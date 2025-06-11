На один казан курбана понадобится:

  • риса — 1,2 кг,
  • пшеничной крупы — 300 г,
  • нарезанного лука — 300 г,
  • отварных ягнячьих потрохов — 300-500 г,
  • мяса ягненка — 2-2,5 кг,
  • раскаленного жира ягнячьего и свиного — 700 г,
  • бульона — 1,5 л,
  • черного перца, лаврового листа, соли — по вкусу.

Приготовление

Такой курбан получился
  1. Отварить потроха ягненка и накрошить кубиками.
  2. Отварить мясо ягненка до полуготовности.
  3. Рис и пшеничную крупу промыть.
  4. На слой крупы и риса выложить горкой лук и полить его раскаленным жиром. Добавить соль, специи, потроха и перемешать. Сверху выложить куски мяса, залить бульоном — и в духовку. Томить до готовности (ориентировочно 2-3 часа).

Приятного аппетита!

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