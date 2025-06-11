На один казан курбана понадобится:
- риса — 1,2 кг,
- пшеничной крупы — 300 г,
- нарезанного лука — 300 г,
- отварных ягнячьих потрохов — 300-500 г,
- мяса ягненка — 2-2,5 кг,
- раскаленного жира ягнячьего и свиного — 700 г,
- бульона — 1,5 л,
- черного перца, лаврового листа, соли — по вкусу.
Приготовление
- Отварить потроха ягненка и накрошить кубиками.
- Отварить мясо ягненка до полуготовности.
- Рис и пшеничную крупу промыть.
- На слой крупы и риса выложить горкой лук и полить его раскаленным жиром. Добавить соль, специи, потроха и перемешать. Сверху выложить куски мяса, залить бульоном — и в духовку. Томить до готовности (ориентировочно 2-3 часа).
Приятного аппетита!
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