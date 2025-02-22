– Этот рецепт засыпанной каши мне достался от моей мамы Анны Ефимовны. К сожалению, ее уже нет, а кашу эту готовят не только на Кодымщине, но и в Винницкой области. Потому что моя мамочка, которая была родом из села Поповая Плотина, в семи километрах от Будеев, более тридцати лет стряпала на свадьбах и поминальных обедах в этих краях.

В Будеях засыпанную кашу готовят на поминки или как обыденное блюдо на обеды или ужины. На свадьбу эту кашу не варят.

А раньше, мама рассказывала, что эту кашу обязательно готовили на храмовый праздник, который мы отмечаем 27 октября – день святой Параскевы.

Рецепт засыпанной каши

Сегодня наша каша очень популярна также у краеведов, интересующихся историей и культурой родного края. Они обязательно заказывают ее во время посещения.

Ингредиенты:

пшено – 1,5 кг;

рис – 2 кг;

сметана – 1 литр;

молоко – 1,5 литра;

масло сливочное – 0,5 кг;

кислая капуста – 1,5 кг;

вода – 3 литра.

По желанию можно добавлять еще воду, регулируя густоту.

Приготовление:

В котел на 10 литров наливаем воду. Когда она закипит, всыпаем пшено. Провариваем немного и кладем квашеную капусту, не сильно отжатую. Провариваем минут десять. Далее на очень медленном огне, постоянно помешивая, добавляем рис, молоко, сметану, масло.

Каша должна томиться. Котел должен быть прикрыт крышкой, чтобы каша не ошпарила вам руки, булькая. Обязательно всегда помешивать ее, чтобы не пригорела.

Готовить не менее 2-2,5 часов, если большой котел. Когда каша будет готова, сверху засыпать жареными шкварками с луком.

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Любовь КУЗЬМЕНКО