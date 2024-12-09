Вареники без мяса, но со вкусом мяса: старинный рецепт с секретом

Разве можно удивить варениками? Я тоже думала, что нельзя. Во-первых, среди украинцев не найдется такого человека, который бы не знал, что это такое. Во-вторых, чего мы о варениках не знаем? Ведь это блюдо по праву занимает свою нишу в украинском фольклоре.
Знаем много, но не все
Есть множество и песен, и шуток об этом блюде.
Признаюсь, я люблю готовить вареники и в будни, и на праздники. Поэтому была уверена, что ни начинками, ни красотой вареников меня не удивить. На Сочельник традиционно готовлю вареники с картошкой, с капустой и с вишнями. И в нашей семье, как и в каждом доме, есть свой рецепт идеального теста.
Но, как выяснилось, есть еще интересные рецепты.
Приближался Сочельник. К нам приехала жена сына с двумя детками. А нас с мужем как раз пригласили на встречу сослуживцев нашего бывшего полка. Вареники я приготовить не успевала.
— Не переживайте, мама. Обойдемся в этот раз без вареников, — сказала Яна.
С тем мы и пошли на вечеринку однополчан. А когда вернулись, на столе нас ждала миска с хорошенькими варениками: края — будто закрученная вервечка, пухленькие и аппетитные.
Удивительно, да и только!
Я была удивлена: как можно налепить столько вареников, имея при себе двоих маленьких деток? И приятно удивлена, что моя невестка умеет производить такие шедевры. Ну а когда попробовали мы с мужем дочкиных вареников, были ошарашены. Они на вкус были как будто с мясом, а его там и близко не было!
Вареники с луком были приготовлены по старинному рецепту рода Вилькив из Черновицкой области. Теперь их уже умеют готовить и в Крыму, где жили родители Яны, и в Одесской области, где живем мы. Если хотите, будете готовить и вы. Тогда и строгий пост будет соблюден, и вкус мяса во рту почувствуете.
Рецепт вареников с сырым луком
Ингредиенты для теста:
- мука — 1 кг,
- теплая вода — 300-400 мл,
- сода — 0,5 ч.л,
- масло — 3-4 ст. л,
- соль по вкусу.
Для начинки: 8-9 крупных луковиц.
Способ приготовления:
- В первую очередь месим тесто. В глубокую миску насыпаем муку, щепотку соли, масло, соду, воду. Все это замешиваем. Чтобы тесто не прилипало к рукам, подсыпаем мукой. Когда замесили, делим его на три-четыре части, накрываем полотенцем.
- Тем временем готовим начинку. Чистим лук и мелко нарезаем. Солим.
- Тесто тонко раскатываем скалкой, режем на полоски, а затем — на квадратики. На каждый квадратик кладем начинку и защелкиваем противоположные углы. Края слепляем вместе, немного перемещая их между большим и указательным пальцами, чтобы получилось гофре. Тогда они будут не только вкусными, но и красивыми.
- Бросаем вареники в подсоленный кипяток. Когда они трижды поднимутся, можно доставать шумовкой.
- Пока кипят вареники, жарим до золотистого цвета лук для заправки.
- Вареники складываем в миску и поливаем зажаркой.
Приятного аппетита!
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