В свое время мужчина в течение трех лет возглавлял Бобрицкий сельсовет. В начале войны добровольно пошел воевать. В составе 11-го батальона терробороны «Киевская Русь», основанного в 2014 году уроженцем края полковником Александром Гуменюком, воин воевал на Херсонском и Донецком направлениях. Особенно отличился в боях под Авдеевкой. С экипажем своей БМП он уничтожил немало вражеской бронетехники и пехоты.
За боевую победу командир «бехи», старший солдат Павел Шмаленюк награжден Золотым крестом и другими отличиями. Отвоевав более полутора лет, ветеран вернулся в родную деревню, чтобы поправить здоровье и ухаживать за 92-летней матерью Лидией Александровной.
Также заботится о внуке Тимуре и дочери Диане, которые сбежали от войны из Одессы после недавнего вражеского обстрела. Проклятая ракета чуть не попала в их дом.
В планах новоназначенного старосты – помощь ветеранам и их семьям, поддержка собратьев, проведение со школьниками военно-патриотических обучений, облагораживание территории и решение проблем жителей старостата.
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Юрий ФЕДОРЧУК