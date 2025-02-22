– Цей рецепт засипаної каші мені дістався від моєї матусі Ганни Юхимівни. На жаль, її вже немає, а кашу цю готують не тільки на Кодимщині, а й на Вінниччині. Бо моя матуся, яка була родом з села Попова Гребля, що за сім кілометрів від Будеїв, понад тридцять років куховарила на весіллях та поминальних обідах у цих краях.

У Будеях засипану кашу готують на поминки або як буденну страву на обіди чи вечері. На весілля цю кашу не варять.

А раніше, мати розповідала, обов’язково на храмове свято, яке ми відзначаємо 27 жовтня, – день святої Параскеви.

Рецепт засипаної каші

Сьогодні наша каша дуже популярна також у краєзнавців, які цікавляться історією та культурою рідного краю. Вони обов’язково замовляють її під час відвідин.

Інгредієнти:

пшоно – 1,5 кг;

рис – 2 кг;

сметана – 1 літр;

молоко – 1,5 літра;

масло вершкове – 0,5 кг;

кисла капуста – 1,5 кг;

вода – 3 літри.

За бажанням можна додавати ще воду, регулюючи густоту.

Приготування:

У казан на 10 літрів наливаємо воду. Коли вона закипить, всипаємо пшоно. Проварюємо трохи і кладемо квашену капусту, не сильно віджату. Проварюємо хвилин десять. Далі на дуже повільному вогні, постійно помішуючи, додаємо рис, молоко, сметану, масло.

Каша має томитися. Казан має бути прикритий кришкою, щоб каша не ошпарила вам руки, булькаючи. Обов’язково завжди помішувати її, щоб не пригоріла.

Готувати не менше 2-2,5 години, якщо великий казан. Як каша буде готова, зверху засипати смаженими шкварками з цибулею.

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Любов КУЗЬМЕНКО