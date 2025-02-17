Сегодня отряд «Паляница», как и всегда, имеет много работы. Пекут, готовят и собирают средства. Ведь их забота об украинских военных не прекращается ни на минуту. Ежедневно готовят тоннами самое вкусное для наших защитников: рогалики, печенье, булочки, вертуты, пироги, разнообразные каши с мясом, тушенку. Только на прошлой неделе отряд осуществил восемь отправок воинам.

Волонтеры регулярно проводят аукционы, на которых выставляются лоты — картины, авторские книги, поделки. Во время лотереи разыгрывается выпечка мастериц — торты, рулеты, печенье, пироги, пончики. В недавней лотерее принял участие 81 человек.

— Спасибо всем, кто приобщается к помощи нашим военным. Спасибо мастерицам, которые предоставили нам много интересных лотов. Люди приобщаются к победе, помогая нашим защитникам. Мы с радостью готовим еду для них, — говорит руководительница отряда Людмила Татар.

Недавно отряд «Паляница» за свой труд получил в подарок от военных флаг — девушки этим очень гордятся.

А ребята искренне благодарят своих неутомимых друзей за постоянную поддержку и помощь. Они говорят, что выпечка «Паляницы» не только радует, но и согревает их сердца заботой и возвращает домой.

Рецепт от «Паляницы»: молдавская вертута из вытяжного теста с сырной начинкой

Ингредиенты для теста:

мука — 280 г,

вода — 125 мл,

яйца — 1 шт,

масло — 2 ст.л,

соль — по вкусу.

Ингредиенты для начинки:

творог — 500 г,

яйца — 2 шт,

соль — по вкусу,

укроп (свежий или замороженный) — 1 пучок.

Приготовление:

Для начинки соединяем творог с укропом, яйцами, немного солим. Хорошо перемешиваем.

Для теста сначала смешиваем масло, яйцо, воду и соль. Взбиваем. Затем понемногу добавляем муку и замешиваем тесто. Если тесто липнет к рукам, добавляем еще немного муки, но так, чтобы не забить тесто. Вымешиваем тесто 10 минут и даем отдохнуть, накрыв полотенцем или пищевой пленкой на 30-40 минут.

Когда тесто отдохнуло, смазываем его маслом и делим на три части. Раскатываем каждую часть больше по краям, чем середину. Вытягиваем тесто руками до прозрачности.

Смазав всю поверхность маслом, выкладываем начинку. Сворачиваем в рулетик, который закручиваем в спираль, а затем скручиваем улиткой.

Выкладываем на противень, смазанный маслом и застеленный пергаментной бумагой. Смазываем вертуты растительным маслом. Выпекаем при температуре 190 градусов 35-40 минут, периодически смазывая маслом (дважды). Готовые вертуты подаем горячими. Приятного аппетита!

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