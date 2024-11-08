Как в Одесской области готовят капусту со шкварками: особый рецепт и секрет приготовления

Для приготовления этого блюда обязательно брали котел и готовили на открытом огне на дровах из твердых пород, чтобы был жар, потому что от огня капуста могла пригореть. Еще одна особенность — использование риса вместо пшена — традиционного ингридиента капуты со шкварками в других регионах Украины.

Для приготовления казана капусты на 4 литра необходимо:

капуста — 800 г,

лук — 150 г,

рис — 800 г,

молоко свежее — 1 л,

молоко кислое — 0,7 л,

сметана — 150 г,

яйца куриные — 4 штуки,

масло сливочное — 150 г,

вода — 0,5 л,

сало (шкварок много не бывает) — 1 кг,

соль, молотый перец — по вкусу,

лавровый лист.

Итак, в казане кипит водичка, добавляем лавровый лист, мелко порезанный лучок и варим в течение 10-15 минут. Тем временем рубим белокочанную капусту, к луку добавляем свежего коровьего молока, доводим до кипения и сюда же добавляем капусту. Даем закипеть снова и на очень маленьком огне варим в течение еще 15 минут.

Подготовим рис. Подготовим рис. Он должен быть целыми зернами, круглый, не шлифованный, сейчас это как сорт «Болдо». Моем его в двух водах: сначала в холодной, потом в горячей. Помещаем в котел к молоку с луком и капустой, помешивая блюдо до самого дна котла.

Добавляем еще молока, потому что рис при варке его будет забирать в себя. Вымешиваем, не отрываясь от котла! Доводим до полумягкости рис и начинаем потихоньку вводить кислое молоко. Вымешиваем, доводим до еще большей мягкости рис, добавляем сметаны и сливочного масла, хорошо перемешиваем.

Куриные яйца взбиваем с солью и постепенно вводим в блюдо.

Пробуем на соль, перец. Тепло укутываем котел и даем настояться.

Тем временем режем сало с мясной ниточкой (прорезь) на куски размером 2×2×2 (можно и больше) и ставим жарить в котле на огонь, постоянно перемешивая и то уменьшая, то увеличивая огонь, чтобы внутри были мягкие, а снаружи хрустели и были золотистого цвета. Присаливаем шкварочки.

Готовое блюдо, которое по консистенции получается как картофельное пюре, густое, выкладываем на широкую тарелку, сверху добавляем шкварки и быстренько смакуем!

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