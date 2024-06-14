Как на маму дерево упало, и ее спасали волшебники: о работе медиков глазами пациента

— Так, ребятки, освобождаем коридоры — новое поступление, много эвакуированных. Каталки подгоняйте! Родственники, помогайте по возможности, рук не хватает!

Дальше — всё время прямо, и вот вы уже в отделении ортопедии и травматологии, где за стойкой — миловидная медсестра Людмила Васильевна Сахарова, которая продолжит координировать процесс.

Это не сюжет фильма «Скорая помощь». Это обычное утро Одесской областной клинической больницы, куда нас привела роковая случайность.

За несколько дней до…

В четверг пополудни мне позвонила сестра:

— Наташ, у нас беда! На маму дерево упало во дворе! Вся левая сторона расцарапана, синяки, болит спина и очень сильно — нога!

Звонок в скорую, осмотр, рентген и неутешительный диагноз — трещина в ребре и перелом шейки бедра. Хирург Тарутинской больницы Герасим Петросян порекомендовал обратиться к травматологу. Такового, к сожалению, ни в Тарутино, ни в Арцизе нет. Добрые люди дали телефон травматолога в Сарате — Георгия Ивановича Куртова, лучшего специалиста в Бессарабии. Благодарна ему безмерно: на звонок с неизвестного номера, в выходной день, среагировал моментально:

— Пришлите фото снимков, я перезвоню.

Квест с фотографиями занял пару часов — у мамы и сестры кнопочные телефоны. Помог двоюродный брат. Отправила.

Звонок доктора:

— Да, перелом шейки бедра со смещением. Нужна операция. Само не срастётся и медлить нельзя. Везите в Одессу.

Как проехать на операцию?

Куда в Одессу, на чем и как это организовать? Думали, звонили, советовались. А потом ещё одни добрые люди дали телефон доктора областной больницы, который оперировал нашу землячку Марию Штырбулову.

Я позвонила Александру Николаевичу Поливоде в воскресенье. Трубку доктор взял сразу, попросил скинуть рентген и перезвонить.

— Привозите поскорее, здесь показано эндопротезирование. Ждём! — резюмировал врач.

Вопрос с доставкой мамы в Одессу решился быстро. Скоординированно сработали голова Тарутинской громады Савва Степанович Чернев и главврач больницы Ирина Васильевна Пулева, которые были на связи и оперативно решали все возникающие вопросы.

Пусть кто-то ругает медицинскую реформу, выражая своё недовольство. Да, наверняка есть недочеты и проблемы. Но в нашем случае система отработала как часы. Хорошие, надежные часы.

Главное, что нужно, – соблюсти алгоритм действий. Декларацию с семейным врачом мама заключила давно, вызов скорой зафиксирован, направление хирурга на ургентную операцию оформлено (тут важна именно формулировка: не плановая, а ургентная или скорая помощь), и машина скорой помощи на утро вторника была у подъезда. Что очень немаловажно — все абсолютно бесплатно, в рамках программы НСЗУ (пакет помощи «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях». — Прим. авт.). Водитель скорой Сергей Хомяков и фельдшер Анатолий Судак с комфортом доставили мою маму в Одессу.

«Кто здесь лазает по деревьям?»

И вот мы в отделении. Ждём минуту-две. Открывается дверь, на которой табличка: «Заведующий отделением ортопедии и травматологии, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Александр Николаевич Поливода». Выходят двое подтянутых статных мужчин. Здороваемся, Людмила Васильевна протягивает им анамнез мамы.

— Так, и кто здесь по деревьям лазает и валит их? Анна Дмитриевна из Тарутино? — спрашивает один из докторов.

— Это я, оно само упало, — виновато улыбается она.

— Ну, не переживайте, всё будет хорошо! Я — Александр Николаевич. Вы дочь? Пойдёмте поговорим, пока маму разместят в палату, — обращается ко мне.

В кабинете заведующего тихо и нет суеты — иконки, ладанка, книги. Спокойствие. Впервые за несколько дней стало спокойнее и мне.

— Вашей маме показано эндопротезирование. Вы проходите по программе НСЗУ. Поэтому сам сустав, операцию, медикаменты и предоперационные обследования оплачивает государство. Подобных операций мы проводим по нескольку в день. Так что не волнуйтесь, на пятницу планируем, — объяснил доктор, который, как потом узнала, с 2004 года возглавляет отделение и которому я в панике трезвонила в выходной.

А теперь минуту внимания скептиков!

Сколько ваших знакомых могли бы позволить себе подобную операцию, если только стоимость сустава колеблется от полутора до пяти тысяч долларов? Если приплюсовать к этой сумме всё перечисленное выше, путь в 200 километров и последующую реабилитацию, то лично у меня таких знакомых нет.

«А теперь ваш выход, балерины!»

Следующий день начался рано — нужно было успеть сделать всё! Кровь из вены и анализы собрали ранним утром. Чуть позже примчалась медсестра Людмила Николаевна Серба:

— Девочки (девочкам — от пятидесяти и выше), кто хочет стать балериной — поехали кататься!

И начался головокружительный заезд с каталкой: маме делали УЗИ всего, она даже героически глотала зонд. Успели всюду. С Людмилой Николаевной по-другому не бывает.

А потом мы с мамой (и не только мы, как я успела заметить) попали под невероятное обаяние Юрия Геннадьевича Илькива — врача-ортопеда: он всё объяснял и контролировал, пока наш лечащий доктор Александр Филиппович Скрипка был на экстренном вызове. Как и внимательный и знающий ортопед-травматолог Эдуард Михайлович Пацалюк. Вообще, здесь все врачи мониторят состояние не только своих, а и всех пациентов.

Документация, направления, работа медперсонала — в надёжных руках старшей медсестры Светланы Николаевны Соколовой-Пирожок: она все доходчиво и досконально объясняет переполошенным родственникам. Людям, пребывающим в стрессовом состоянии, тяжело с первого раза воспринимать информацию. Поэтому и врачам, и медперсоналу терпения не занимать – убедилась на личном опыте. Не могу не упомянуть этих людей, которые за самые нелегкие дни в моей жизни стали близкими нашей семье.

В четверг маму уже готовили к операции.

Гномики-волшебники и тысяча извинений

В пятницу утром все операционные были заняты. Оперировал маму Александр Николаевич с командой. Через несколько напряжённых часов вышел заведующий отделением анестезиологии Вадим Корнельевич Горшков: «Всё прошло хорошо. Сейчас сфотографируют и повезут в послеоперационную».

Мама выехала как королева. Не умолкая ни на секунду, она интересовалась, не обидела ли кого-то, поблагодарила ли всех, хорошо ли себя вела и почему все вокруг такие маленькие гномики (сама-то она целых метр сорок семь!). «Гномики» понимающе улыбались: наркоз на всех действует по-разному.

Учимся ходить

Сейчас мама разрабатывает мышцы и заново учится ходить. Под пристальным вниманием профи Ирины Павловны Трофименко — более 70 человек, которым нужна помощь. Зарядка, тренировка, правильное вставание и высаживание — всё важно.

В этом улье под названием «Отделение ортопедии» каждый чётко выполняет свои задачи и делает работу на совесть. Люди со всей области, да и со всей Украины, приезжают сюда за помощью и получают её. Это проверено на себе.

Хотя наверняка и здесь кто-то найдёт недочёты и скажет, что каша, например, недосолена. Что ж, «всякому городу нрав и права». Мы же готовимся к выписке и дороге домой: скорая из Тарутино в Одессу отправится ранним утром – благодаря тому же пакету помощи и руководству Тарутинской больницы.

Я выражаю искреннее восхищение и сердечную благодарность команде настоящих профессионалов. Спасибо вам за ваш труд и дай Бог здоровья вам и вашим пациентам!

Наталия Димчева