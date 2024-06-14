Вербовали подростков для диверсий: в Одессе разоблачена схема российских спецслужб

Установлено, что с начала 2024 года спецслужбы страны-агрессора активизировали свою деятельность в социальных сетях, привлекая к подрывной деятельности лиц в возрасте от 13 лет. В Одессе криминальная полиция разоблачила двух парней, 13 и 16 лет, которые подожгли два автомобиля, принадлежавших военнослужащим. Их задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще одно авто.

Материалы дела переданы следователям СБУ, которые на основании собранных доказательств сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 113 (Диверсия, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Самого младшего, 13-летнего парня, передано на поруки родителям, другим избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также задержаны еще двое молодых людей, 17 и 18 лет, за аналогичное преступление. Им также сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Кроме того, поджоги автомобилей ВСУ зафиксированы в Киеве и Днепре, где проводятся неотложные следственные действия.