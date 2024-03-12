Одна сдача крови спасает три жизни: кто может стать донором (пошаговая инструкция) 

«Я теперь тоже могу принести пользу!»

У входа в Одесскую областную станцию переливания крови нарисован рыжий кот-донор, возле которого группа молодежи делает селфи. Одна из девушек, Анна, рассказывает, что впервые стала донором. «Давно хотела. Особенно после 24-го [февраля 2022 года, начала Полномасштабного вторжения РФ в Украину — прим.ред.]». На вопрос, что мешало раньше, отвечает «Так нельзя ж было!».

— На первом курсе так «удачно» сдала сессию, что заработала язву. Через какое-то время одногруппники пошли сдавать кровь, я тоже собиралась. И тут — только не смейтесь — мама буквально за шкирку ловит на пороге, говорит «Тебя с твоей язвой домой отправят!». В общем, оказалась она права, так я тогда донором и не стала. Обидно было, что друзья все доноры, а я нет.

Анна недавно вернулась в Одессу из Варшавы, созвонилась с друзьями и выяснила, что они продолжают регулярно сдавать кровь.

— Один в шутку спросил: «Ну что, язвенница, может все-таки с нами?». Тут я уже точно решила, что хочу пойти. Даже если будут выгонять. Позвонила на станцию [Одесская областная станция переливания крови — прим.ред.], и выяснила, что вылеченную язву исключили из перечня противопоказаний. Я теперь тоже могу быть полезной!

Правила сдачи крови: что же поменялось?

— С подобными вопросами — можно или нельзя сдавать кровь, к нам обращаются очень часто, — говорит Марина Ткаченко, медицинский директор Одесской областной станции переливания крови. — Потому я всем рекомендую ознакомиться с документом, который изменил «правила игры» и существенно упростил процедуру допуска.

Речь идет о приказе Минздрава Украины № 207 от 08.02.2021 г. «О внесении изменений в порядок карантинизации донорской плазмы и в порядок медицинского обследования доноров крови и (или) ее компонентов». Человеку, который решил сдавать кровь, теперь не нужно делать кардиограмму и флюорографию, идти на консультацию к дерматологу. Понадобится только общий анализ крови, достаточный уровень гемоглобина (не менее 125 г/л для женщин и 135 г/л для мужчин), отсутствие четырех инфекций — ВИЧа, гепатита С, гепатита В, сифилиса (это выясняется по результатам проверки на месте). Окончательный вывод о допуске сделает терапевт.

Вот еще один пример того, как «раньше было нельзя, а теперь — можно»: во время менструации и еще на протяжении трех дней после нее женщинам запрещали сдавать кровь. Сейчас, если менструация не сопровождается большой кровопотерей и женщина хорошо себя чувствует, она может быть донором. То же самое касается и доноров возрасте (ими можно быть и после 60 лет). Если человек всю жизнь сдавал кровь и отлично себя чувствует, то решение допускать или нет остается за терапевтом, а не потому, что донор достиг возрастного «потолка».

При этом обострение язвенной болезни, бронхиальной астмы, гастриты, ОРВИ, грипп все еще являются противопоказаниями к донации. Надо выздороветь, подождать еще 10 дней, а потом уже можно сдавать кровь.

Как подготовиться к сдаче крови

Беседуя с Мариной Викторовной, я выделила несколько важных правил:

За три дня до донации нельзя употреблять алкогольные напитки. Накануне вечером следует придерживаться диеты. На ужин лучше всего подойдет отварная курица или каша на воде. Нужно обязательно выспаться и не идти на станцию переливания после ночной смены или когда вы очень устали. Донация крови — это хоть и небольшой, но стресс. Хорошо отдохнувшему организму будет легче с ним справиться. Утром можно выпить кофе или чай, допускаются сахар или мед. Для облегченного завтрака подойдет печенье «Мария» или «Зоологическое». Под полным запретом любая молочная продукция, яйца, орехи, семечки, жареные и соленые блюда, бананы. Лучше не курить за час до донации и час после. Так организму будет легче справиться с потерей 450 миллилитров крови.

— Если не придерживаться диеты, в показателях сданной крови будут отклонения, — поясняет Марина Викторовна. — Такую кровь, хоть это и очень обидно, приходится утилизировать.

Не просто спасение чьей-то жизни: какую пользу получает донор

— Для меня важно, что я могу спасти чью-то жизнь. Особенно сейчас, — делится Анна. — Я не знала, но оказывается, что та кровь, которую я сегодня сдала, может помочь не одному, а сразу трем людям! Это очень вдохновляет. Я точно приду еще раз. А еще медсестра сказала, что я теперь здоровее буду. Приятный бонус: и другим помогла, и себя полечила, — смеется девушка.

Действительно, регулярная сдача крови снижает уровень холестерина в организме донора. Если у него начинается кровотечение, то организм быстрее берет ситуацию под контроль. Следовательно, когда донорам надо переливать кровь, ее понадобится меньше, нежели человеку, который никогда ее не сдавал.

— Мужчины могут сдавать кровь не больше 5 раз в год, а женщины — не больше 4-х, — продолжает Марина Ткаченко. — После сдачи крови должно пройти не меньше 60 дней, прежде чем донор сможет снова прийти на процедуру. И не менее 30 дней, прежде чем можно будет прийти сдать плазму после сдачи крови. Я очень благодарна людям, которые активно становятся донорами, понимая, насколько это важно.

Я хочу стать донором крови. Куда мне обращаться?

Вы можете записаться на донацию онлайн в удобное для себя время. Сделать это можно на сайте donor.ua или в приложении helsi.me после регистрации. На сайте вы найдете, где находится ближайшее из 29 отделений переливания крови Одесской области.

В приложения helsi.me необходимо заполнить «Анкету Донора». Опираясь на нее, приложение будет посылать уведомление о том, где нужна кровь определенной группы.

Где в Одессе можно сдать кровь: полезный справочник

В рабочие дни до 15:00 можно позвонить на Одесскую областную станцию переливания крови и получить консультацию специалиста. Например, если вы принимаете определенные препараты или переболели инфекционным заболеванием, поэтому не уверены, можете ли стать донором.

Телефон: (048) 776-04-67

Фейсбук станции: facebook.com/oospk. Здесь вы также можете задать вопросы и получить ответы через личные сообщения.