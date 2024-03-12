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Одна сдача крови спасает три жизни: кто может стать донором (пошаговая инструкция) 

Одна сдача крови спасает три жизни: кто может стать донором (пошаговая инструкция) 

«На завтра срочно нужны доноры крови!» Подобные сообщения появляются в городских телеграм-каналах и соцсетях чаще, чем хотелось бы. Станции переливания, больницы, простые пользователи сети постоянно обращаются с призывами «Помогите!» Запасы банков крови разлетаются по всей стране для оказания помощи раненым на фронте и пострадавшим от прилетов, толком не успев восполниться. Как результат — сейчас этих запасов не всегда хватает.

«Я теперь тоже могу принести пользу!»

У входа в Одесскую областную станцию переливания крови нарисован рыжий кот-донор, возле которого группа молодежи делает селфи. Одна из девушек, Анна, рассказывает, что впервые стала донором. «Давно хотела. Особенно после 24-го [февраля 2022 года, начала Полномасштабного вторжения РФ в Украину — прим.ред.]». На вопрос, что мешало раньше, отвечает «Так нельзя ж было!».

— На первом курсе так «удачно» сдала сессию, что заработала язву. Через какое-то время одногруппники пошли сдавать кровь, я тоже собиралась. И тут — только не смейтесь — мама буквально за шкирку ловит на пороге, говорит «Тебя с твоей язвой домой отправят!». В общем, оказалась она права, так я тогда донором и не стала. Обидно было, что друзья все доноры, а я нет. 

Анна недавно вернулась в Одессу из Варшавы, созвонилась с друзьями и выяснила, что они продолжают регулярно сдавать кровь.

стрит-арт кот-донор

У входа в Одесскую областную станцию переливания крови нарисован рыжий кот-донор

— Один в шутку спросил: «Ну что, язвенница, может все-таки с нами?». Тут я уже точно решила, что хочу пойти. Даже если будут выгонять. Позвонила на станцию [Одесская областная станция переливания крови — прим.ред.], и выяснила, что вылеченную язву исключили из перечня противопоказаний. Я теперь тоже могу быть полезной!   

 

Правила сдачи крови: что же поменялось?

— С подобными вопросами — можно или нельзя сдавать кровь, к нам обращаются очень часто, — говорит Марина Ткаченко, медицинский директор Одесской областной станции переливания крови. — Потому я всем рекомендую ознакомиться с документом, который изменил «правила игры» и существенно упростил процедуру допуска. 

Речь идет о приказе Минздрава Украины № 207 от 08.02.2021 г. «О внесении изменений в порядок карантинизации донорской плазмы и в порядок медицинского обследования доноров крови и (или) ее компонентов». Человеку, который решил сдавать кровь, теперь не нужно делать кардиограмму и флюорографию, идти на консультацию к дерматологу. Понадобится только общий анализ крови, достаточный уровень гемоглобина (не менее 125 г/л для женщин и 135 г/л для мужчин), отсутствие четырех инфекций — ВИЧа, гепатита С, гепатита В, сифилиса (это выясняется по результатам проверки на месте). Окончательный вывод о допуске сделает терапевт. 

Вот еще один пример того, как «раньше было нельзя, а теперь — можно»: во время менструации и еще на протяжении трех дней после нее женщинам запрещали сдавать кровь. Сейчас, если менструация не сопровождается большой кровопотерей и женщина хорошо себя чувствует, она может быть донором. То же самое касается и доноров возрасте (ими можно быть и после 60 лет). Если человек всю жизнь сдавал кровь и отлично себя чувствует, то решение допускать или нет остается за терапевтом, а не потому, что донор достиг возрастного «потолка».  

При этом обострение язвенной болезни, бронхиальной астмы, гастриты, ОРВИ, грипп все еще являются противопоказаниями к донации. Надо выздороветь, подождать еще 10 дней, а потом уже можно сдавать кровь. 

Как подготовиться к сдаче крови

Беседуя с Мариной Викторовной, я выделила несколько важных правил:

  1. За три дня до донации нельзя употреблять алкогольные напитки. 
  2. Накануне вечером следует придерживаться диеты. На ужин лучше всего подойдет отварная курица или каша на воде. 
  3. Нужно обязательно выспаться и не идти на станцию переливания после ночной смены или когда вы очень устали. Донация крови — это хоть и небольшой, но стресс. Хорошо отдохнувшему организму будет легче с ним справиться.
  4. Утром можно выпить кофе или чай, допускаются сахар или мед. Для облегченного завтрака подойдет печенье «Мария» или «Зоологическое». 
  5. Под полным запретом любая молочная продукция, яйца, орехи, семечки, жареные и соленые блюда, бананы. 
  6. Лучше не курить за час до донации и час после. Так организму будет легче справиться с потерей 450 миллилитров крови. 

— Если не придерживаться диеты, в показателях сданной крови будут отклонения, — поясняет Марина Викторовна. — Такую кровь, хоть это и очень обидно, приходится утилизировать. 

Не просто спасение чьей-то жизни: какую пользу получает донор

— Для меня важно, что я могу спасти чью-то жизнь. Особенно сейчас, — делится Анна. — Я не знала, но оказывается, что та кровь, которую я сегодня сдала, может помочь не одному, а сразу трем людям! Это очень вдохновляет. Я точно приду еще раз. А еще медсестра сказала, что я теперь здоровее буду. Приятный бонус: и другим помогла, и себя полечила, — смеется девушка.

Действительно, регулярная сдача крови снижает уровень холестерина в организме донора. Если у него начинается кровотечение, то организм быстрее берет ситуацию под контроль. Следовательно, когда донорам надо переливать кровь, ее понадобится меньше, нежели человеку, который никогда ее не сдавал. 

— Мужчины могут сдавать кровь не больше 5 раз в год, а женщины — не больше 4-х, — продолжает Марина Ткаченко. — После сдачи крови должно пройти не меньше 60 дней, прежде чем донор сможет снова прийти на процедуру. И не менее 30 дней, прежде чем можно будет прийти сдать плазму после сдачи крови. Я очень благодарна людям, которые активно становятся донорами, понимая, насколько это важно. 

Я хочу стать донором крови. Куда мне обращаться?

Вы можете записаться на донацию онлайн в удобное для себя время. Сделать это можно на сайте donor.ua или в приложении helsi.me после регистрации. На сайте вы найдете, где находится ближайшее из 29 отделений переливания крови Одесской области. 

инструкция как стать донором

В приложения helsi.me необходимо заполнить «Анкету Донора». Опираясь на нее, приложение будет посылать уведомление о том, где нужна кровь определенной группы. 

инструкция как стать донором

Где в Одессе можно сдать кровь: полезный справочник

  • В рабочие дни до 15:00 можно позвонить на Одесскую областную станцию переливания крови и получить консультацию специалиста. Например, если вы принимаете определенные препараты или переболели инфекционным заболеванием, поэтому не уверены, можете ли стать донором. 

Телефон: (048) 776-04-67

Фейсбук станции: facebook.com/oospk. Здесь вы также можете задать вопросы и получить ответы через личные сообщения. 

Світлана Іванівна Комісаренко
Светлана Комисаренко ПРОФИЛЬ
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