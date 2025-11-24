Ключевые моменты

Полномасштабная война кардинально изменила жизнь украинских ученых: многие ушли на фронт, совмещают службу с научной работой или возвращаются к исследованиям после ранений.

Ученые привозят с передовой уникальный опыт, который формирует новые подходы в исторических, экологических и гуманитарных исследованиях.

Часть исследователей продолжает документировать войну, создавать устноисторические архивы и развивать научные направления, рожденные непосредственно в боевых условиях.

Научное сообщество и ветераны подчеркивают важность поддержки и адаптации военных-исследователей, ведь именно образование и наука помогают восстановить внутреннюю опору после фронта.

Историки, которые создают историю: опыт Александра Городилова

Главный специалист Украинского института национальной памяти Александр Городилов подчеркивает: участие ученых в войне меняет не только их самих, но и всю гуманитарную сферу. Он объясняет, что историки, которые сегодня служат, привозят с фронта реальный опыт — то, чего нет ни в одном архиве.

По его словам, многие научные сотрудники института Нацпамяти сейчас находятся в боевых подразделениях. Они теряют коллег — уникальных специалистов, которые могли бы продолжать исследования.

«Это большие потери для науки, но война стала частью нашего профессионального бытия», — отметил ученый.

Андрей Зотов: от антарктической станции до украинских окопов

Кандидат биологических наук Андрей Зотов — один из самых известных украинских экологов. Он прервал работу на антарктической станции «Академик Вернадский», чтобы вернуться в воинскую часть, где служил раньше.

Зотов признает: научная логика и военные реалии — разные миры. Во время службы он был сосредоточен на задачах своего подразделения. А после возвращения к науке начал изучать влияние войны на окружающую среду, в частности на экосистему Черного моря. По его мнению, боевые действия оказывают двойственное влияние: с одной стороны, уменьшается ущерб от деятельности человека, а с другой — взрывчатка и химия загрязняют природные экосистемы.

Сергей Пушкаренко: диссертация, рожденная войной

Юрист и кандидат наук Сергей Пушкаренко встретил 2022 год с готовой диссертацией, но вместо защиты возглавил разведывательный взвод в составе 122-й бригады ТРО. Он прошел Бахмут, Харьковщину и Запорожское направление.

На фронте ему приходилось совмещать роль командира с юридической поддержкой побратимов, однако позже он отказался от этого.

«Юридические вопросы отвлекают, когда нужно держать оборону», — объясняет Пушкаренко.

После ранения он вернулся к науке и защитил диссертацию о создании института военного омбудсмена — институции, которой, по его мнению, не хватает Украине.

Олег Рарицкий: филолог, который документирует войну

Доктор филологических наук и военнослужащий Олег Рарицкий совмещает службу с работой над устноисторическими текстами. Он стал соавтором серии книг «Сильные духом», где зафиксированы истории украинских саперов.

Его работа — это сохранение голосов тех, кто воюет, и формирование будущего национального архива.

Наука после войны: кто поможет ветеранам вернуться к исследованиям

Представители Veterans HUB Odesa и Украинского института национальной памяти отмечают, что научная среда может сыграть ключевую роль в адаптации военнослужащих. Образование и наука — пространство, где человек после фронта восстанавливает внутреннюю опору и возвращается к мирному смыслу деятельности.

Психологическую составляющую подчеркивает подполковник Владимир Лабенко. Он считает, что именно психологическая поддержка становится той «невидимой оружием», которая помогает выдержать нагрузку и двигаться дальше.

Истории украинских ученых, прошедших фронт, — это свидетельство того, что наука остается живой даже в самых тяжелых условиях. Ученые возвращаются к исследованиям с опытом, который меняет их дисциплины и формирует новую культуру ответственности. Они фиксируют войну, изучают ее последствия, помогают побратимам и становятся частью будущей истории Украины.

Читайте также: В Одессе презентовали фильм «Наука в окопах»: истории ученых, ставших защитниками Украины