Антарктида – Одесса: долгая дорога на фронт

Старший лейтенант Андрей Зотов – ветеран войны на Донбассе. Участвовал в борьбе против агрессии России еще в 2014-2015 годах. До полномасштабного вторжения он посвятил свою жизнь научной деятельности. Чтобы снова защищать родину, Андрей добрался до Одессы из… Антарктиды.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Андрей – морской биолог. Исследовал водные среды как в Украине, так и за ее пределами, в частности, в составе научных экспедиций на антарктической станции «Академик Вернадский».

– В предыдущие годы я трижды участвовал в сезонных исследованиях, продолжавшихся в течение антарктического лета (3-4 месяца). В этот период лед отходит и позволяет заняться изучением морской среды. На станции мы исследовали, как изменения климата меняют антарктическую экосистему, которая первой реагирует на эти глобальные вызовы, – рассказывает Андрей.

Именно во время одной из таких экспедиций он застал полномасштабную войну. По его словам, тогда вся команда была шокирована и подавлена. Многие даже отказывались верить в происходящее.

Андрей Зотов решил вернуться в Украину, чтобы встать на ее защиту.

– Я передал свои исследования другим коллегам, согласовал свои планы с руководством станции и договорился с капитаном антарктической яхты, что меня доставят в Аргентину, в Ушуаю. Там я добрался до Буэнос-Айреса, оттуда пролетел океан в Амстердам, потом двинулся в Варшаву, потом в Пшемышль и уже тогда добрался до Львова, – отметил старший лейтенант.

В результате долгого путешествия Андрею Зотову все же удалось добраться до Одессы и вступить в ряды 28-й отдельной механизированной бригады. Пока он защищает Украину. Уверяет: эту войну невозможно сравнить с войной 2014-го:

– Хоть мы и были тогда в разных горячих точках, но сейчас количество обстрелов и масштаб линий столкновения гораздо больше. Теперь все серьезнее, эта война требует постоянного, быстрого обучения и адаптации к новым условиям. Враг использует всю свою мощь, но мы обязательно победим!

Фотографии с Facebook-страницы ОК «Юг»