Ключевые моменты:

В Женеве согласованы основные положения американского плана, спорные — частично пересмотрены.

Территориальные вопросы и возможное невступление Украины в НАТО вынесены на уровень президентов.

Россия атаковала 162 дронами, есть погибшие и раненые.

На фронте продолжаются тяжелые бои, потери оккупантов — более 1100 человек за сутки.

Мирный план США для Украины: что изменилось после переговоров

Начался 1370-й день полномасштабной войны России против Украины. На фоне ожесточенных боев в Женеве состоялся раунд переговоров между делегациями Украины и США, где удалось согласовать большую часть мирного плана, предложенного Вашингтоном.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на свои источники, стороны доработали спорные пункты — в частности, вопросы численности ВСУ, будущего Запорожской АЭС, формата обмена пленными и возврата осужденных. Эти положения стали ближе к компромиссу.

Самыми чувствительными остаются территориальные вопросы. В «черновике» плана США содержались предложения о создании демилитаризованной зоны в части Донецкой области и фактическом признании Крыма, Луганской и Донецкой областей российскими. Также план предполагал заморозку линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. При этом США ожидали, что Россия покинет захваченные территории в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В первоначальном варианте также была прописана идея сокращения ВСУ до 600 тысяч военных и совместного контроля Украины и России над ЗАЭС. Украинская сторона в Женеве добилась корректировки этих пунктов.

Вопросы территорий и предложения о закреплении в Конституции невступления Украины в НАТО были вынесены за рамки переговоров. Их должны обсудить на уровне президентов — Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Встреча может состояться уже на этой или следующей неделе, но точную дату стороны пока не согласовали.

Как уточняют источники, опубликованные ранее 28 пунктов — это не окончательный текст, а рабочий материал, который и обсуждался в Женеве. Если Украина и США окончательно согласуют документ, американская сторона представит его европейским партнерам, а затем попытается убедить Россию принять условия «кнутом и пряником».

Массированные атаки и бои

Тем временем ситуация на фронте остается крайне напряженной. В ночь на 24 ноября враг атаковал Украину 162 ударными дронами. ПВО уничтожила или подавила 125 аппаратов Shahed, «Гербера» и других типов, сообщают Воздушные силы.

Зафиксированы попадания 37 дронов в 15 локациях. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры в Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

По данным Генштаба, за сутки произошло 191 боестолкновение. На Константиновском направлении российская армия атаковала 29 раз, на Покровском — 62 раза. Враг нанес 52 авиаудара, сбросил 129 управляемых авиабомб и совершил более 5600 обстрелов, включая удары дронов-камикадзе.

Силы обороны Украины поразили два района сосредоточения противника, четыре артиллерийские системы, объект ПВО и склад снабжения. Потери РФ за сутки составили около 1190 человек, а также несколько танков, бронемашины, 41 артиллерийскую систему, 431 дрон и более 80 единиц техники.