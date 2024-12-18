Иммунитет к войне: что произошло с психикой украинцев под конец 2024 года?

Адаптация организма. Что с нашими гормонами и привычками?

— Плавно подходим к четвертому году полномасштабки. Как военный опыт отразился на психике украинцев?

— Мы продолжаем жить в состоянии длительного стресса, напряжения. Это приводит к изменениям психики, которые можно вовремя не заметить: день за днем, и люди привыкают. В отношении войны люди наработали иммунитет. Причина — в постоянных ограничениях. Например, свет есть в определенные часы суток; в магазин выйти ночью нельзя. Длительный стресс — это существенное эмоциональное истощение. Оно влияет на биохимию мозга, эмоции, поведение, социальные связи. Из-за дефицита света и тепла люди стали делать большие запасы.

Что происходит с нами? Уровень гормона кортизола зашкаливает. Он отвечает за адаптацию к стрессу. Когда кортизола много, у нас не могут быть в норме дофамин и серотонин, которые отвечают за счастье и удовольствие. Отсюда апатии, депрессии, нарушения сна. Мы живем в травме войны и травме свидетеля. После обстрелов мы видим фото с жертвами, а наше воображение еще дорисовывает свои картины. И чтобы радоваться чему-либо в моменте, надо проделать большую работу.

Снижаются и наши когнитивные функции: трудно принимать решения, концентрироваться, обрабатывать информацию. Если мы глубоко дышим, то бежать мы не можем. И наоборот: если мы дышим резко и быстро, то нам трудно расслабиться. В таких условиях человек может отгораживаться от негатива, таким образом избегая жизни. Все новое может раздражать. Это все нормальные реакции.

— Но есть и адаптация к блэкаутам, обстрелам, тревогам. Есть понимание, что война надолго. Какой период проживаем сейчас?

— Есть регионы Украины, которые обстреливают больше. Жители таких областей очень истощены, чаще болеют. Небольшая доля людей — пробивные. Энергия смерти подгоняет их к жизни. Сейчас появляются новые бизнесы.

Есть более спокойные места. Там жители стараются себя беречь. У них меньшая адаптация к обстрелам. Есть люди, которые выехали. Эта категория украинцев за пределами страны приспосабливается к новым обстоятельствам.

Как справляются со стрессом на Одесщине?

— Есть ли какие-то региональные особенности военного опыта у жителей Одесской области?

— Одессу активно обстреливают. Волнами. Много потерь и жертв. Разрушается город. Я общаюсь с харьковчанами, мариупольцами, и они отмечают, что их города в руинах. Это очень страшно. Ведь культурное наследие имеет большое значение для нашей метафорической жизни. Обстрел собора в центре города — как пример. Для людей это святыня. Или обстрел отеля в одесском порту. Это символ города. Символы значимые, которые являются опорой для жителей. Чем больше разрухи, тем больше страха.

— С какими запросами на терапию приходят к вам люди в этом году?

— С разными запросами приходят. Консультирую военных, украинцев за границей и тех, кто живет в Украине (Киев, Днепр). Большая часть спрашивает, как жить дальше. Сначала рассказывают о работе, покупке жилья, отношениях, но все сводится к переориентации своей жизни. Это хорошо. Люди пытаются преодолеть кризис.

Похвалить себя за то, что выжили

— Как лучше всего завершить этот год, чтобы себя сохранить?

— Надо начать с того, что не стоит убегать в этот «успешный успех». Я имею в виду, спрашивать себя: «что мы успели за этот год»? А что мы должны были успеть такого за этот год во время войны? Что могли, то и успели. Психика в условиях энергосбережения.

Поэтому советую начать с простого: сделать чек-ап здоровья (сходить к врачу, психиатру, психологу, психотерапевту). Не началась ли у меня случайно депрессия из-за стресса? Не умираю ли я случайно? Надо себя похвалить, что вы выжили. Ведь говорят: если среди комнаты висит гирлянда, а не ты, то год прошел хорошо.

Если говорить о разгрузке, то нам надо больше физических активностей. Желательно на свежем воздухе. Надо вкусно поесть. Я не говорю наесться жирных пирожных, а пойти в хороший ресторан и насладиться атмосферой. Можно пойти к морю, встретить рассвет, послушать пианиста на Ланжероне. Еще можно заняться творчеством. Нарисовать картину по номерам, полепить из глины. По возможности спать днем, не более полутора часов — это один цикл сна. Также можно сыграть в настольную игру, сходить в кино или театр.

Похвалите себя: вы выжили, вы справлялись, как могли, у вас получилось.

— Что бы вы советовали отпустить под конец года?

— Иллюзии. Что все скоро закончится, что от нас ничего не зависит. От нас зависит наша жизнь и то, что с ней происходит. Близость, любовь к нашим дорогим людям — это то, на что мы имеем влияние. Надо отпустить иллюзию о нашей всесильности. Стоит принять, что мы простые люди и живем свою простую обычную жизнь, а она прекрасна настолько, насколько возможно. Я бы советовала еще отпустить высокую требовательность к себе.

Как начать Новый год?

— Как нам начать Новый год?

— Сейчас началась тенденция на заботливость и отзывчивость. Это хорошая история. Думаю, Новый год стоит начать с того, чтобы получить от него массу приятностей. Сделать близким подарки, позвонить им, порадоваться вместе. Посмотреть на свои сильные стороны и укреплять их. Подумать, что помогло вам выжить в 2024 году, и сфокусироваться на этом.

Нам бы ставить перед собой задачи. Реальные. Не заработать триста пятьсот миллионов, нет. Пусть это будет цель научиться чему-то новому: как я могу позаботиться и поддержать себя. Нам предстоит пройти следующий год. И нам понадобятся ресурсы: например, близкие люди, специалисты, новые способы. Можно следить за своим давлением. Почему нет?

По возможности стоит встретить Новый год красиво. Красота нас поддерживает. Обнимайте близких людей, укрепляйте социальные связи с тем, кто важен для вас, особенно если этот человек отдает нам такую же ценность, как и мы ему.

Дисциплина — высшая форма любви к себе

— Надо ли ставить себе какие-то дедлайны, давать обещания (заняться спортом, прочитать книгу, найти новую работу)?

— Конечно, надо. Дисциплина — это высшая форма любви к себе. Не путать с деспотией. Дисциплина должна быть гибкой. Например, мы идем заниматься спортом. Но если у человека температура 40°, надо беречь себя.

Что касается поисков новой работы или навыков. Конечно, наша психика будет сопротивляться. Поэтому здесь лучше будут работать дедлайны, их можно ставить по-разному. Мы можем быть себе самым добрым другом. За выполнение дедлайнов могут отвечать так называемые внутренние родители. Один может быть жестким, другой более мягким. Один не дает спуску, другой договаривается. «Давай ты сегодня прочитаешь тридцать страниц и увидишь, куда через год это тебя приведет». Важно быть к себе добрым.

Конечно, люди равняются на успешных и лучших. Иногда за этим стоят различные психологические травмы и расстройства. И когда мы наблюдаем за чужим успехом в соцсетях, то не надо забывать о наших различиях. У нас разные типажи, способности, опыт. «Они смогли, и я смогу» — да, но есть особенности. Надо учитывать обстоятельства, в которых каждый из нас проживает. А мы иногда этого не хотим замечать и сами себя загоняем. А потом выгорание, человек лежит в депрессии и больше ничего не может.

Психолог — это поддержка и проводник к изменениям

— Когда нужна консультация психолога?

— К психологу надо не всем. Консультация специалиста нужна, если у человека есть запрос. Если человек почувствовал, что произошли какие-то изменения в его жизни, и он хочет на них влиять. «Так, как жил раньше, больше не могу. А по-новому не знаю как» — с таким запросом приходят. Если человек теряет контроль над ситуацией и не может справиться самостоятельно, стоит заручиться поддержкой психолога.

Если человек чувствует упадок сил, надо обследовать состояние здоровья. Грамотный психолог отправит сдавать анализы, но и с эмоциональной сферой стоит разобраться.

Также к психологу приходят за изменениями: «сейчас неплохо, но хочется глубже, или шире, иначе».

Где можно получить бесплатную психологическую поддержку в Одессе?

Общенациональная горячая линия Украинского Красного Креста

Тел.: 0 800 332 656, по будням 9:00 — 18:00.

Сайт: https://redcross.org.ua/mhpss/

«Городской психиатрический диспансер» Одесского городского совета

Прием врачей-психиатров осуществляется по предварительной записи по телефону или лично в регистратуре.

Тел.: (048) 731-24-55.

Адрес: переулок 1-й Разумовский, 4.

На сайте Одесского городского совета

Также на сайте Одесского городского совета есть адреса и телефоны медучреждений Одессы, где можно бесплатно получить психологическую помощь.

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