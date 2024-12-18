Новогодний стол-2025: во сколько обойдутся традиционные блюда

К таким выводам пришли специалисты Института аграрной экономики, проанализировав цены в супермаркетах в начале декабря.

Салат «Оливье» обойдется примерно в 385 грн. Это на 17,7 % больше, чем при праздновании Нового 2024 года. Самым дорогим ингредиентом блюда в этом году стала колбаса — 160 грн за 0,5 кг. Цена на картофель в этом году выросла по сравнению с прошлым годом на 70 %, подорожала также морковь и лук.

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Стоимость новогоднего салата «Сельдь под шубой» достигнет 168 грн. Это на 21,9 % превысит прошлогодний показатель. Львиную долю стоимости традиционного салата составит филе сельди — 119 грн за 0,5 кг.

Стоимость овощей на новогоднем столе, в среднем, составит 496 грн — на 32 % больше стоимости прошлого года. Фрукты подорожали почти вдвое — в среднем на 49%.

Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) обойдется в 209 грн. Чуть больше — 263 грн — придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренди «Шабо» 5-летней выдержки. Рост цен, соответственно, на 17 % и 25 %.

Безалкогольные напитки к праздничному столу обойдутся в 110,95 грн (рост в цене на 7,3 %). За сок «Наш Сок» мультивитамин с мякотью 950 мл придется заплатить 39,50 грн, за напиток «Кока-кола» (1,75 л) — 48,22 грн, за минеральную воду «Моршинская» (1,5 л) — 23,23 грн.

Таким образом стоимость бюджетного варианта новогоднего стола из традиционных блюд — салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д. — обойдутся на семью из 4-х человек около 3594 грн, то есть на 24,8% дороже, чем в прошлом году.

Семьям, которые имеют возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 739 грн. В зависимости от производителя баночка красной икры (100 г) обойдется в среднем в 420 грн, а 180 г красной рыбы — в 319 грн.

Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами составит около 4333 грн.

«В 2024 году, как и два года до того, рост стоимости новогоднего стола однозначно вызван следствием военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, дефицитом и подорожанием топлива, перебоями и осложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах», — пояснил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик Юрий Лупенко.

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