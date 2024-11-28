Искусственный интеллект вместо психотерапевта: это уже работает в Украине

Девять из десяти украинцев нуждаются в психологической поддержке

По словам психолога, сегодня главный вызов — масштабы психологических травм, которые понесло население. Украинцы сталкиваются с потерей близких, разрушением домов, постоянной тревогой из-за обстрелов и неизвестностью будущего.

Самые уязвимые категории:

Военные, которые возвращаются с фронта. Часто с посттравматическим стрессовым расстройством.

Семьи военных и пленных, которые ежедневно ждут новостей.

Переселенцы, которые вынуждены адаптироваться к новым условиям.

Работники критической инфраструктуры, которые работают в постоянном стрессе.

Бизнесы, которые пытаются поддерживать стабильность своих команд.

По мнению специалиста, психологическая поддержка критически важна для восстановления украинцев.

— Ментальное здоровье напрямую влияет на работоспособность, принятие решений и взаимодействие с окружением, — отметила Екатерина Антипова.

По данным ВОЗ, с начала 2022 года девять из десяти украинцев нуждаются в психологической помощи и поддержке.

Особенности Одесской области: близость фронта, переселенцы, российские атаки

Екатерина Антипова считает, что Одесский регион особенный, потому что:

близок к зоне боевых действий;

имеет переселенцев, которые нуждаются в помощи;

подвергается постоянным ракетным атакам, которые создают эмоциональное напряжение среди населения;

регион имеет критическую инфраструктуру, которая нуждается в стабильности.

Общественные организации, психологи и волонтеры Одесской области загружены работой. Поэтому часто не хватает ресурсов и специалистов. Поэтому создали приложение, которое дополнит работу специалистов.

Профессиональная, бесплатная, анонимная помощь 24/7

AI PSY HELP — это платформа, которая заботится о ментальном здоровье через искусственный интеллект. Она может оказать психологическую помощь для всех, кто в ней нуждается, независимо от времени, места и финансовых возможностей. Система работает круглосуточно и готова ответить на различные запросы пользователей: от стресса и тревоги до более сложных эмоциональных состояний.

— Это не просто приложение, а место, где можно почувствовать, что вас слышат, — рассказала Екатерина Антипова.

По ее словам, модель ИИ «обучали» сорок психотерапевтов. С помощью искусственного интеллекта и технологии обработки естественной речи система общается с посетителями платформы. Она помогает разобраться человеку с эмоциями и найти пути решения проблем.

— Мы посчитали: 90% пользователей AI PSY HELP успешно решают свои психологические проблемы, — поделилась Екатерина.

При регистрации указывать личные данные не обязательно. Поэтому разговор будет конфиденциальным.

Пользователи могут получить бесплатные коды активации через партнерские организации или обратившись на специальную электронную почту. Это дает доступ к услугам на полгода.

Как работать с ИИ-психологом?

Чтобы получить поддержку, надо зайти на сайт и зарегистрироваться. Далее выбираете свою категорию (подросток, гражданский, военный, ветеран) и общаетесь.

По словам специалиста, ИИ-консультант имеет к каждому индивидуальный подход.

— Приложение использует лучшие практики, которые подтверждены научными исследованиями и апробированы в сфере психологической поддержки, — рассказала Екатерина.

Система предлагает различные методики:

классическая психотерапия,

гештальт-терапия,

работа с травмами и ПТСР,

когнитивно-поведенческая терапия,

детская и подростковая психология,

психоанализ,

работа с домашним насилием и суицидом.

— Когда система обнаруживает сложный запрос, она рекомендует обратиться к квалифицированному специалисту и все равно продолжит с вами диалог для стабилизации вашего состояния, — отметила специалист.

Быть честным и работать над собой

Екатерина Антипова отметила, что для достижения максимального эффекта очень важно:

Работать со своими мыслями и эмоциями. Анализ переживаний помогает лучше понять причины внутренних конфликтов и найти пути их решения.

Честно отвечать на вопросы ИИ. Это поможет платформе максимально эффективно подобрать методики работы.

Рассматривать сессию как общение с физическим психотерапевтом. Относитесь к диалогу серьезно и осознанно, чтобы получить максимальную поддержку и результат.

Смелость — это признать свои эмоции и работать с ними

По словам специалистки, когда человек испытывает постоянную тревогу, стресс, эмоциональное истощение или не может справиться со своими эмоциями самостоятельно — это явные сигналы, что нужна помощь.

— Однако в украинском обществе до сих пор существует стигматизация, связанная с психологической поддержкой, — рассказала Екатерина.

Многие люди считают, что обращение к психологу — это проявление слабости, или они убеждены: «я сильный, я сам справлюсь». Особенно это касается мужчин, которые часто избегают обращений из-за страха выглядеть уязвимыми. Также есть те, кто просто не знает, куда обращаться, или опасается осуждения со стороны окружающих.

Специалист убеждена, что обращение к психологу — это не проявление слабости, а большая смелость и готовность признать свои эмоции и работать над ними. Это шаг к внутреннему восстановлению, к спокойствию и равновесию. Однако для многих людей этот шаг является слишком сложным, ведь он требует подготовки, времени, планирования и финансов.

— Платформа AI PSY HELP устраняет эти барьеры, — подчеркнула Екатерина Антипова, — Человек может обсудить свои трудности анонимно, без предварительной записи, и не ехать в офис к психологу. Вам достаточно открыть платформу на телефоне или компьютере и начать диалог с системой.

Екатерина напомнила, что в Украине работают:

Офисы бесплатной правовой помощи. Они также перенаправляют людей к психологам.

«Горячие линии», такие, как «Ла Страда» или «7333» для предотвращения суицидов.

Гуманитарные проекты, включая AI PSY HELP/ PSY HELP UA, которые обеспечивают анонимную и доступную психологическую помощь.

Пример работы AI PSY HELP с панической атакой можно посмотреть следующим образом:

по ссылке,

скачать мобильное приложение,

зайти на сайт.

Читайте также: