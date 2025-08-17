Ключевые моменты:

СМИ: Путин превращает возможное мирное соглашение для Украины в ловушку, пытаясь подтолкнуть Зеленского к капитуляции;

ВСУ освобождают населённые пункты Донетчины и продвигаются на Северо-Слобожанском направлении;

Беспилотники атаковали железнодорожную станцию «Лиски» в Воронежской области РФ, вызвав пожар и задержки поездов;

Суточные потери российских войск: сотни убитых и раненых, десятки единиц техники уничтожены.

Путин превратил визит Зеленского в Белый дом в минное поле – СМИ

После саммита на Аляске президент США Дональд Трамп перешел от требований немедленного прекращения огня к призывам о полном мирном соглашении. Именно такой вариант устраивает российского диктатора, желающего подтолкнуть украинского президента Владимира Зеленского к капитуляции, пишет британское издание The Sun.

Как говорится в материале, российский диктатор Путин осознает, что под «миром» подразумевается согласие Украины на его ключевые требования.

После саммита Россия – США на Аляске россияне не отказались от своих максималистских требований. В их понимании мирное соглашение означает потерю Украиной части территории, а также надежды на интеграцию в западные институты, такие как НАТО или ЕС.

Кроме того, РФ требует разоружения Украины и сокращения ее армии, чтобы страна не имела возможности повторить упорное сопротивление, которое она оказывает с февраля 2022 года на случай, если Россия решит совершить повторное вторжение.

«Ускоренное мирное соглашение означает, что Украине придется согласиться со сложными вопросами, например, кто какую территорию получит и каким государством она будет внутри. Путин хочет сохранить за собой полуостров Крым и четыре южных региона, которые оккупирует его армия», – отмечается в публикации.

В то же время, как пишут западные аналитики, Путин готов на поверхностные уступки: он якобы вывести свою армию из некоторых районов предположительно в Сумской и Харьковской областях, то есть отказаться от своих притязаний на территории, которые он не контролирует полностью.

Выдвижение таких условий делает визит Зеленского в Вашингтон настоящим минным полем для него. Западные аналитики отмечают, что украинскому президенту нужно избежать подобной ловушки в Овальном кабинете, с которой он столкнулся в феврале, когда у него была словесная перепалка с американским руководством.

При этом на Западе считают, что ради «справедливости» Трамп, скорее всего, предложит Украине «пряник», чтобы облегчить ей любые уступки России.

Какого «мира» хочет Путин

Как напоминает Reuters, требования России таковы:

Быстрое соглашение о завершении войны, но никакого прекращения огня до его подписания;

Полный вывод украинских военных из Донетчины и Луганщины, в то время как Россия заморозит фронт на Херсонщине и Запорожье;

Формальное признание аннексии Крыма;

Отмена/частичная отмена санкций против россии;

Запрет на вступление Украины в НАТО, но разрешение на определенные гарантии безопасности для Киева от третьих стран;

Официальный статус русского языка по всей Украине, или в некоторых его частях и полные права русской православной церкви.

Ситуация на фронте: Силы обороны Украины преуспевают на нескольких направлениях

По информации Генштаба ВСУ, в период с 4 по 16 августа, в результате совместных действий частей и подразделений Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил Украины, входящих в состав 1 корпуса НГУ «Азов», в Донецкой области зачищены от российских оккупантов населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

В целом в результате активных действий в операционной зоне корпуса противник понес значительные потери в живой силе. По данным на 16 августа, они составляют:

безвозвратные – 910 человек,

санитарные – 335 человек,

пленные – 37 человек.

Также враг потерял значительное количество техники и вооружения.

За указанный период уничтожены и повреждены 8 танков российских оккупантов, 6 боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одна РСЗО, 18 орудий и 91 БпЛА разных типов.

Проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье на Донетчине продолжается.

Оккупанты продолжают сдаваться. Подразделения 19-го армейского корпуса, действующие на Донетчине, только за прошедшие сутки взяли в плен 6 российских военнослужащих.

Также на этой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск.

Кроме того, Генштаб информирует, что в результате активных действий украинские войска продвинулись на 1-2,5 км на Северо-Слобожанском направлении, в частности в районе Яблоновки Сумской области продвижение составило до 1000 метров.

Как сообщил майор Андрей Ковалев, ВСУ ведут активные действия, в частности, в районах Алексеевки и Юнаковки (Сумская область), удерживая зоны огневого контроля, чтобы лишить российских оккупантов возможности снабжения, эвакуации и усиления.

Беспилотники парализовали движение поездов в Воронежской области РФ

Ночью 17 августа «неизвестные» беспилотники атаковали железнодорожную станцию «Лиски» в одноименном городе воронежской области России. Она считается одним из крупнейших железнодорожных узлов юго-восточной железной дороги страны-агрессора.

Предварительно в районе объекта вспыхнул пожар, но детальные последствия атаки уточняются. Ее подтвердили власти региона, местные жители слили в сеть некоторые кадры с места происшествия.

Местный губернатор заявил о задержках поездов из-за «падения обломков». В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода вводили план «Ковер».

ВСУ уничтожили почти 900 оккупантов и десятки единиц техники за сутки

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Потери российских захватчиков составили 900 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 186 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 88 единиц автомобильной техники оккупантов.