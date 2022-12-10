Нужно ли себя жалеть и как перестать это делать?

Война, неуверенность в завтрашнем дне или грубость и непонимание окружающих надолго выбивают нас из колеи. И в этот момент мы можем испытывать жалость к себе. Чем опасно это чувство и как от него можно избавиться?

Жалость к себе может вызвать депрессию

Психологи считают, что люди, которые постоянно жалеют себя, – эгоисты. Они не только несчастны сами, но и делают несчастными других. У них развит так называемый комплекс мученика, особенно это заметно тогда, когда они пытаются доказать окружающим существование выдуманных болезней или надуманных проблем. Они постоянно требуют сочувствия и незаметно для себя превращаются в манипуляторов, которые упиваются собственными страданиями. Но ведь если постоянно ковыряться в ране и не давать ей зарубцеваться, можно заработать какую-нибудь неприятную хворь. Вот и хроническая жалость к себе – это последняя ступенька перед депрессией, выйти из которой всегда намного труднее, чем перестать себя жалеть. Особенно это актуально сейчас, когда в той или иной мере плохо всем, но не все позволяют себе опускать руки и заниматься бессмысленным нытьем.

Временами сочувствие необходимо

Иногда кратковременная жалость к себе даже полезна – она играет роль своеобразной анестезии, уменьшая душевные переживания. Если случается какая-то беда, человек теряет интерес к друзьям, увлечениям и даже ко всему миру. В такие моменты ему просто необходимо сочувствие, чтобы ощутить, что он не один на земле, и постараться справиться со своим горем. Это вполне естественное желание, так как через какое-то время душевные раны затягиваются, и человек возвращается к обычной жизни. Главное, вовремя остановиться, чтобы потребность в сочувствии не превратилась в хроническое состояние, ведь нормальный человек не может жалеть себя вечно.

Решаем проблемы самостоятельно

Жалость – чувство не только бессмысленное, но и разрушительное. От нытиков постепенно отворачиваются друзья, потому что невозможно постоянно утешать кого-то, выслушивая длинные монологи на тему «Как я несчастен, а мир – несправедлив». Человек попадает в замкнутый круг, который сродни наркотической зависимости, – он постоянно ищет сочувствие, которое дает ему положительные ощущения, правда, ненадолго. Это приводит к тому, что на душе становится еще хуже, а нерешенные проблемы нарастают как снежный ком. И до тех пор, пока человек не сможет преодолеть это состояние, ничего не изменится. Главное, понять, что за решение своих проблем он отвечает только сам. А кроме того, на неприятности ведь можно посмотреть и по-другому – например, как на возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону. Даже сейчас, во время войны, у нас есть возможность перемен. Например, можно помогать волонтерам, делать что-то для армии или просто поддерживать тех, кому еще хуже, чем вам.

Три правила борьбы с жалостью к себе

Если вы попробуете следовать трем этим правилам, возможно, жизнь перестанет вам казаться жестокой и несправедливой:

вместо того, чтобы копаться в собственных переживаниях, постарайтесь найти в вашей жизни положительные моменты;

перестаньте ждать, когда кто-то решит ваши проблемы, ведь никто, кроме вас, не имеет права распоряжаться вашей жизнью ;

; больше двигайтесь и займите чем-то свой мозг – читайте, смотрите фильмы, сочиняйте стихи, помогайте людям, которые попали в похожую ситуацию.