Новости Одессы и Одесской области

В Одессе неизвестные залили краской Горсад (фото)

В Одессе неизвестные залили краской Горсад (фото)

Неизвестные разлили белую краску на плиточном покрытии в Горсаду. Одесские коммунальщики приложили немало усилий, чтобы убрать последствия вандализма.

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В Одесском горсовете сообщили, что в начале недели неизвестные разлили белую краску на аллее в Городском саду.

краска в Горсаду

Следы стирали стирали работники КП «Горзелентрест» вместе с коллегами КП «Сервисный центр», которые привлекли для этого технику.

В мэрии, говорят, что в городе постоянно портят скамейки и урны, разрисовывают и бьют стены подземных переходов, остановок, вырывают из клумб цветы и др.

Так недавно неизвестные похитили 15 кустов роз из цветника возле остановки «Красный крест». А специалисты КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» ликвидировали последствия вандализма в пешеходных переходах, где неизвестные вандалы уже не впервые разрисовывают стены надписями и портят лампы освещения.

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вандализм

Одесситам и гостям города напоминают, что умышленная порча и уничтожение городского имущества влекут за собой уголовную ответственность.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
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SELENA N
SELENA N
1 час назад

Отлавливать, наказывать не пробовали ?
Кстати, в этом конкретном случае имеются чёткие отпечатки копыт. Надо было зафиксировать, да и обувь у подонков в белой краске…
Полиция, как обычно, доблестно стоит на стрёме… ну, то есть, на охране общественного порядка.

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