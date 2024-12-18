В Одессе неизвестные залили краской Горсад (фото)

В Одесском горсовете сообщили, что в начале недели неизвестные разлили белую краску на аллее в Городском саду.

Следы стирали стирали работники КП «Горзелентрест» вместе с коллегами КП «Сервисный центр», которые привлекли для этого технику.

В мэрии, говорят, что в городе постоянно портят скамейки и урны, разрисовывают и бьют стены подземных переходов, остановок, вырывают из клумб цветы и др.

Так недавно неизвестные похитили 15 кустов роз из цветника возле остановки «Красный крест». А специалисты КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» ликвидировали последствия вандализма в пешеходных переходах, где неизвестные вандалы уже не впервые разрисовывают стены надписями и портят лампы освещения.

Одесситам и гостям города напоминают, что умышленная порча и уничтожение городского имущества влекут за собой уголовную ответственность.