Ключевые моменты:

В детстве Марию вместе с матерью и бабушкой едва не расстреляли во время немецкой оккупации

Более 30 лет она работала дояркой, трижды в день доила до 20 коров и была среди передовиков

После смерти мужа в 72 года вновь обвенчалась и прожила еще несколько лет в поддержке и взаимной заботе

Ее жизнь — это не просто биография одного человека. Это память о целой эпохе, которая еще жива в воспоминаниях, фотографиях и семейных историях. Мария Котюжинская Филипповки говорит о своем прошлом спокойно — без пафоса и без сожаления. Для нее это просто прожитые годы: тяжелый труд на ферме, война, семейные утраты, любовь, которая длилась полвека, и поддержка, пришедшая снова уже на склоне лет.

Такие истории не выдумывают и не приукрашивают. Они звучат просто — как рассказ о том, как трижды в день доить двадцать коров, как ждать мужа с фронта, как растить детей, когда зарплаты маленькие, а работы много. И одновременно — как уметь благодарить за каждый прожитый день.

Деда раскулачили, а отец похитил маму

Около полутора лет назад Мария Котюжинская из-за болезни переехала в Любашевку и живет рядом с сыном Сергеем и невесткой Галиной. Живет спокойно и теперь имеет достаточно времени, чтобы вспоминать прошлое. Сердце бабушки радуют трое любящих детей, пятеро внуков и двое правнуков.

— Бывает, забуду, что несколько дней назад случилось или что делала, а детство помню все, — рассказала бабушка Маруся.

Род по отцу Марии Котюжинской — из Филипповки, а по материнской линии — из Шкарбинки, что возле Новокарбовки.

Отец Марии Григорий Токарь влюбился в красавицу-степовичку Валентину Савенко, которая была на десять лет моложе него. Почти каждый день он ездил к ней на свидание за двадцать километров по полю на велосипеде. Ее отца раскулачили в 1927 году, а мать Варвара самостоятельно воспитала шестерых детей. Юную Валю мать не хотела отдавать замуж, потому что та была ей надежной помощницей. В отчаянии Гриша однажды ночью похитил свою возлюбленную и быстро увез в Филипповки, где вскоре молодые стали под венец.

Во Вторую мировую войну Григорий с первых дней воевал с немцами. Попал в плен, из которого сбежал, добрался домой, где верная жена прятала его от оккупантов.

— Однажды сосед донес немцам, что мой отец — комсомолец. Они ворвались в дом. Отца не нашли и, разозленные, выгнали во двор маму, бабушку Пелагею и меня, трехлетнюю. Уже к стенке поставили, но мама так жалобно плакала, что нас пощадили, — пересказала рассказы родителей бабушка Мария. — А весной 1944 года нас освободили, отец снова ушел на фронт, немного не дождавшись рождения дочери Раисы. Воевал возчиком в артиллерии, дошел до Берлина и вернулся домой орденоносцем. А в 1946 году в нашей семье родилась сестричка Анна.

Замуж за бравого артиллериста

В шестнадцать лет Марийка отправилась к родственникам-шахтерам на Донбасс, где в Горловке ее устроили работать на мельницу.

Через год девушка уже тяжело трудилась на колхозном винограднике под Одессой, в Александровке. Вспоминает, что рядом стояли военные — как и отец, артиллеристы. В выходные парни часто заходили к девушкам в гости, охотно фотографировались в военной форме. Сохранилась такая фотография и в архиве Марии Котюжинской.

И неудивительно, что замуж Мария вышла за бравого односельчанина Петра Котюжинского, который три года служил в Германии в артиллерийских войсках. Когда он по вечерам появлялся в мундире в клубе, не одно девичье сердце замирало от любви к нему. Но парня привлекла только Марийка.

— Сначала мы жили в Любашевке, но родители настояли переехать в Филипповку, пообещав помочь построить дом, — поделилась Мария Котюжинская.

Легко ли доить 20 коров трижды в день?

Предприимчивый Петр купил разборный финский домик, потому что древесина была в дефиците. А добротный дом для молодоженов строили из местного кирпича всем миром — хорошая была традиция в селе.

Молодая семья работала на молочнотоварной ферме. Петр качал воду, убирал навоз, ремонтировал транспортеры и другие механизмы, а Мария трудилась дояркой.

Более тридцати лет женщина доила коров. За два-три часа трижды в сутки доярке нужно было выдоить 18–20 коров, накормить их, выгрести вилами навоз, напоить телят. Иногда приходилось закидывать тяжелые бидоны с надоенным молоком на машину.

Неоднократно доярка Мария была среди передовиков, надояв более пяти тысяч литров молока от коровы.

Как и каждая сельская семья, Котюжинские держали собственных коров, свиней, птицу, ухаживали за большим огородом. В свободное от работы время Мария успевала испечь пышные паляницы, приготовить для семьи другие вкусные блюда, поработать на огороде и по хозяйству.

И свадьбы справляли, и дома строили

Всю жизнь родители трудились, чтобы поставить на ноги троих детей — Сергея, Владимира и Елену. Колхозные заработки были небольшими, и только домашнее хозяйство позволяло накопить деньги на сберкнижке, выучить детей, провести сыновей в армию, сыграть три свадьбы, помочь детям со строительством или покупкой домов.

Их Березка и Чернушка давали по 30 литров молока. Чтобы обеспечить скот кормами, родные регулярно приезжали помогать родителям в Филипповку, а чаще внуки Артем и Алина помогали дедушке и бабушке заготавливать сено, чистить хлев и пасти стадо.

Настоящей трагедией для женщины-труженицы стала смерть в 2009 году ее любимого Петра, с которым она шла по жизни полвека.

На склоне лет соединили судьбы

Однажды к 72-летней вдове пришел односельчанин Николай Сидоренко, потерявший жену, и предложил Марии жить вместе.

Бабушка согласилась на уговоры обвенчаться, а дедушка уже договорился со священником Дмитрием из Агафиевки. Христианское таинство брака провели в церкви Великомученика Дмитрия Солунского, на строительство которой Мария и Николай также жертвовали средства.

— Жили мы отдельно, но помогали друг другу копать огород, управляться по хозяйству. Я варила Николаю еду, стирала одежду и убирала. Одним словом, были поддержкой друг другу в старости, — рассказала Мария Котюжинская. — Прожили мы с Николаем больше трех лет. Потом он тяжело заболел, я ухаживала за ним и проводила в последний путь.

С полными тезками случаются курьезы

Был у Марии и родной по отцу брат Леонид. Ее отец согрешил с одинокой женщиной, которая родила мальчика.

Когда она заболела, Григорий Котюжинский просил отдать ему сына, но та не согласилась. Позже сироту усыновила семья его однофамильца из Филипповки и переехала в Любашевку.

Около двадцати лет назад на каком-то застолье Мария оказалась рядом с братом и сказала ему, что они родные. Леонид ответил, что знает. На этом разговор и закончился.

А женой брата является любашевский нотариус Мария Григорьевна Котюжинская — полная тезка бабушки Маруси. Это совпадение стало причиной курьезного случая. Однажды бывшая доярка пришла в Ощадбанк, чтобы снять со сберкнижки «Юлину тысячу». В банке ей сказали, что деньги она уже получила. Пришлось доказывать, что произошла ошибка. Тогда выяснилось, что это была другая Мария, и ей выдали деньги.

«Все балуют меня, как маленькую»

Когда натруженные тяжелой работой ноги бабушки Марии ослабли, дети забрали мать из села к себе.

Комнату обставили со всеми удобствами, привычными для матери вещами из ее сельского дома, новым диваном, коврами.

— Когда Сергей с невесткой Галиной на работе, внук Артем хлопочет возле меня. Потом забегает Владимир с невесткой Ириной. Навещают все родные, балуют меня, как маленькую, — радуется Мария Григорьевна. — Только грустно, что на ноги не могу встать, а так хочется поработать на огороде или что-то сделать по хозяйству. Я благодарна Богу, что у меня такие любящие и заботливые дети. Чего и всем желаю!

Мария Котюжинская — из долгожителей. Ее отец Григорий прожил 82 года, мать Валентина — около 90, а бабушка Варвара — почти 102 года. Из ныне живущих старожилов Филипповки в селе живет только родная сестра Марии — 81-летняя Раиса Жовнир, а 87-летнюю Лидию Колисниченко забрали к себе любашевские родственники.

