Груз 200: кто те люди, что ищут и идентифицируют погибших воинов

Поисковики Военно-исторического центра «Память и слава» выполняют важнейшую миссию — находят тела погибших героев и с почестями хоронят их свыше семидесяти лет после второй мировой войны.

Уже больше десяти лет прошло с тех пор… А перед глазами до сих пор встает та трогательная картина: у лесополосы заплаканная старушка, став на колени, впервые в жизни обняла руками могилку своего отца, погибшем весной 1944 года при освобождении Одесщины от нацистских захватчиков.

И, конечно, никто из поисковиков тогда даже не мог допустить мысли, что они будут вытаскивать из-под земли уже тела внуков и правнуков бойцов 40-х годов прошлого века: украинцев, бьющихся за родную землю, и россиян, ставших захватчиками и принесших в нашу страну смерть и страдание.

На Одесщине нашли более 400 солдат Второй мировой войны

— Я стал заниматься раскопками тел погибших воинов еще в советское время, будучи 12-летним школьником. Сначала занимался этим, посещая туристический клуб. А впоследствии, в 2007 году, мы создали поисковый Военно-исторический центр «Память и слава», который с первого дня его существования я и возглавляю, рассказал глава центра Леонид Игнатьев.

По его словам, с тех пор на территории Одесщины и других регионов Украины активисты этой общественной организации нашли более 400 солдат Второй мировой войны, тела которых впоследствии были с почестями преданы земле. Многих из них удалось идентифицировать, а многих из-за определенных обстоятельств, связанных с временными показателями после гибели, к сожалению, нет.

С 2014 года идентифицируют защитников Украины

Но наступил 2014 год, и через 70 лет после Победы над нацистами, на украинскую землю вновь пришла война, вызванная вторжением уже не немецких, а российских захватчиков. Снова нашей земле оставались лежать тела неопознанных защитников, которых обязательно нужно распознать, передать родным и с почестями похоронить. Именно с этой целью тогда и был начат гуманитарный проект «Эвакуация 200», к которому сразу присоединились и профессиональные поисковики центра «Память и слава». А через несколько месяцев после начала широкомасштабного российского вторжения проект переименовали в «На щите».

Они – это 16 смелых, волевых, объединенных общей благородной идеей людей, которые готовы искать павших в любых условиях.

— В целом к нашей команде может присоединиться каждый желающий. У нас нет каких-то очень серьезных критериев отбора. Но прежде, человек должен переспросить у самого себя, способен ли он заниматься такой, мягко говоря, специфической деятельностью, как поиск и эксгумация тел погибших? Поэтому с каждым, кто пополняет наши ряды, мы обязательно проводим беседу, анализируя, выдержит ли человек такую физическую и психологическую нагрузку, — объясняет глава Военно-исторического центра.

После российского вторжения, они были привлечены на раскопках в Киевской, Донецкой, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях. И в среднем такие ротации продолжаются 10-14 дней ежемесячно. Все работы по поиску и опознанию тел погибших воинов проходят под руководством Генштаба ВСУ и Управления гражданско-военного сотрудничества.

В общей сложности через год после начала войны активисты центра «Память и слава» уже отыскали не одну сотню тел погибших. Причем не только украинских героев, но и российских захватчиков, подлежащих обмену в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Предпочтительно поисковики работают уже на деоккупированных территориях, но случается и такое, что поднимать тела приходится в прифронтовой полосе. Если есть такая возможность, то сразу после нахождения погибшего прямо на месте продолжается его первоначальное опознание: осмотр, описание, фотографирование тела и извлечение документов и именных жетонов с последующей передачей их в соответствующие органы и родственники с целью идентификации.

Почему переименовали из «Эвакуация 200» в «На щите»

— Многие, наверное, знают об этом древнем высказывании «возвращайся со щитом или на щите», что значит вернуться домой живым или мертвым. Вспоминая о нем, летом волонтеры обратились в Генштаб ВСУ с предложением о переименовании проекта из «Эвакуация 200» именно в «На щите». И, на мой взгляд, это название более отражает сущность и значение подвига, ежедневно совершаемого украинскими защитниками и защитницами, — рассуждает волонтер центра «Память и слава» Екатерина.

Кстати, она является единственной женщиной в этой организации. По специальности ветеринарный врач Екатерина решила испытать себя в Военно-историческом центре.

— Это было осенью на Киевщине. Мы тогда прочесывали местность, где весной продолжались ожесточенные бои. Долгое время мы обследовали определенный участок, и, представляете себе, почему-то именно я нашла в густой траве этот клочок материи с очень символической надписью «Пусть хранит Вас Бог». С тех пор он мой оберег, и я всегда его ношу с собой, — рассказала Екатерина.

А еще она вспомнила, как во время второй своей ротации холодело сердце от увиденного на Харьковщине.

— Едешь автомобилем, а вокруг тебя – наголову разрушенные дома, пустые деревни и поселки. Где-то приостанавливаешься, и к тебе сразу бегут голодные животные, — поделилась волонтер.

Екатерина с честью выдержала и первую, и вторую ротацию. А в перерывах между поиском и эксгумацией погибших еще и доставала блокнот и набрасывала список специального оборудования, которое нужно приобрести уже на следующую поездку. А уже на месте, в Одессе, делала официальные запросы представителям крупных торговых сетей и благотворительных фондов, которые, по возможности, всегда готовы пойти навстречу поисковикам об удовлетворении их потребностей.

У поисковика битый глаз

Они работают с риском для собственной жизни. Это же поля, лесополосы, заминированные противоборствующими сторонами. Всегда рядом с поисковиками находятся и идущие впереди военные саперы.

— Мы никогда заранее не знаем, сколько погибших находится в том или ином месте. Обычно приезжаем на места локации рано утром. Зимой темнеет рано. Поэтому мы должны справиться где-то к 15 часам и отправиться на место нашей дислокации. Летом, наоборот, день длится долго, и мы имеем возможность находиться на объектах где-то до 7 вечера, — рассказывает заместитель председателя Военно-исторического центра «Память и слава» Сергей Судник.

По его словам, для того, чтобы найти тела погибших должен быть определенный опыт и битый глаз. Да, иногда на месте стихийных захоронений солдаты оставляют определенные отметки, надписи. И в отличие от профессионального поисковика, обычный человек может несколько раз пройти вдоль определенного периметра, но даже не разглядеть то, что сразу увидит поисковик.

— К примеру, речь идет о бугорках. Мы сразу узнаем, где поднималась земля, учитывая то, что на этом месте суглинок перемешан с черноземом, а верхний слой почвы находится ниже. Да и даже погибшего, оставшегося лежать на земле, далеко не всегда можно легко заметить. Часто его тело сливается с местностью из-за той же одежды, — поделился нюансами заместитель председателя центра «Память и слава».

Работают с риском для жизни

На этой ужасной войне и им, поисковикам, приходилось попадать под вражеский огонь. В прошлом году на Николаевщине, в ходе одной из экспедиций на расстоянии около километра от них был нанесен авиаудар российским самолетом. Но самое неприятное в их повседневной деятельности – это мины.

В марте этого года сразу шестеро поисковиков одели военную форму. По их мнению, это должно пойти на пользу гуманитарной миссии «На щите». Ведь это предоставит им возможность работать ближе к линии столкновения, где работа гражданских запрещена.

В целом поисковики хорошо осознают, что, к сожалению, после Победы над российскими агрессорами, дел у них еще будет много. Но погибшие украинские воины не должны повторить судьбу солдат-победителей Второй мировой и не должны со статусом «без вести пропавших» десятилетиями лежать в полях и лесополосах.

Вячеслав Диордиев

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