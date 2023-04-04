Украина в НАТО: когда вступит и что это нам даст

Путь и сотрудничество с НАТО Украина начала еще со времен независимости. Вооруженная агрессия россии лишь усилила это сотрудничество. Мировые лидеры поддерживают стремление нашего государства присоединиться к Североатлантическому союзу. Зачем это Украине, каков ее путь и выгода из этого? Об этом читайте дальше.

Вступление Украины в НАТО — гарантия безопасности?

Будущее евроатлантической безопасности определяется на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в ЕС и НАТО — в интересах как нашего государства, так и самого Альянса.

— Украинская сила, стойкость и храбрость станут весомым вкладом в коллективную безопасность, так же как большое, закаленное в бою и взаимосовместимое с армиями союзников украинское войско, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

82% украинцев поддерживают присоединение Украины к НАТО. Это данные опроса, проведенного Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Из-за вызовов российской агрессии украинцы хотят объединиться с Североатлантическим альянсом. Политолог Михаил Шабанов объясняет такую поддержку ментальными изменениями в сознании граждан. По его мнению, Украина является неотъемлемой частью безопасности в Европе.

Вхождение Украины в НАТО не будет быстрым

Политолог Михаил Шабанов рассказал, что Украина имеет долгую историю сотрудничества со структурами Североатлантического альянса. Еще со времен независимости. Наша страна хотела получить ПДЧ — план действий по членству. Эту позицию с прошлого года пересмотрели. Теперь наше государство намерено вступить в НАТО. Альянс определил, что вхождение Украины не будет скорым. Но есть ряд стран, которые поддерживают нас.

Политолог отметил, что для Украины в Альянсе есть явные преимущества — переустройство в натовское снаряжение. Также есть и позиция НАТО. Она определена десятой статьей. Касается того, что Украина должна завершить войну победой.

— Мы должны продолжать поддерживать возможности украинцев, чтобы они победили. Россия не может выйти из этой войны с победой, наше будущее просто не выдержит этого, заявил Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Политолог считает, что ситуация с Украиной непростая. По его мнению, нужно применить все мощности, в том числе дипломатические, чтобы вхождение произошло.

— Североатлантический союз сам в этом нуждается, ведь Украина является мощным форпостом против российской агрессии. Она угрожает многим членам – странам НАТО. В частности, странам Балтии, — сказал Михаил Шабанов.

Он считает, что совет Североатлантического альянса для Украины предложит некую систему присоединения.

Что Украине даст вступление в НАТО

По мнению политолога, потенциальное вхождение в НАТО предоставляет Украине возможности для масштабного реформирования системы обороноспособности и оборонных закупок. Украина, сотрудничающая с НАТО с 1992 года, является активным участником большинства программ и операций НАТО. В частности, «Си Бриз». Если Украина присоединится полностью, ее обязанностью будет участие в операциях Альянса.

НАТО требует расходов из госбюджета — 2% ВВП страны ежегодно. Но в противоположность этому международный статус Украины повысится. Присоединение к Альянсу — это геополитическое решение, изменяющее отношение к стране.

— Наши партнеры видят, насколько натовское оснащение, вооружение меняет украинскую армию, — сказал политолог. — Партнеры признают, что наши успехи потрясающие. Итак, членство в НАТО выгодно для нашей страны как части единой системы европейской и мировой безопасности.

Михаил Шабанов напомнил, что когда-то НАТО создали ради противодействия СССР.

— Благодаря Украине НАТО сегодня реформируется, пересматривает свои позиции, увеличивает и стимулирует партнеров Альянса к повышению обороноспособности, — отметил специалист.

По его мнению, члены Альянса тратят больше средств на оборону. Поэтому партнерство необходимо для противостояния группе тоталитарных стран. Михаил Шабанов подчеркнул, что вступление в Альянс повлечет за собой целый ряд реформ в Украине.

— Первое, повышенноение социальной защиты военных и их семей. Повысятся расходы на медицину. Реформа обороноспособности армии, боеспособности других спецслужб страны, считает политолог.

Это крайне необходимо для нас.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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