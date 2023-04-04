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Украина в НАТО: когда вступит и что это нам даст

Украина в НАТО: когда вступит и что это нам даст

Путь и сотрудничество с НАТО Украина начала еще со времен независимости. Вооруженная агрессия россии лишь усилила это сотрудничество. Мировые лидеры поддерживают стремление нашего государства присоединиться к Североатлантическому союзу. Зачем это Украине, каков ее путь и выгода из этого? Об этом читайте дальше.

Вступление Украины в НАТО — гарантия безопасности?

Будущее евроатлантической безопасности определяется на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в ЕС и НАТО — в интересах как нашего государства, так и самого Альянса.

— Украинская сила, стойкость и храбрость станут весомым вкладом в коллективную безопасность, так же как большое, закаленное в бою и взаимосовместимое с армиями союзников украинское войско, — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

82% украинцев поддерживают присоединение Украины к НАТО. Это данные опроса, проведенного Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Из-за вызовов российской агрессии украинцы хотят объединиться с Североатлантическим альянсом. Политолог Михаил Шабанов объясняет такую поддержку ментальными изменениями в сознании граждан. По его мнению, Украина является неотъемлемой частью безопасности в Европе.

Вхождение Украины в НАТО не будет быстрым

Политолог Михаил Шабанов

Политолог Михаил Шабанов

Политолог Михаил Шабанов рассказал, что Украина имеет долгую историю сотрудничества со структурами Североатлантического альянса. Еще со времен независимости. Наша страна хотела получить ПДЧ — план действий по членству. Эту позицию с прошлого года пересмотрели. Теперь наше государство намерено вступить в НАТО. Альянс определил, что вхождение Украины не будет скорым. Но есть ряд стран, которые поддерживают нас.

Политолог отметил, что для Украины в Альянсе есть явные преимущества — переустройство в натовское снаряжение. Также есть и позиция НАТО. Она определена десятой статьей. Касается того, что Украина должна завершить войну победой.

— Мы должны продолжать поддерживать возможности украинцев, чтобы они победили. Россия не может выйти из этой войны с победой, наше будущее просто не выдержит этого, заявил Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Политолог считает, что ситуация с Украиной непростая. По его мнению, нужно применить все мощности, в том числе дипломатические, чтобы вхождение произошло.

— Североатлантический союз сам в этом нуждается, ведь Украина является мощным форпостом против российской агрессии. Она угрожает многим членам – странам НАТО. В частности, странам Балтии, — сказал Михаил Шабанов.

Он считает, что совет Североатлантического альянса для Украины предложит некую систему присоединения.

Что Украине даст вступление в НАТО

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По мнению политолога, потенциальное вхождение в НАТО предоставляет Украине возможности для масштабного реформирования системы обороноспособности и оборонных закупок. Украина, сотрудничающая с НАТО с 1992 года, является активным участником большинства программ и операций НАТО. В частности, «Си Бриз». Если Украина присоединится полностью, ее обязанностью будет участие в операциях Альянса.

НАТО требует расходов из госбюджета — 2% ВВП страны ежегодно. Но в противоположность этому международный статус Украины повысится. Присоединение к Альянсу — это геополитическое решение, изменяющее отношение к стране.

— Наши партнеры видят, насколько натовское оснащение, вооружение меняет украинскую армию, — сказал политолог. — Партнеры признают, что наши успехи потрясающие. Итак, членство в НАТО выгодно для нашей страны как части единой системы европейской и мировой безопасности.

Михаил Шабанов напомнил, что когда-то НАТО создали ради противодействия СССР.

— Благодаря Украине НАТО сегодня реформируется, пересматривает свои позиции, увеличивает и стимулирует партнеров Альянса к повышению обороноспособности, — отметил специалист.

По его мнению, члены Альянса тратят больше средств на оборону. Поэтому партнерство необходимо для противостояния группе тоталитарных стран. Михаил Шабанов подчеркнул, что вступление в Альянс повлечет за собой целый ряд реформ в Украине.

— Первое, повышенноение социальной защиты военных и их семей. Повысятся расходы на медицину. Реформа обороноспособности армии, боеспособности других спецслужб страны, считает политолог.

Это крайне необходимо для нас.

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Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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Ольга Лопатюк ПРОФИЛЬ

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