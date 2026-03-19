Ключевые моменты:

17 марта саперы ВМС ВСУ обнаружили 4 противокорабельные мины времен Второй мировой.

Мины угрожали кораблям и зерновому коридору.

Водолазы спецподразделения успешно уничтожили все мины, восстановив безопасное движение судов.

Мины времен Второй мировой войны

Прессслужба Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины сообщила, что 17 марта во время обследования маршрутов для гражданского судоходства саперы обнаружили на дне моря четыре противокорабельных мин, оставленных со времен Второй мировой войны. Эти боеприпасы находились на глубине более 20 метров и создавали серьезную угрозу для судов, включая работу зернового коридора.

Для их ликвидации были привлечены водолазы специального подразделения ВМС. Военные успешно уничтожили все мины, после чего безопасно восстановили судоходство на этом пути.

В ВМС подчеркивают: в ходе подобных операций находят как мины современного производства от российских сил, так и старые снаряды. Благодаря тренировкам личного состава и оборудованию от партнеров за границей, подразделения оперативно нейтрализуют угрозы, гарантируя бесперебойный доступ в порты Украины.

Также читайте: Сезон отпусков близится: как Одесса готовится принимать туристов в 2026 году.