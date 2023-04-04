Мины: какие бывают, как выглядят и как от них уберечься одесситам (фото)

Заминированными до сих пор остаются пляжи Одессы. Сохраняется минная угроза в Одесском заливе. Публикуем фото наиболее распространенных мин и взрывоопасных предметов. Рассказываем, как увидеть мину, что делать и к кому обращаться, если обнаружили мину.

Какие мины бывают

В начале войны для предотвращения высадки вражеского десанта было заминировано побережье Одесского залива. Вдоль береговой линии в песок и, частично, в зеленой зоне у пляжей были зарыты противопехотные мины. Таких снарядов насчитывается несколько видов.

Мина МОН-200

Мина изготовлена в металлическом корпусе с датчиками цели в виде растяжки. Срабатывает под давлением 3,5 кг. Устанавливается на грунт, крепится к деревьям или столбам. Взрыв происходит, когда человек задевает обрывной датчик взрывателя.

Мина ПФМ-1 и ПФМ-1С «лепесток»

Мина небольшого размера — 11х6х2 см. Имеет пластмассовый корпус, может быть коричневого или зеленого цвета. Срабатывает под давлением на датчик от 5 кг. Используются для создания минных полей.

Мина ПМН-2 «ужас пехоты»

Устанавливается на грунтах или поверхности земли. Имеет пластмассовый зеленый или коричневый корпус. Мина похожа на бабочку с размахом «крыльев» до 11 см. Срабатывает при давлении весом более 5 кг.

Мина 03М-72 «мина-лягушка»

Имеет металлический корпус высотой 17,2 см и датчик цели в виде растяжки. Срабатывает под давлением 3,5 кг. Когда человек задевает растяжку, мина взрывается, выбрасывает боевую часть на высоту 0,6-0,8 м и разбрасывает вокруг убойные элементы: 2400 шариков либо роликов.

Мина МОН-50

Имеет пластмассовый корпус и датчики в виде растяжки. Срабатывает при давлении 3,5 кг. В момент взрыва порядка 500 убойных элементов вылетают на расстояние до 50 м.

Мина ПОМ-3 «медальон»

Металлический цилиндр диаметром около 6-7 см и высотой около 20 см. Срабатывает при давлении веса среднестатистического человека и на амплитуду его шагов.

Правила безопасности

В Одессе и области минная опасность, к счастью, не так велика, как у наших соседей в Николаеве и Херсоне. Тем не менее таблички «Осторожно, мины!» и сигнальные ленты игнорировать их не стоит. Если все-таки оказались в запретной зоне, придерживайтесь правил минной безопасности.

Не приближайтесь к каким-либо подозрительным предметам. Ничего не поднимайте с земли.

Что делать, если попали на минное поле

Если попали на минное поле, не двигайтесь — следующий шаг может прийтись на взрывное устройство. Позовите на помощь. В МВД Украины не рекомендуют использовать мобильные телефоны – некоторые мины могут активироваться от радиосигнала. Поэтому попробуйте привлечь внимание голосом и попросите людей, оказавшихся рядом, позвонить по номеру 101 или 102. Если вы уверены, что дорога позади вас безопасна — асфальтирована, без ям и выбоин, — осторожно отойдите от предмета на расстояние не менее 100 метров. Не паникуйте и ждите помощи.

Морские мины в Черном море

Для отражения высадки российских морпехов акватория у берегов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного была заминирована. Малые якорные мины (МЯМ) предназначались для поражения десантных средств противника.

В то же время, находятся в Черном море и российские мины. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, это подтверждает внутренняя переписка между начальниками российских портов — в частности, Сочинского. В ней сообщается, что установлены были 420 мин, похищенных во время оккупации Крыма в 2014 году.

В общем, по подсчетам специалистов, сейчас в Черном море может находиться 400 – 600 мин.

Почему морские мины попадают на пляж

Во время штормов мины срываются с тросов и дрейфуют. И не только у нашего побережья. Они были замечены у берегов Турции, Румынии, Болгарии.

Периодически мины прибивает к пляжам, и они детонируют. Так, недавний шторм выбросил на берег снаряд, разрушивший строение базы отдыха в Сычавке.

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Трагически заканчиваются и попытки пляжных заплывов в заминированном море. «Смельчаки», решившие прошлым летом искупаться в Затоке и Грибовке, поплатились за это жизнями.

Волнорезы, растянувшиеся вдоль береговой линии, от минной опасности не ограждают. Вероятность трагических последствий для купальщиков высока, даже если взрывное устройство ударится о волнолом.

Разминирование моря, по словам экспертов, займет много месяцев, а, возможно, и лет. Так что, когда посчастливится поплавать на одесских пляжах – неизвестно.

Минная угроза в пляжных кафе

Вместе с тем, ни одесских «пляжных» бизнесменов, и публику, желающую выпить кофе на морском песочке, минная угроза не пугает. Еще в прошлый сезон, из-за нашествия орков так и не ставший «высоким», чуть ли ни у самого моря принимало посетителей кафе на 10 станции Большого Фонтана. Буквально, рядом с табличками с красноречивыми черепами.

В этом году в солнечную погоду был аншлаг в ресторане-пляже «Кораблик» на 13 станции.

При этом в ОВА заявляют, что «вопрос открытия прибрежных заведений в летний сезон обсуждается».

— Я думаю, что все вопросы будут согласованы и учтены пожелания предпринимателей. Ведь экономика должна работать, потому что именно она — оборона нашего государства и поддержка ВСУ, – отметил Сергей Братчук. И с этим никто не спорит. Но все же интересно: прикроют заведения в запретной зоне или пляжи разминируют?

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