Ключевые моменты:
- В результате массированной атаки в ночь на 19 марта разрушены этажи в многоэтажках, возникли пожары в нескольких домах.
- По данным ГСЧС, из одной высотки спасатели эвакуировали 70 человек, спасены трое жителей.
- Также от обстрела пострадали более 10 автомобилей и техника коммунального предприятия.
- В ликвидации последствий были задействованы 121 спасатель и 28 единиц техники.
Под удар БпЛА попали две одесских высотки
По информации пресс-службы областного управления ГСЧС, одной из самых сложных локаций стала 25-этажная новостройка. В результате прилета вражеского дрона здесь произошло частичное разрушение квартир на 18-м и 19-м этажах, после чего начался сильный пожар.
Параллельно возгорание возникло на 14-м этаже в другой, 22-этажной высотке. Оттуда спасателям пришлось экстренно эвакуировать 70 человек, чтобы избежать жертв от задымления и огня.
Читайте также: Враг ударил дронами по ЖК и центру Одессы: последствия ночной атаки
Разрушения в частном секторе и центре
Не менее критическая ситуация сложилась в малоэтажной застройке: в результате ночной атаки разрушен второй этаж трехэтажного дома. Здесь из-под завалов спасли трех человек.
Кроме того, зафиксировано прямое попадание и пожар в двухэтажном жилом доме в центре города. Огонь перекинулся на припаркованные рядом машины – сгорели более 10 частных авто.
Кроме жилых домов, обломки сбитых «шахедов» повредили автомобили на территории одного из коммунальных предприятий города.
Работа психологов и коммунальщиков
Помимо тушения огня, на местах работали психологи службы спасения. Помощь потребовалась 19 гражданам, в том числе троим детям, которые находились в состоянии сильного стресса.
По предварительным данным ГСЧС, всего в результате ночной атаки пострадали три человека.
Спасательные работы на местах попаданий официально завершены.
Вы также можете узнать: Утро после атаки: в Одессе повреждены десятки домов и вуз, работают оперативные штабы (фото).