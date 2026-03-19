Ключевые моменты:

В результате массированной атаки в ночь на 19 марта разрушены этажи в многоэтажках, возникли пожары в нескольких домах.

По данным ГСЧС, из одной высотки спасатели эвакуировали 70 человек, спасены трое жителей.

Также от обстрела пострадали более 10 автомобилей и техника коммунального предприятия.

В ликвидации последствий были задействованы 121 спасатель и 28 единиц техники.

Под удар БпЛА попали две одесских высотки

По информации пресс-службы областного управления ГСЧС, одной из самых сложных локаций стала 25-этажная новостройка. В результате прилета вражеского дрона здесь произошло частичное разрушение квартир на 18-м и 19-м этажах, после чего начался сильный пожар.

Параллельно возгорание возникло на 14-м этаже в другой, 22-этажной высотке. Оттуда спасателям пришлось экстренно эвакуировать 70 человек, чтобы избежать жертв от задымления и огня.

Разрушения в частном секторе и центре

Не менее критическая ситуация сложилась в малоэтажной застройке: в результате ночной атаки разрушен второй этаж трехэтажного дома. Здесь из-под завалов спасли трех человек.

Кроме того, зафиксировано прямое попадание и пожар в двухэтажном жилом доме в центре города. Огонь перекинулся на припаркованные рядом машины – сгорели более 10 частных авто.

Кроме жилых домов, обломки сбитых «шахедов» повредили автомобили на территории одного из коммунальных предприятий города.

Работа психологов и коммунальщиков

Помимо тушения огня, на местах работали психологи службы спасения. Помощь потребовалась 19 гражданам, в том числе троим детям, которые находились в состоянии сильного стресса.

По предварительным данным ГСЧС, всего в результате ночной атаки пострадали три человека.

Спасательные работы на местах попаданий официально завершены.

