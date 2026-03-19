Ключевые моменты:

После массированной дроновой атаки в ночь на 19 марта в Приморском районе Одессы повреждены 12 домов, двое пострадавших госпитализированы.

В Киевском районе выбито около 180 окон в многоэтажке и общежитии.

В Хаджибейском районе частично разрушен жилой дом.

Во всех районах работают штабы, продолжается ликвидация последствий.

Приморский район: 12 поврежденных домов

Этот район принял на себя один из самых тяжелых ударов. По официальным данным, повреждены 12 жилых домов. Двое пострадавших, о которых сообщалось ночью, находятся под наблюдением врачей в городской больнице.

«Коммунальные службы занимаются расчисткой близлежащих территорий и закрытием оконных проемов. На месте работает оперативный штаб, где жители уже получили более 20 консультаций по оформлению помощи», – отметил Сергей Лысак.

Киевский район: удар по высотке и общежитию

Здесь зафиксированы масштабные повреждения остекления. В одной из 22-этажек и в общежитии одного из одесских университетов выбито в общей сложности около 180 окон.

С часа ночи на месте работают более 40 сотрудников коммунальных служб и спецтехника. Оконные проемы закрывают пленкой и плитами OSB. Одному пострадавшему жителю района медики оказали помощь на месте.

Хаджибейский район: частичное обрушение

В районе зафиксировано частичное разрушение двухэтажного жилого дома. Коммунальщики уже завершили уборку придомовой территории и закрыли поврежденные окна. Сейчас специалисты районной администрации проводят поквартирный обход и составляют акты обследования для фиксации убытков.

Где получить помощь?

Во всех трех районах продолжают работу оперативные штабы. Жители, чье имущество пострадало, могут обратиться туда за:

консультацией по получению компенсаций;

помощью в закрытии оконных проемов материалами из резерва города;

составлением официального акта о повреждениях.

Сбор информации о масштабах разрушений продолжается.

