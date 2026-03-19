Ключевые моменты:
- После массированной дроновой атаки в ночь на 19 марта в Приморском районе Одессы повреждены 12 домов, двое пострадавших госпитализированы.
- В Киевском районе выбито около 180 окон в многоэтажке и общежитии.
- В Хаджибейском районе частично разрушен жилой дом.
- Во всех районах работают штабы, продолжается ликвидация последствий.
Приморский район: 12 поврежденных домов
Этот район принял на себя один из самых тяжелых ударов. По официальным данным, повреждены 12 жилых домов. Двое пострадавших, о которых сообщалось ночью, находятся под наблюдением врачей в городской больнице.
«Коммунальные службы занимаются расчисткой близлежащих территорий и закрытием оконных проемов. На месте работает оперативный штаб, где жители уже получили более 20 консультаций по оформлению помощи», – отметил Сергей Лысак.
Киевский район: удар по высотке и общежитию
Здесь зафиксированы масштабные повреждения остекления. В одной из 22-этажек и в общежитии одного из одесских университетов выбито в общей сложности около 180 окон.
С часа ночи на месте работают более 40 сотрудников коммунальных служб и спецтехника. Оконные проемы закрывают пленкой и плитами OSB. Одному пострадавшему жителю района медики оказали помощь на месте.
Хаджибейский район: частичное обрушение
В районе зафиксировано частичное разрушение двухэтажного жилого дома. Коммунальщики уже завершили уборку придомовой территории и закрыли поврежденные окна. Сейчас специалисты районной администрации проводят поквартирный обход и составляют акты обследования для фиксации убытков.
Где получить помощь?
Во всех трех районах продолжают работу оперативные штабы. Жители, чье имущество пострадало, могут обратиться туда за:
- консультацией по получению компенсаций;
- помощью в закрытии оконных проемов материалами из резерва города;
- составлением официального акта о повреждениях.
Сбор информации о масштабах разрушений продолжается.
