Где в Одесской области поплавать под парусом во время войны

Широкомасштабная война заставила яхтсменов Украины зачехлить паруса. Бассейн реки Днепр и Черное море для парусного спорта закрыты. Но все же в Украине есть места, где можно ходить под парусами. Это, к примеру, яхт-клуб «Дунай», место дислокации которого – озеро Кагул.

Романтика парусного спорта

У яхт-клуба «Дунай» большая история. Первые паруса на озере Кагул появились в шестидесятые годы прошлого столетия, когда Ренийский порт открыл свой яхт-клуб. Предприятие приобрело яхты и построило базу. Этим красивейшим видом спорта увлеклись сотни молодых жителей Рени – юношей и девушек.

После распада СССР порт начал терять грузы, и уже не имел возможности финансировать яхт-клуб – и он со временем свернул свою деятельность.

Но мечта видеть над озером паруса продолжала жить в людях, которые уже познали всю романтику и красоту этого сложного, дорогостоящего, но красивого вида спорта.

— Парусный спорт — это на всю жизнь, — не устает повторять яхтсмен Сергей Киселев. – Этим видом спорта можно заниматься с пяти-шести лет – и до шестидесяти, если не дольше.

Около десяти лет назад ветераны парусного спорта, проживающие в Рени, решили возродить любимый спорт. Была зарегистрирована общественная организация яхт-клуб «Дунай», ее руководителем стал Валентин Рекачинский. Основная задача, которую поставили перед собой ветераны, – передать знания и опыт детям.

Благодаря настойчивости яхтсменов был открыт Ренийский филиал Одесской областной ДЮСШ парусного спорта, где ведущим тренером стала Валентина Кеба. Сегодня под парусами ходят 40 детей в возрасте от 6 до 19 лет. В их распоряжении — яхты класса «Оптимист», «Кадет», «Луч» и «Финн».

Сами чиним, сами строим

Ставки двух тренеров – вот и все финансирование, которое идет из бюджета. Все остальное – энтузиазм.

Яхтсмены, дети и их родители сами обустраивают базу, расположенную на хуторе Кирган. Установили турники, под навесами – теннисные столы: если на озере полный штиль, можно заниматься на берегу. Яхтсмены делают взносы, выходят на субботники, ищут спонсоров. Иногда приходит помощь от друзей, которые живут за рубежом.

— Например, наш товарищ яхтсмен Александр Кротенко, который живет в Канаде, приобрел для детей 30 гидрокостюмов: теперь можно тренироваться весной и осенью, когда на воде уже прохладно, — рассказывает Валентина Кеба. – Часть лодок, которые когда-то закупал порт, свой срок отжили. По мере возможностей покупаем лодки сами, получали в качестве гуманитарной помощи из Германии.

Первый год широкомасштабной войны был засушливым, озеро обмелело, кромка воды ушла метров на двести.

— По весне спустить яхты было невозможно, а дети горели желанием выйти на воду, — рассказывает яхтсмен Алексей Андрианов. – Спасибо, нам выделили коммунальную технику, и мы сделали 200-метровую земляную насыпь к воде, установили пирс. Работали все – и взрослые, и дети. В результате сезон благополучно открыли.

— В яхт-клубе дети приучаются к работе, — говорит Сергей Киселев. – Яхты требуют текущего ремонта – ребята учатся работать с инструментами. А вообще парусный спорт – это закалка характера, самостоятельность, взаимовыручка плюс здоровье.

Еще походим под парусами!

Лето для юных яхтсменов было очень увлекательным. Они на практике освоили то, что изучали в теории зимой.

— Каждый месяц проводили соревнования, чтобы дети смогли увидеть свой уровень, понять, над чем надо поработать, — говорит Валентина Кеба. – Осень у нас обычно теплая – мы еще походим под парусами. Всех приглашаем, всем рады — и девочкам, и мальчикам.

А яхтсмены вновь поработали над благоустройством территории:

— Мэр выделил машину песка – и мы сделали волейбольную площадку, — рассказывает о последних переменах на базе Валентина Кеба. – Директор сельхозпредприятия «Долинское нова» и наши друзья из МЧС помогли поставить душевую кабинку с раздевалкой. К сожалению, в штате нет сторожа, и нередко на территории остаются следы отдыха незваных гостей, которые приезжают на озеро и «забывают» мусор. Бывало, брали яхту «напрокат» и, не справившись с управлением, бросали ее в камышах. Мечтаем о том, чтобы секция парусного спорта была открыта при Ренийской ДЮСШ, тогда громада могла бы самостоятельно решать многие вопросы.

Читайте также: