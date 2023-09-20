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Кубок Дружбы по футболу: как сыграли команды из Тарутино и Сараты

Кубок Дружбы по футболу: как сыграли команды из Тарутино и Сараты

9 сентября, в День физкультуры и спорта, возобновился второй круг «Кубка Дружбы» — Кубок Одесской области среди юношей 2007-2008 годов рождения.

Сборная 15-16-летних воспитанников Тарутинской спортшколы встретилась с ровесниками из Саратской ДЮСШ, в которой играют мальчишки из села Заря Саратской громады.

На счету воспитанников известного на Одесчине футболиста, а ныне тренера Сергея Златова — 24 очка после 8 игр. В мае тарутинцы уже проигрывали зарянцам со счетом 2:7. Отчетная игра проходила под диктовку гостей и в этот раз.

Уже на 10-й минуте гости со штрафного, который четко исполнил Максим Владов, открыли счет. Были голевые моменты и у наших футболистов — Владислав Карабаджак выходил дважды на «свидание» с вратарем зарянцев, но безуспешно. Первый тайм закончился со счетом 0:4.

Футбол. Тарутинская громада

В перерыве Сергей Златов поменял половину команды, выпустив «младшеньких», и игра приобрела более ничейный характер. На 55-й минуте отличился Влад Драганов из Серпневого, забив первый и единственный гол тарутинцев в этой встрече. А под занавес гости провели в ворота хозяев пятый мяч. Тарутинцы потерпели поражение со счетом 1:5. Но уверен, что главные победы у них впереди.

Виктор Таганский

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