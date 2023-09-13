Что мешает дельтапланеристу из Рени снова взлететь над степью

У жителя Рени Евгения Ивановича Дьяченко на горизонте – 70-летний юбилей. 43 года своей жизни он занимается красивейшим видом спорта – дельтапланеризмом.

К сожалению, в период большой войны нельзя подниматься в небо. Но, чтобы поддерживать спортивную форму, Евгений Иванович продолжает заниматься волейболом, настольным теннисом, а если зимой в Измаиле монтируют каток, он едет туда поиграть в хоккей.

— Получаю от всех тренировок большое удовольствие, но ничего не сравнится с ощущением полета! – говорит пенсионер. – Это ощущение какого-то вакуума внутри тебя, который пульсирует.

Житель Рени к небу и дельтаплану обращается только на «вы». Высота, как и глубина – не место обитания человека, он там гость.

— В небе человек теряет ориентацию в пространстве, ведь у нас нет той системы навигации, которая дана птицам. В полете дельтапланеристы ориентируются только с помощью специальных приборов. Например, есть прибор, который показывает высоту – ты ее набираешь или теряешь.

В мирное время Евгений Дьяченко со своими товарищами выезжали на полеты один-два раза в месяц. Вообще в Придунавье таких спортсменов немного, человек десять-пятнадцать. Они стараются выезжать на полеты группами, чтобы помогать друг другу.

Спортсменам из регионов, где есть горы и обрывы, полеты организовать проще – можно оттолкнуться и лететь. А как же дельтапланеристы взлетают в условиях бессарабских степей?

— Есть способ, который мы называем «малинка», — рассказывает покоритель небес. – Облачившись в снаряжение, спортсмен устанавливает дельтаплан на специальную повозку на колесах. Дельтаплан привязан эластичной веревкой длиной в километр к легковому автомобилю – и он начинает набирать скорость по проселочной дороге, обычно где-то в полях. Достигнув определенного разгона, дельтапланерист направляет крыло в небо, дельтаплан соскакивает с повозки и начинает набирать высоту. Затем отстегивается и веревка.

Далее задача спортсмена – найти восходящий поток.

— Двигатель дельтаплана – это солнце и ветер, — поясняет суть работы летательного аппарата Евгений Дьяченко. — Почва нагревается солнцем — и над землей восходят воздушные потоки. Попадая в такой поток, дельтаплан поднимается. Я со своим летательным аппаратом в экипировке вешу порядка ста килограммов – но поднимаюсь ввысь! Впервые я взлетел на высоту в тысячу метров в Крыму, под Феодосией. Мой личный максимум — 1624 метра, на такую высоту я поднялся в селе Червоный Кут Ширяевского района. А по продолжительности полета мой личный рекорд – три часа четыре минуты.

Спортсмен рассказывает, что первые полеты у начинающих дельтапланеристов составляют всего 20-30 секунд.

Каждому, кто хотел встать на крыло, Евгений Иванович с удовольствием помогал: брал на свои полеты в качестве наблюдателей, делился всеми знаниями, становился инструктором.

А как же относится к необычному увлечению Евгения Ивановича его супруга Валентина Борисовна?

— Она всегда готовит мне в дорогу «тормозок», рассчитывая так, чтобы хватило на меня и всех моих товарищей, – говорит спортсмен. – Причем в сумку обязательно кладет и скатерть: считает, что даже в полевых условиях все должно быть красиво и культурно. Когда я возвращаюсь домой, супруга первым делом спрашивает: «А скатерть на походный столик постелить не забыли?..»

Пока редакция обрабатывала интервью Евгений Дьяченко, который очень тоскует по небу, поехал в село Калиновка, что севернее Одессы: там рельеф местности позволяет взлетать просто с прыжка. У дельтапланеристов юга Украины это место – одно из самых любимых. Подумал: придет время – будем летать!