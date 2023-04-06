Сегодня Международный день спорта: чем важен этот праздник

В этот день, 6 апреля, в Украине и в мире отмечают Международный день спорта. Этот праздник достаточно молодой, но в то же время уже активно отмечается международным сообществом. Рассказываем, откуда «взялся» этот день, с какой целью его учредили и как отмечают.

День спорта: кратко об истории праздника

Полное название сегодняшнего праздника – Международный день спорта на благо развития и мира. Решение отмечать этот день приняла 23 августа 2013 года Генеральная Ассамблея ООН. Международный день спорта должен был стать удачным дополнением к Международному Олимпийскому Дню, который отмечается ежегодно 23 июня. По замыслу учредителей, цель праздника – привлечь внимание человечества к важности спорта и спортивных соревнований для развития человека и создания мирных отношений между странами.

В первый раз Международный день спорта отметили 6 апреля 2014 года. Тогда пост генерального секретаря ООН занимал Пан Ги Мун. Он обратился к обществу со словами ободрения и попросил поддержать в каждой стране празднование важного праздника. Пан Ги Мун подчеркивал, что спорт – это универсальный фактор, объединяющий людей разного социального происхождения, состояния и национальностей.

Национальный олимпийский комитет Украины активно поддержал данную инициативу.

Также стоит отметить, что 6 апреля – Всемирный день настольного тенниса, основанный Международной федерацией настольного спорта в 2015 году. А дату выбрали как раз в честь Дня спорта во благо мира и развития. С того времени этот праздник совместно отпраздновали более 50 стран.

Как отмечают День спорта

В День спорта миллионы людей во всем мире принимают участие в спортивных состязаниях – от 10-километровых забегов и марафонов до групповых спортивных игр, велосипедных гонок и образовательных мероприятий.

Расходы же на все мероприятия должны покрываться за счет добровольных взносов.

До войны в Украине в этот день проходило немало спортивных мероприятий – мастер-классов прославленных спортсменов, встречи с Олимпийскими чемпионами и призерами, различные конкурсы и лекции на спортивную тематику и тому подобное.

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Фото redpost.com.ua и ru.unesco.org