В Одесской области отключат газ на 2 недели: кому не повезет

С завтрашнего дня, понедельника, 25 сентября 2023 года, в части населенных пунктов Одесской области отключат газ. Без голубого топлива местные жители останутся до 9 октября.
Как сообщили в компании «Одессагаз», причина отключения – ремонтные работы на распределительных сетях.
Газа не будет в следующих населенных пунктах:
- г. Березовка;
- пгт Рауховка;
- с. Раздол;
- с. Бровары;
- с. Заводовка;
- с. Шевченково;
- с. Викторовка;
- с. Степановка;
- с. Длинная Балка;
- с. Черногорка;
- с. Оленевка;
- с. Красное;
- с. Мариново;
- с. Курисово;
- с. Каиры;
- с. Калиновка.
Жителей указанных населенных пунктов просят выключить все газовые приборы и не пользоваться газом.
Восстановление газоснабжения будет проводиться ориентировочно с 9:00 2 октября.
Также потребителям напоминают, что самовольное возобновление газоснабжения влечет ответственность.
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