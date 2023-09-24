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В Одесской области отключат газ на 2 недели: кому не повезет

В Одесской области отключат газ на 2 недели: кому не повезет

С завтрашнего дня, понедельника, 25 сентября 2023 года, в части населенных пунктов Одесской области отключат газ. Без голубого топлива местные жители останутся до 9 октября.

Как сообщили в компании «Одессагаз», причина отключения – ремонтные работы на распределительных сетях.

Газа не будет в следующих населенных пунктах:

  • г. Березовка;
  • пгт Рауховка;
  • с. Раздол;
  • с. Бровары;
  • с. Заводовка;
  • с. Шевченково;
  • с. Викторовка;
  • с. Степановка;
  • с. Длинная Балка;
  • с. Черногорка;
  • с. Оленевка;
  • с. Красное;
  • с. Мариново;
  • с. Курисово;
  • с. Каиры;
  • с. Калиновка.

Жителей указанных населенных пунктов просят выключить все газовые приборы и не пользоваться газом.

Восстановление газоснабжения будет проводиться ориентировочно с 9:00 2 октября.

Также потребителям напоминают, что самовольное возобновление газоснабжения влечет ответственность.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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