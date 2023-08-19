Август 1991: что происходило в Одессе накануне принятия независимости

В этом году Украина будет отмечать свой 32-й день рождения. Наша страна получила независимость в тревожное время — законный президент СССР Михаил Горбачев был заблокирован на даче в Крыму, а власть в Москве захватили заговорщики из ГКЧП. «Одесская жизнь» вспоминает как пережила те дни Одесса.

19 августа, понедельник

Пока в Москве ГКЧП издавал свои первые распоряжения, а российский президент Борис Ельцин призывал граждан выйти на защиту демократии, одесские власти — и партийные, и государственные — не спешили выступать в поддержку ни тех, ни других. Единственными, кто громко заявил о своей позиции, оказались депутаты Жовтневого районного совета (сейчас это Приморский район Одессы). Они приняли довольно смелое обращение, в котором решительно осудили действия ГКЧП. Текст этого обращения вывесили прямо на улице Екатерининской, возле входа в Пале-Рояль.

Не спешили действовать и те, на кого московские заговорщики возлагали особые надежды — местное руководство КГБ и милиции, а также армейское командование. В Одесском военном округе как раз в те дни проходили командно-штабные учения. По приказу из Москвы все части и подразделения округа вернули в места постоянной дислокации. Этим все и ограничилось — хотя, как вспоминает тогдашний начальник политуправления Киевского военного округа Борис Шариков, деятели ГКЧП планировали ввести в Одессе чрезвычайное положение.

Впрочем, массового возмущения действиями заговорщиков тоже не было. Хотя многие одесситы не скрывали своего отношения к происходящему. Например, поэтесса Элеонора Мазуренко демонстративно носила значок с портретом Бориса Ельцина. А несколько десятков человек — в основном представители Народного Руха Украины, Украинской республиканской партии и работники торгового объединения «Пассаж» — даже устроили акцию протеста — за демократию и против ГКЧП — под стенами Одесского горсовета. Одного из участников этой акции задержала милиция — за то, что он размахивал сине-желтым флагом.

А еще в этот день на одном из городских пляжей отдыхающие встретили знаменитую певицу Аллу Пугачеву, в сопровождении другой знаменитости, не нуждающейся в представлении — Михаила Жванецкого. По легенде, на вопрос об отношении к ГКЧП, Алла Борисовна ответила, что это — враги демократии и «их время уже ушло».

20 августа, вторник

Единственным одесским изданием, высказавшей свое отношение к событиям в стране, стала газета «Знамя коммунизма» (позже переименованная в «Юг»). Ее главный редактор Юлий Мазур в авторской колонке назвал действия ГКЧП «путчем» и призвал одесситов отстоять демократические ценности. После этого газета стала своеобразным городским штабом сил, противостоящих заговорщикам. «Постоянно раздавались звонки, в редакции ходили люди, активисты. Все боялись, что завтра нас закроют», — вспоминает бывшая сотрудница «Знамени коммунизма» Ольга Кологрева.

Активизировались и сторонники путча. Тогдашний глава Одесского облисполкома Руслан Боделан вспоминает, что в его кабинет «потянулись ходоки с предложениями поддержать ГКЧП, «навести наконец-то порядок». Среди них были и те, кто уже через несколько дней, после провала путча, будут гневно клеймить заговорщиков.

В конце концов, проведя совещание с представителями областных и городских властей, Руслан Боделан выступил с коротким радиообращением, в котором призвал жителей Одесчины сохранять спокойствие. Из его речи слушатели так и не поняли, на чьей стороне областная власть.

21 августа, среда

В Одессе у ГКЧП появился неожиданный союзник — в редакцию газеты «Вечерняя Одесса» позвонил некий Костецкий, представитель местного «Дворянского собрания». Новоявленный «дворянин» хотел на страницах газеты «засвидетельствовать уважение» заговорщикам. Правда, его заявление «Вечерка» так и не опубликовала.

22-23 августа, четверг и пятница

Город живет обычной жизнью. Власти по-прежнему хранят молчание. Ни сторонники, ни противники ГКЧП не проводят никаких массовых уличных акций. О том, что в стране что-то происходит, напоминает только большое количество милиции на улицах — как в форме, так и в штатском.

24 августа, суббота

День рождения Украины запомнился одесситам разве что концертом в Горсаду. Дело в том, что Акт о независимости страны Верховная Рада приняла уже вечером. Поэтому только на следующий день Одесский горсовет собрался на внеочередную сессию, а Рух и прочие демократические организации устроили большой митинг в парке Шевченко.