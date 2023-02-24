Итоги года войны в Украине: поражения, победы и ситуация на фронтах

Уже год длится война в Украине. Это полномасштабное вторжение россии в Украину останется в нашей памяти навсегда. Это время горьких потерь и славных побед. «Одесская жизнь» подвела итоги года войны, основываясь на информации аналитиков и военных.

Захват территорий и выход к морю

О готовящемся вторжении россии предупреждения поступали еще до начала нападения.

И 24 февраля рф все же начала полномасштабную войну. Основные усилия российских войск были сконцентрированы на быстром захвате крупных городов — прежде всего Киева и Харькова. Боевые действия в большей или меньшей степени затронули Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Житомирскую области.

Через месяц после начала войны россия контролировала 165 тысяч квадратных километров украинских земель — это около 27% всей территории страны. Украина утратила доступ к Азовскому морю.

«Жест доброй воли» и потерянная «Москва»

Первые несколько недель после вторжения, отмечают эксперты, украинская армия не могла развернуться на направлениях главных ударов. Удалось это сделать только в конце марта.

В результате: ВСУ отбросили российские войска от Киева, удалось остановить наступление на Николаев и штурм Харькова. Украинская армия перешла в тактические контрнаступления в Сумской, Харьковской, Киевской и Херсонской областях. И в апреле противник был вынужден сделать «жест доброй воли» — полностью выйти из Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областей.

Ракетами украинского противокорабельного комплекса «Нептун» был уничтожен флагман российского черноморского флота крейсер «Москва». Это существенно снизило вероятность десантных операций рф в районе Одессы и Николаева.

В июне ВСУ освободили остров Змеиный. Главный форпост Украины в Черном море был оккупирован рашистами с первых дней вторжения. Освободив Змеиный, убрав с острова противокорабельные ракеты, ВСУ ограничили давление противника на украинское морское побережье. К тому же захватчики утратили возможность блокировать в этом районе судоходные пути.

Освобождение Харьковской области и Херсона

В сентябре ВСУ завладели инициативой — российская армия начала терпеть поражения на фронтах.

Украинские войска нанесли удар на юго-востоке Харьковской области. Это вызвало немедленный развал российской обороны и разгром плацдарма на реке Северский Донец, с которого орки наступали на Славянск и Краматорск. Отступая, россияне бросили здесь сотни единиц техники. В ходе контратаки армия Украины освободила порядка 300 населенных пунктов Харьковской области, некоторые — в Донецком регионе.

В ноябре под давлением ВСУ российское командование заявило об отступлении из Херсона и правобережной части Херсонской области. Украинские войска вошли в Херсон.

За год, по информации главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля. Это 28% всех

Бои под Бахмутом зимой 2023 года

Сегодня россияне усиливают группировки войск на Херсонском направлении, ведут оборонительные действия. Армия противника продолжает локальные наступления на Запорожском, Бахмутском, Авдеевском, Лиманском направлениях. Существенных продвижений нигде не отмечено. Но при этом интенсивность боев не снизилась.

Сегодня, по информации Залужного, Украина продолжает сдерживать врага на сухопутном участке общей протяженностью 3786 квадратных километров. Активная линия фронта составляет 1500 километров.

Самая горячая точка на сегодня — Бахмут. Изначально его взятие было частью плана вс рф по окружению наших сил в Краматорске и Славянске. Но ВСУ уже создали новую полосу обороны за Бахмутом. Российским силам снова придется ее взламывать, неся потери и расходуя боеприпасы. В сражениях за Бахмут украинская армия обескровливает врага.

Решение отходить из Бахмута командованием ВСУ пока не принималось. Но, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, тактические отступления возможны. И прежде всего — для того, чтобы сохранить личный состав, улучшить тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию. Так что даже в случае ухода украинских военных из города враг вряд ли прорвется на Славянск и Краматорск.



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