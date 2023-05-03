Предприниматель сделал «мертвый» порт прибыльным и теперь помогает ВСУ

В первый день широкомасштабной войны, когда все были в шоке и в смятении, первым мне позвонил из Одессы предприниматель Юрий Онос. Его речь была мощной и безудержной, как горная река, и сводилась к тезису: «Не отдадим ни одного сантиметра своей земле!».

Пикап для Ренийских пограничников

Юрий Онос, гендиректор частного предприятия «Транс-Экспо», занимающегося перевалкой зерна в порту Рени, недавно приобрел очередной внедорожник – на этот раз для Ренийского пограничного подразделения.

Месяц назад ключи от полноприводного пикапа Л200 производства «Митцубиси» предприниматель отдал командиру Вилковского пограничного отряда, крепко пожав ему руку:

— Я рад, что смог оказать помощь Вилковскому пограничному отряду: мы все гордимся этим подразделением, один из бойцов которого на острове Змеиный в первый день войны, 24 февраля, послал российский корабль в нужном направлении. И с того момента мы все не прекращаем указывать агрессору его место, — сказал Юрий Васильевич.

Почему инвестировал в «неинтересный» порт Рени

Предприниматель Юрий Онос, много лет проработавший в Одессе, с 2017 года начал привлекать зерно в порт Рени – в основном из Молдовы. Через несколько лет он пришел к выводу, что нужно открывать в этой гавани на Дунае свое предприятие, чтобы работать самостоятельно.

Большой проблемой было взять кредит, в банках говорили: порт Рени неинтересен, это «мертвый» порт. Когда с инвестиционным проектом предприниматель пришел в Ренийский филиал Администрации морских портов, услышал вопрос: «А вы хорошо подумали?..»

К тому времени в порту Рени дела действительно шли, мягко говоря, грустно. Основная проблема в том, что до этого порта не было железной дороги — со всеми вытекающими отсюда ограничениями логистики. Этот порт был неконкурентоспособен. Большие участки его территории, а это около 95 гектаров, были пустыми. Говорят, в укромных уголках даже зайцы расплодились.

Министерство инфраструктуры искало пути выхода, но дальше разговоры дела не шли.

Юрий Онос дал старт своему проекту в 2019 году, установив на траверге причалов №19 и №20, в которых могут швартоваться морские суда, 10 складских помещений для одноразового хранения 18 тысяч тонн зерна, что позволяло накапливать партию для оперативной загрузки на судно Работая, последовательно увеличивал потенциал своего перегрузочного комплекса.

Отвечая на вопрос, почему местом применения сил стал именно порт Рени, Юрий Васильевич отвечал, что это его малая родина: он родился и вырос в Рени, после службы в армии на этом предприятии начинал свою трудовую деятельность, здесь, в портофлоте, работал отец.

Зерно предприниматель привлекал в основном из Молдовы, но мечтал работать с украинским продуктом. Недаром говорят, что мечты – материальные.

Помощь автомобилями для ВСУ

Когда началась полномасштабная война и в первый ее период были заблокированы порты Большой Одессы, гавани на Дунае стали единственным возможным путем экспорта украинского зерна. И сегодня зерновой поток не иссякнет.

Работая на этом стратегически важном направлении, предприниматель Юрий Онос считает своим долгом поддерживать ВСУ. За первый год широкомасштабной войны ЧП «Транс-Экспо» приобрел, привел в надежное техническое состояние и передал ВСУ шесть автомобилей, предназначенных для оперативной работы на линии фронта, перевозки личного состава, оружия и боеприпасов.

— Один из них, «Фольксваген транспортер», мы переоборудовали под «скорую помощь», – рассказывает Юрий Онос. – Сначала этот автомобиль работал на Херсонском направлении, а когда этот областной центр был уволен, и ребят перебросили на Донецкое направление, эта «скорая помощь» пошла с ними.

В этом году работа продолжается. В личном архиве генерального директора недавно появилось фото с другом и соратником Президента Владимира Зеленского Евгением Кошевым, артистом «Квартала 95»:

— Через Женю Кошевого я передал два внедорожника – один Л200 и один «Вольво» для подразделений ВСУ, которые держат оборону на Бахмутском направлении, – рассказывает предприниматель Юрий Онос. – Эти внедорожники выбрал потому, что у них большая емкость, способность буксировать большие прицепы, легкость передвижения по бездорожью. Автомобили прошли техобслуживание, после чего мы их перегнали в Киев, чтобы передать на фронт. Желаем нашим воинам выдержки, сил, боевых успехов. Со своей стороны, мы, предприниматели транспортной отрасли, пытаемся подставить защитникам Украины свое плечо.

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