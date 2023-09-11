Тренер Олег Лобанов: «Футбол – мирная игра, и каждый сыгранный матч посвящается нашей победе!»

В День физкультурника, 9 сентября, лучший детский футбольный тренер Любашевщины, ветеран спорта, учитель физической культуры Любашевского лицея №2 Олег Лобанов отметил свой 50-летний юбилей.

Создав футбольный клуб «Юность», талантливый тренер уже воспитал более 200 футболистов, ставших новыми звездочками Украины.

Тренер – это работа без выходных

Тренером Олег Лобанов стал неожиданно – до этого работал в банковской сфере и активно играл в футбол. Однажды летним утром 9-летний сын Саша с товарищами неожиданно попросили Олега тренировать их. Слова детей не принял серьезно, но предложил желающим собраться на школьном стадионе. Как же он удивился, увидев 15-20 детишек, желающих заниматься футболом.

С тех пор со времени организации в 2007 году детской футбольной команды «Любава» при ДЮСШ, которая впоследствии стала футбольным клубом «Юность», продолжаются занятия любашевских юниоров, воспитанников спортивной школы Лобанова. В настоящее время она переросла в общественную организацию «Футбольный детско-юношеский клуб «Юность».

В течение 17 лет более 200 школьников из Любашевки и окрестных сел стали членами клуба и успешно выступали на футбольных турнирах районного, областного, всеукраинского и международного уровней. Памятными для детей и тренера стали турниры на Львовщине, в Буковеле, Кракове, Словакии, Молдове, Венгрии.

Ежегодно сокровищница наград любашевских футболистов пополняется новыми спортивными трофеями и уже насчитывает около сотни кубков, множество золотых, серебряных и бронзовых медалей, почетных грамот и знаков отличия. Из последних спортивных достижений — серебро, завоеванное на турнире, посвященном Дню Независимости, который проходил в поселке Березовка.

Весомый успех клуба – результат мастерства и успешности талантливого тренера и футболиста Олега Георгиевича Лобанова. На спортивных торжествах, посвященных 10-летнему юбилею ФК «Юность», почти 150 юных футболистов получили специальную награду — памятную юбилейную медаль. Тренер, выйдя под бурные аплодисменты на сцену, рассказал об основных вехах становления детского футбола в Любашевке. По его воспоминаниям, родители школьников Демьяна Высочины, Артура Бордюжи, Ильи Демчевский и его собственный сын обратились к нему с предложением организовать спортивную секцию по футболу. С тех пор для многих детей футбольный клуб «Юность» стал не только местом тренировок и игры, но и настоящей школой мужества, стойкости, отваги и спортивного азарта. Лично Олег Лобанов наравне с тренерством успешно выступал в клубах ветеранской лиги «Ятрань-80» (Умань), «Нива» (Киевщина), «Legion» (Киев) и в составе сборной Эстонии.

Клуб «Юность» вырастил немало известных футболистов. Это выступавший в премьер-лиге Украины Александр Дехтяренко, Эльвира Щербак (женская команда U16 «Динамо» Киев), Богдан Маймескул и Евгений Иванченко (клуб Кохтле-Ярве, Эстония), Геннадий Калинчук (ФК «Törpa», Венгрия) , Марат Шведов (АФ «Мукачево»), Матвей Балашов (МФК «Николаев»), Максим Балакай (ФК «Ковалевка»), Дмитрий Рыбальченко и Денис Дехтяренко (СДЮШОР города Ужгород), Адам Коско (FC «Bratslov») и другие.

Чтобы дети играли под мирным небом

С началом полномасштабной войны Олег Лобанов добровольно пополнил ряды терробороны, затем ВСУ. Некоторые из его взрослых питомцев также защищают Отчизну.

К сожалению, военной службе помешали старые травмы, полученные в футбольных баталиях. Так что тренер вернулся к работе. Теперь набирает будущих футболистов совсем маленькими. Уже сформировал группы по пять воспитанников в возрасте 2-3, 4, 5 и 6 лет, которых с июля учит футбольным премудростям. Вместе с ними упорно тренируется самый молодой – Артемчик Лобанов, которому два года. Ребенок, как и его отец, уже не представляет своей жизни без футбола.

Мать тренера вспоминает, что, чтобы заставить Олега делать уроки, достаточно было сказать, что не отпустит его на стадион. Он был готов выполнить все ради игры!

— Сейчас мы живем верой в ВСУ и Победу, чтобы дети могли играть в футбол под мирным небом. Живем ради детей. Турниры следует проводить, чтобы не отнять у них веру в будущее, — отметил Олег Лобанов.

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