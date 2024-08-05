Анекдот дня: как правильно приготовить икру из синеньких

Итак, август… Месяц урожайный. И именно сейчас самое время приготовить одно из самых что ни на есть традиционных одесских блюд – икру из синеньких. А если кто не знает правильного, чисто одесского, рецепта приготовления таковой, то мы вам таки расскажем:

…Или вот еще, икру из синих делаем. Во дворе нашем, конечно. Да, кстати, синенькие, если кто не знает, это не куры мороженые из советских магазинов, а вообще баклажаны. Ну, называют их так в Одессе! А вам, что завидно? Так придумайте себе другое название. Только, чтоб весь город так говорил. И приезжие, научившиеся.

Короче. Для икры из синих сами синие нужны. Это, надеюсь, всем понятно. Потом, конечно, помидоры, лук, чеснок, масло постное… Ну, соль, перец…

А дальше? Дальше эти самые синие надо обжарить. Или обварить. Кто как делает. Тетя Рива на сковородке обжаривает. А тетя Аня в кипятке варит. А тетя Бетя в духовке печет… Потом шкурку надо снять. Полностью! И под гнет ненадолго. Чтоб жидкость вместе с горечью вышли. Сообразили? Кладете синенькие в таз, сверху доску, на которой овощи режете, а еще сверху кирпич. Или два. Два даже лучше! А если со стройки тяжело кирпичи таскать, то попросите дядю Петю. Он принесет.

Ну, что, положили синие под гнет? Хорошо. Но это не значит, что можно сесть и отдыхать. А лук почистить, а чеснок? А воду для помидоров вскипятить? Зачем кипяток для помидоров? Ой, вы, по-моему, с Бердичева приехали. Как говорит мадам Берсон, нельзя быть такими невежливыми. Что в переводе на русский язык означает, что нельзя быть такими невежественными. Видите, мадам Берсон почти все слова отгадала!

А кипяток – а тетя Аня говорит: – Кипиток! – нужен, чтоб помидоры обдать. Для чего. А чтоб шкурка легко снималась. Вам лушпайки от помидоров в икре нужны? То-то. Тогда живо чайник на огонь! Что, уже кипит? Так обдавайте!

Кто-то придумал – наш помидор обзывать словом томат. Так пусть они своими томатами хоть подавятся, а наши помидоры чтоб трогать не смели!

Что вы делаете? Я вас спрашиваю: – что вы делаете? Зачем вы жарите лук? В икру? Вы, что черную икру делаете? Так знайте, черную икру делает рыбка, когда немножко беременная. Вы тоже? О, у нас будет новое поколение? Нет? Что же вы тоже? Жареный лук в икру из синих. Знаете что, езжайте в свой Мелитополь. Или в Мелидуб! Мне все равно! Только идите отсюда совсем! И скоро! То есть, быстро. Оцим поцим, вы посмотрите на эту кулинарку. В последний раз. Потому что, сейчас я ее убью. И мне ничего не будет. В суде тоже бывают приличные люди и все едят икру из синеньких.

Ф-ф-уу. Вот у нас синие, вот помидорки почищенные, вот лук и чеснок порезанные. Теперь главное. Все это на доску и начинаем рубить секачкой. Что такое секачка? Это такой топорик небольшой, но специально для синих. Лучше, конечно, когда секачка деревянная. Тогда витамины лучше сохраняются. Но где ж возьмешь? Теперь таких не делают. Все уходит… И люди, и инструменты, и знания…

Порубили? Ну, кто так делает? Мельче надо, мельче! Вам в детстве манную кашу давали? Вот такая каша у вас сейчас получиться должна. Только не белая, а зеленая. С красными точечками. От помидорок…

А соль кидали? Боже мой, они меня до чего-то доведут! И соль надо, и перчик… Сколько? А это уже по вкусу.

Вот. Теперь в мисочку переложите и постным маслом немного побалуйте. Все! Можно кушать!

Из книги «Как это кушают в Одессе» Александра Бирштейна

А еще вы можете узнать: