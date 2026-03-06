Ключові моменти:

  • У Болграді 5 березня відбувся допрем’єрний показ документального фільму «Вона» режисерки Тетяни Станєвої;
  • Стрічка розповідає історії трьох дружин військових 88-го окремого батальйону морської піхоти, які живуть у Болграді;
  • Світова прем’єра фільму раніше пройшла у Болгарії — у Софії та Пловдиві;
  • Після показу в Болграді стрічку планують представити у Києві.

Кореспондентка «Одеського життя» відвідала допрем’єрний показ фільму в Болграді. Під час події журналістка поспілкувалася з режисеркою Тетяною Станєвою та героїнями документального фільму — Оленою Лисак, Ольгою Атанасовою і Ніною Биковською, чиї чоловіки служать у 88-му окремому батальйоні морської піхоти. Саме їхні історії стали основою кінострічки, яку знімали протягом кількох років повномасштабної війни.

Для підготовки матеріалу перевірено інформацію про виробничу команду фільму — продюсерку Вероніку Крижну та операторів Яна Лелюка, Надію Шуміліну, Івана Пономарьова, Миколу Худолія та Євгенія Шевченка. Також підтверджено дані про міжнародні покази картини у Болгарії, де її вже презентували в Софії та Пловдиві.

Фільм «Вона»: спершу в Болграді, а потім у Києві

Показ фільму вона у Болграді

Світова прем’єра української стрічки відбулася і в Болгарії наприкінці лютого. В Софії та Пловдиві, куди з початком великої війни також переїхали наші співвітчизники, «Вона» зібрала чимало вихідців із Одещини та викликала неабиякі емоції.

Показ фільму вона у Болграді
Показ фільму вона у Болграді
Показ фільму вона у Болграді

Про що ж ця стрічка? Вона – про долі трьох дружин військовослужбовців 88-го окремого батальйону морської піхоти Олени Лисак, Ольги Атанасової та Ніни Биковської, які живуть у Болграді. Жінок об’єднали війна і служба їхніх чоловіків. З початку повномасштабної війни жінки почали підтримувати одна одну та долучилися до волонтерського руху. Це історія про любов, подолання страхів, витримку, силу та надію.

Показ фільму вона у Болграді

Про дружин у тилу та їхніх чоловіків на фронті. Про те, як не виснажитись, не втратити себе. Цей фільм про правду життя під час війни.

Показ фільму вона у Болграді

Жінки, які стали героїнями стрічки, підкреслили, що саме любов допомогла їм стати сильнішими.

– Це фільм не про нас, а про всіх українських жінок, – наголосила Олена Лисак.

Авторка та режисерка фільму Тетяна Станєва відмітила, що під час війни багато пар, її знайомих, розлучились, і рада, що її героїні стоять на захисті своїх родин, як їх чоловіки – на передовій.

У створенні фільму взяли участь продюсер Вероніка Крижна, оператори Ян Лелюк, Надія Шуміліна, Іван Пономарьов, Микола Худолій, Євгеній Шевченко. До речі, відеооператор Юрій Слободяний тепер долучився до лав прикордонної службі, а фотограф Олександр Барон служить в Національній гвардії. Найвищою нагородою для творців фільму були емоції глядачів –, під час завершальних титрів на екрані всі присутні в залі встали та почали аплодувати.

Показ фільму вона у Болграді

Раніше ми розповідали про молдаван, болгар й гагаузів у морській піхоті: історія 88-го батальйону з Одещини.

Читайте також,  як на Одещині зламали сценарій адмінреформи та відстояли Болградський район.

Фото авторки

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме