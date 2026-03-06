Ключові моменти:

У Болграді 5 березня відбувся допрем’єрний показ документального фільму «Вона» режисерки Тетяни Станєвої;

Стрічка розповідає історії трьох дружин військових 88-го окремого батальйону морської піхоти, які живуть у Болграді;

Світова прем’єра фільму раніше пройшла у Болгарії — у Софії та Пловдиві;

Після показу в Болграді стрічку планують представити у Києві.

Кореспондентка «Одеського життя» відвідала допрем’єрний показ фільму в Болграді. Під час події журналістка поспілкувалася з режисеркою Тетяною Станєвою та героїнями документального фільму — Оленою Лисак, Ольгою Атанасовою і Ніною Биковською, чиї чоловіки служать у 88-му окремому батальйоні морської піхоти. Саме їхні історії стали основою кінострічки, яку знімали протягом кількох років повномасштабної війни.

Для підготовки матеріалу перевірено інформацію про виробничу команду фільму — продюсерку Вероніку Крижну та операторів Яна Лелюка, Надію Шуміліну, Івана Пономарьова, Миколу Худолія та Євгенія Шевченка. Також підтверджено дані про міжнародні покази картини у Болгарії, де її вже презентували в Софії та Пловдиві.

Фільм «Вона»: спершу в Болграді, а потім у Києві

Світова прем’єра української стрічки відбулася і в Болгарії наприкінці лютого. В Софії та Пловдиві, куди з початком великої війни також переїхали наші співвітчизники, «Вона» зібрала чимало вихідців із Одещини та викликала неабиякі емоції.

Про що ж ця стрічка? Вона – про долі трьох дружин військовослужбовців 88-го окремого батальйону морської піхоти Олени Лисак, Ольги Атанасової та Ніни Биковської, які живуть у Болграді. Жінок об’єднали війна і служба їхніх чоловіків. З початку повномасштабної війни жінки почали підтримувати одна одну та долучилися до волонтерського руху. Це історія про любов, подолання страхів, витримку, силу та надію.

Про дружин у тилу та їхніх чоловіків на фронті. Про те, як не виснажитись, не втратити себе. Цей фільм про правду життя під час війни.

Жінки, які стали героїнями стрічки, підкреслили, що саме любов допомогла їм стати сильнішими.

– Це фільм не про нас, а про всіх українських жінок, – наголосила Олена Лисак.

Авторка та режисерка фільму Тетяна Станєва відмітила, що під час війни багато пар, її знайомих, розлучились, і рада, що її героїні стоять на захисті своїх родин, як їх чоловіки – на передовій.

У створенні фільму взяли участь продюсер Вероніка Крижна, оператори Ян Лелюк, Надія Шуміліна, Іван Пономарьов, Микола Худолій, Євгеній Шевченко. До речі, відеооператор Юрій Слободяний тепер долучився до лав прикордонної службі, а фотограф Олександр Барон служить в Національній гвардії. Найвищою нагородою для творців фільму були емоції глядачів –, під час завершальних титрів на екрані всі присутні в залі встали та почали аплодувати.

