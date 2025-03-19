Заставили действовать блэкауты

– Я никогда не думал об альтернативном электроснабжении, но когда началась широкомасштабная война и блэкауты стали реальностью наших дней, стал изучать этот вопрос, – рассказывает Руслан Мургоч. – Нам, как и всем, сложно было подолгу оставаться без электроэнергии. Но самое страшное было то, что отключался газовый котел, и дом остывал. Моему отцу, ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, противопоказаны низкие температуры – и я начал искать выход из ситуации.

Для тех, кто не в теме, скажу коротко: солнечные панели – это только часть оборудования. Нужен инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный, и аккумулятор, который будет накапливать «лишнюю» энергию днем и отдавать вам ее ночью.

Скупой платит даже не дважды, а трижды

– В первый год войны был большой дефицит оборудования, – вспоминает о начале своего проекта Руслан. – Купили дешевые аккумуляторы, причем бэушные. Долго они не протянули, впоследствии пришлось их просто выбросить.

Вообще, исходя из опыта, хочу сказать: если решили обеспечить свой дом альтернативным электроснабжением, ни в коем случае не пытайтесь сэкономить на оборудовании, покупая самое дешевое. Да, можно закупить все, что необходимо – панели, инвертор и аккумулятор, – за полторы-две тысячи долларов. И я, к сожалению, так сначала и сделал. Но меня ожидало разочарование.

Самый дешевый китайский инвертор можно купить за 200-300 долларов. Вроде работал. Но случился маленький перепад напряжения – и он вышел из строя. Стоимость ремонта китайского инвертора – половина его цены.

Я пришел к выводу, что надо покупать качественный инвертор, пусть даже он будет стоить около тысячи долларов. Зато этот прибор обеспечит защиту как при низком, так и при высоком напряжении, будет стабильно выдавать 220 вольт, и у вас не сгорит ни один бытовой прибор.

Также нельзя экономить на аккумуляторах. Можно купить самые дешевые гелиевые, но они протянут максимум полгода, и их придется просто выбросить. Такой аккумулятор не отработает даже свою цену. Вообще в проекте самое дорогостоящее оборудование – это аккумуляторы, которые «съедят» 30-35% бюджета всего проекта. Мало того, что они дорогие, еще и срок их службы ограничен – пять-шесть лет, причем с каждым годом мощность будет падать.

Если солнечные панели не требуют ухода и служат 20-25 лет, и если инвертор в случае поломки можно отремонтировать, то аккумулятор такая штука, что не ремонтируется, а просто выкидывается.

Подводя черту под этой темой, скажу так: если вы не готовы вложить минимум три тысячи долларов, а лучше пять тысяч, даже не начинайте.

Какой минимум для дома?

Еще одна ошибка, которую я допустил, – расчет необходимой мощности. Сколько киловатт-часов надо для дома? Когда сидишь без электроснабжения, кажется, что для выхода из ситуации вполне хватит трех киловатт-часов. Я закупил оборудование, рассчитывая именно на такую потребность. Но на деле оказалось, что панели дают не запланированные три, а максимум два киловатт-часа в солнечный день. Включил фен или микроволновку – и все, они очень быстро подсаживают аккумулятор.

Что делать? Я решил нарастить мощность в два раза. Но не получается просто что-то добавить к оборудованию, надо все делать по-новому!

И вот второй мой вывод: надо сразу рассматривать вариант на пять-шесть киловатт-часов, и это будет закрывать минимальные потребности дома.

Установите на крыше – и забудьте

– Многие меня спрашивают, чем хороша конструкция, которая поворачивается за солнцем? – продолжает Руслан. – Я ее сконструировал только потому, что в начале войны солнечные панели стоили очень дорого. Стал думать, как из них «выжать» максимальную пользу. Одно дело установить панели стационарно на крыше, другое – они всегда под прямым углом к солнцу.

Но я не рассчитал, что эксплуатация такого механизма – это тоже затраты.

На сегодняшний день я думаю так: поскольку фотомодули стали дешевле, то лучше купить их больше, установить все на кровле дома – и забыть на двадцать лет, ведь они служат долго.

Это не про экономию, а про комфорт

– Главный вывод, который я для себя сделал: домашняя солнечная электростанция – это не про экономию, это про комфорт, – продолжает делиться опытом житель города Рени. – Надо честно ответить себе на вопрос: а стоит ли? Посчитайте, сколько вы платите в год за электроэнергию, прибавьте 30-40% возможной экономии газа, если отопление на нем, – и вы увидите, за сколько лет окупятся все затраты.

Производители оборудования будут уверять, что оно окупится за три года. Лукавят. Окупаться будет минимум семь лет, а может, и все десять.

Конечно, если у вас бизнес и вам нужна электроэнергия для коммерческих целей, это другой вопрос.

Для бытовых целей солнечные панели – это просто ваш комфорт.

Почему не европейские масштабы?

Часто задают такой вопрос: почему в развитых странах возобновляемая энергия в тренде, почему в Европе солнечные батареи на крышах домов – это очень распространенное явление, а Украина в этом отстает?

Во-первых, в большинстве европейских стран цены на электроэнергию в разы выше. Во-вторых, европейцу потратить пять тысяч евро на установку системы, а цены на оборудование везде примерно одинаковые, – это две среднестатистические месячные зарплаты. А у нас в Украине еще сумей заработать такие деньги.

Ранее мы рассказывали: Одесская область – Чернобаевка: как нашли друг друга заядлые садоводы.

На фото: Петр Мургоч демонстрирует конструкцию, которую смастерил сын Руслан.