Во время админреформы 2020 года Болградский район планировали ликвидировать или разделить между соседними районами

Местные активисты вынесли проблему на международный уровень, апеллируя к правам национальных меньшинств

В результате район не только сохранили, но и увеличили его территорию почти втрое

Админреформа упростила управление для центров громад, но усложнила жизнь отдаленных сел

Административно-территориальная реформа в Украине 2014–2020 годов стала одной из самых масштабных трансформаций государственного управления за годы независимости. Количество районов сократили с 490 до 136. Это объясняли необходимостью оптимизировать управление и сократить бюрократию. Однако на местах реформа часто сопровождалась конфликтами, непониманием и сопротивлением громад.

Болградский район Одесской области стал одним из самых резонансных примеров такого противостояния. В процессе принятия решений в Киеве прозвучала фраза первого заместителя министра регионального развития Вячеслава Негоды: «Болградского района не будет». Это вызвало активную реакцию местных депутатов, общественных организаций и представителей болгарской и гагаузской общин.

Дальнейшая борьба за сохранение района вышла за рамки внутренней украинской дискуссии. В ней использовались нормы украинского законодательства, международные договоры и принципы защиты прав национальных меньшинств. Именно это правовое и общественное давление заставило пересмотреть первоначальные планы реформы.

Сегодня Болградский район является укрупненной административной единицей, объединившей территории нескольких бывших районов. Однако вопросы эффективности реформы, сохранения культурной идентичности и реального влияния на жизнь людей остаются открытыми — и требуют честного публичного разговора.

Вопрос: присоединить «оптом» или разделить пополам?

Несколько лет назад судьба Болградского района висела на волоске: в высоких кабинетах столицы его планировали разделить, присоединить и фактически лишить статуса административного центра. Фраза чиновников «Болградского района не будет» стала вызовом для местных активистов, которые вынесли вопрос на международный уровень и победили.

Но стала ли админреформа панацеей от всех бед? О «кухне» большого объединения, забытых протестах 1842 года и тайных планах депортации болгар во время Второй мировой войны рассказывает депутат и краевед Борис Кальчев. В своей новой книге он не только собрал уникальные документы борьбы за район, но и проследил историю собственного рода на восемь поколений вглубь, доказав: знание своих предков — лучшая защита от бюрократических ошибок современности.

С Борисом Федоровичем мы знакомы много лет. Пять созывов подряд его избирают депутатом Болградского районного совета, в составе которого он работает и сегодня.

– Борис Федорович, что заставило вас взяться за эту большую работу? Ведь если бы не ваша книга, многие уже давно забыли бы, как ломались копья.

– Идея возникла из-за поведения некоторых руководителей и чиновников уже после того, как Болградский район был сохранен. Во время реформы эти люди соглашались с предложениями присоединить нас «оптом» к Измаильскому району. Соглашались и с вариантом разделить Болградский район на две части, присоединив северную к Арцизскому району, а южную — к Измаильщине. А когда усилиями депутатов и общественных организаций удалось сохранить район и статус Болграда как административного центра, наши оппоненты начали бить себя в грудь и приписывать достигнутый результат себе.

Тогда я начал собирать документы и за год составил хронологию событий: со всеми публичными мероприятиями, позициями — кто за что выступал. Хочу подчеркнуть: в книге представлены все точки зрения.

Хотите укрупнять — присоединяйте к нам

– Вы входили в группу, которая отстаивала сохранение Болградского района и вынесла этот вопрос на международный уровень.

– Когда мы поняли, что процесс объединения не остановить, мы взяли на вооружение законы, нормативные документы и международные договоры Украины, в которых говорится о правах национальных меньшинств.

В частности, в законодательстве задекларировано: при изменении административных границ доля национальных меньшинств не должна уменьшаться в процентном соотношении. Если в «старом» Болградском районе болгары и гагаузы составляли около 90% населения, то при присоединении к Измаильскому району этот процент значительно снизился бы.

Мы предложили: если хотите укрупнять районы, доводя численность населения каждого до 160 тысяч человек и более, то присоединяйте к нам соседние населенные пункты, где проживают преимущественно болгары и гагаузы.

Было немало поездок в Киев, Одессу, Болгарию — в частности, в комитет, занимающийся связями с болгарской диаспорой за рубежом. Некоторые газеты писали о том, что болградские депутаты «втянули Украину в международный скандал». Но на нашей стороне было законодательство — и с этим нельзя было не считаться. В результате к Болградскому району присоединили Тарутинский и Арцизский районы, а также одно село Измаильского района.

Чтобы и язык сохранить, и рабочие места

– Почему именно Болград, что в нем особенного?

– Болград с первого года его основания — 1821-го — всегда был административным центром. Это так называемая столица бессарабских болгар. Потеря городом этого статуса — словно неуважение к памяти наших предков.

– А какие практические цели?

– Сохранить национально-культурную идентичность, передавать традиционные ценности молодежи. Сохранять и развивать родной язык всех народов региона.

Помню, в годы моего детства, а я родился и вырос в Виноградовке Болградского района, в нашем подготовительном классе никто не знал русского языка. Все дети знали гагаузский, а некоторые — еще и болгарский. А сейчас пройдитесь улицами Болграда, Виноградовки, других сел — не так часто услышишь родную болгарскую.

Есть и экономический аспект. Если бы Болград потерял статус районного центра, здесь бы сократили все структурные подразделения — налоговую, Пенсионный фонд. А это — потеря рабочих мест, государственного финансирования и так далее.

Не так вышло, как думалось

– Как сейчас оцениваете эффективность админреформы — на примере Болградского района?

– Очень трудно судить об эффективности. Осталась практика назначения глав райгосадминистраций. Некоторые назначенцы, которые приезжали из других регионов ненадолго, даже не успевали познакомиться с районом.

Идеологи реформы говорили, что укрупнение районов сократит бюрократический аппарат, чиновников станет меньше. На практике же в каждой объединенной территориальной громаде (ОТГ) — немалый управленческий аппарат.

Да, стало удобнее людям, которые живут в селах — центрах ОТГ. А вы спросите жителей других сел. Например, как добираться жителям Калчева до Василевки по бездорожью? Там автобусного сообщения не было и нет.

Или — о конфликте между жителями Виноградовки и Болградским горсоветом, который своим решением в пять раз увеличил земельный налог. Если бы в селе был сельсовет, вряд ли депутаты проголосовали бы за такое безумное решение.

Три открытия прошлого

– В книге есть и хроники, отражающие основные вехи истории края.

– Да, ведь я думал, что больше книг не напишу, поэтому решил составить хронологию. Но позже я получил очень много дополнительных документов, значит, решил издать еще одну книгу — «Исторические хроники Буджака и Болградщины. Колонии, даты, события, люди». Она вышла в 2023 году.

Почему я ее написал? Дети сейчас могут рассказать про Спартака, Пифагора, Клеопатру, а про историю родного края и своего рода — не всегда. Я давно увлекаюсь краеведением и знаю, откуда приехали мои предки по маминой и папиной линиям, знаю восемь поколений. Очень благодарен всем, кто помогал собирать хроники, делился документами, — это историки и краеведы из Одессы, Кишинева, Измаила, Комрата, Белгорода-Днестровского, Арциза, Бессарабского.

– Наверное, вы многое открыли для себя. Расскажите о самых удивительных открытиях.

– Для меня стало открытием, что 9 мая 1842 года начались массовые акции протеста жителей Буджака. Один из поводов — попытки власти упорядочить благоустройство колоний. В частности, появилось требование строить дома по утвержденным проектам. Но у большинства колонистов не было на это средств. Представители власти разрушали и сжигали старые жилища, которые не соответствовали новым требованиям, — и семьи просто оставались на улице. Это и стало началом протестов.

А вот еще один эпизод. Известно, что в 1861–1862 годах часть болгарских колонистов оставили свои дома и отправились на территорию современной Запорожской области. Я задумался: почему? Оказывается, после того как Россия проиграла русско-турецкую войну в 1856 году, эти земли оказались под юрисдикцией объединенного княжества Валахии и Молдовы (с 1866 года официально называлось Румынией). Румынская власть решила отменить все льготы, полученные колонистами от царского правительства пожизненно. Именно поэтому часть колонистов решила сменить место проживания.

Стали открытием и документы, которые свидетельствуют, что в 1942–1943 годах, когда наш край оказался под юрисдикцией Румынии, существовал план выселить болгар и гагаузов в Николаевскую область, а на их место пригласить румын из Македонии, Болгарии и Румынии. Но произошла битва под Курском, остановившая наступление немцев, и румынские власти отказались от этого плана.

Память о бабушкином хлебе

– Над чем сейчас работаете?

– Я живу в родном селе, которое не променяю ни на какой город. Продолжаю заниматься краеведением. Собрал много материалов о происхождении фамилий болгар, гагаузов и албанцев, которые проживают в Украине.

Собираю материалы о жизни Антона Буюклы (1915–1945), которого посмертно удостоили звания Героя Советского Союза за героический подвиг в советско-японской войне. Интересно, что его считают своим не только болгары и гагаузы, но и казахи, таджики, молдаване. А он наш земляк — его предки родились и жили в Южной Бессарабии.

– В вашей первой книге есть глава «О предках, о нашем роде и семье», где есть очень теплые воспоминания о вашей бабушке Марии.

– В детстве мы, дети, любили бегать за советами к нашей мудрой бабушке, которая с четырьмя детьми на руках пережила все трудности предвоенной и послевоенной жизни. Она угощала нас свежим молоком и хлебом. Но не помню, чтобы мы когда-либо отмечали ее день рождения. Бабушки уже давно нет. Сейчас мы, ее многочисленные внуки и правнуки, собираемся и отмечаем бабушкин день рождения. Это помогает не только сохранить память о ней, но и собрать всю родню, чтобы двоюродные и троюродные братья и сестры пообщались. Я считаю, что память о предках должна хранить каждая семья.

Болградский район: бюрократическая «магия» в цифрах

Реформа 2020 года превратила Болградский район из компактного моноэтничного образования в огромную административную единицу, объединившую земли трех бывших районов.

Что изменилось по сути:

География: В состав «нового» района вошли бывшие Арцизский и Тарутинский районы. Теперь это один из крупнейших районов Одесской области.

В состав «нового» района вошли бывшие Арцизский и Тарутинский районы. Теперь это один из крупнейших районов Одесской области. Этнический состав: Хотя район остался центром болгарской культуры, добавились значительные громады украинцев, молдаван и представителей других народов.

Хотя район остался центром болгарской культуры, добавились значительные громады украинцев, молдаван и представителей других народов. Центр влияния: Болград сохранил статус «столицы», но теперь ему приходится координировать развитие территорий, которые раньше были вполне автономными соседями.

Цитата

«У меня есть мечта, чтобы ученые Украины, Молдовы, Болгарии собрались и издали учебник по истории Буджака — без политики, только факты».

