Голубцы из Шершенцев: чем они заинтересовали известного шеф-повара Евгения Клопотенко

В конце сентября колоритное село Шершенцы, что на Кодымщине, с экспедицией посетил шеф-повар Евгений Клопотенко. Его визит в это чрезвычайно красивое место имел целью изучение и исследование приготовления украинского традиционного блюда «Голубцы».
Напомню, шершенецкие голубцы внесены в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Неудивительно, что этим блюдом заинтересовался Евгений Клопотенко.
Интересно, что съемки приготовления голубцов проводились во дворе более чем столетней усадьбы Ксении Емельяновны Олей. Кстати, в доме сохранен украинский сельский быт, который приятно удивил киевлян.
Встретили гостей ароматным караваем, который изготовила мастерица Валентина Тыминская.
— Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко вместе с шершенецкими, грабовскими, баштанковскими работниками культуры и образования осваивал науку приготовления наших голубцов как по старинным, так и по современным рецептам. Искренне благодарю гостеприимных хозяев и всех, кто сохраняет наши традиции, — сказала начальник отдела культуры и туризма Кодымского горсовета Людмила Басько.
Именно голубцы считаются коронным блюдом шершенецких хозяек. Они обязательно готовятся в печи. Традиционно их делают маленькими, заворачивая в листья капусты или винограда. Называются они почти как в Грузии — дольма. Начинку готовят из пшеничной, кукурузной, ячменной или рисовой крупы, приправленной жареным луком со шкварками или мясом.
Вся эта вкуснятина — под бокал ароматного шершенецкого вина.
Рецепт приготовления голубцов с рисом:
Ингредиенты:
- листья кислой капусты (крыжалки) — 20-30 шт.
- рис — 1-1,5 стакана
- морковь — 2-3 шт.
- лук — 3-4 шт.
- сметана — 2 ст.л.
- мясо — 500-600 г
- соль — по вкусу
- молотый черный перец
- лавровый лист
Приготовление:
Вымачиваем крыжалки в воде, делим на несколько частей. Промываем рис в нескольких водах. Немного запариваем кипяченой водой. Оставляем на 20-30 минут, чтобы рис набух. Откидываем на сито.
Почищенный лук режем, морковь трем на средней терке. Лук с морковью пассеруем на растительном масле. Смешиваем крупу с луком и морковью, добавляем мясной фарш. Солим и перчим по вкусу.
Заворачиваем начинку в листочки. Складываем в кастрюлю или в котел, заливаем водой, добавляем сметану и кладем в печь (или в духовку). Готовим минут 40-50. Подаем со сметаной.
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