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Голубцы из Шершенцев: чем они заинтересовали известного шеф-повара Евгения Клопотенко

Голубцы из Шершенцев: чем они заинтересовали известного шеф-повара Евгения Клопотенко

В конце сентября колоритное село Шершенцы, что на Кодымщине, с экспедицией посетил шеф-повар Евгений Клопотенко. Его визит в это чрезвычайно красивое место имел целью изучение и исследование приготовления украинского традиционного блюда «Голубцы».

Напомню, шершенецкие голубцы внесены в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Неудивительно, что этим блюдом заинтересовался Евгений Клопотенко.

Интересно, что съемки приготовления голубцов проводились во дворе более чем столетней усадьбы Ксении Емельяновны Олей. Кстати, в доме сохранен украинский сельский быт, который приятно удивил киевлян.

Встретили гостей ароматным караваем, который изготовила мастерица Валентина Тыминская.

— Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко вместе с шершенецкими, грабовскими, баштанковскими работниками культуры и образования осваивал науку приготовления наших голубцов как по старинным, так и по современным рецептам. Искренне благодарю гостеприимных хозяев и всех, кто сохраняет наши традиции, — сказала начальник отдела культуры и туризма Кодымского горсовета Людмила Басько.

Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко

Именно голубцы считаются коронным блюдом шершенецких хозяек. Они обязательно готовятся в печи. Традиционно их делают маленькими, заворачивая в листья капусты или винограда. Называются они почти как в Грузии — дольма. Начинку готовят из пшеничной, кукурузной, ячменной или рисовой крупы, приправленной жареным луком со шкварками или мясом.

Вся эта вкуснятина — под бокал ароматного шершенецкого вина.

Рецепт приготовления голубцов с рисом:

Ингредиенты:

  • листья кислой капусты (крыжалки) — 20-30 шт.
  • рис — 1-1,5 стакана
  • морковь — 2-3 шт.
  • лук — 3-4 шт.
  • сметана — 2 ст.л.
  • мясо — 500-600 г
  • соль — по вкусу
  • молотый черный перец
  • лавровый лист

Приготовление:

Вымачиваем крыжалки в воде, делим на несколько частей. Промываем рис в нескольких водах. Немного запариваем кипяченой водой. Оставляем на 20-30 минут, чтобы рис набух. Откидываем на сито.

Почищенный лук режем, морковь трем на средней терке. Лук с морковью пассеруем на растительном масле. Смешиваем крупу с луком и морковью, добавляем мясной фарш. Солим и перчим по вкусу.

Заворачиваем начинку в листочки. Складываем в кастрюлю или в котел, заливаем водой, добавляем сметану и кладем в печь (или в духовку). Готовим минут 40-50. Подаем со сметаной.

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Любов Кузьменко
Любовь Кузьменко ПРОФИЛЬ
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