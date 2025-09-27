Ключевые моменты:

Такие знакомые и совсем незнакомые минералы

Еще до начала мастер-класса женщины прослушали рассказ о свойствах камней и их «характерах» от мастерицы по изготовлению украшений Ирины Бубновской. Она напомнила, что «кошачий глаз» и аквамарин помогают всегда сохранять спокойствие, горный хрусталь привлекает удачу и улучшает отношения с близкими, агат снимает стресс и нормализует сон.

Затем женщины имели возможность, опираясь исключительно на свою интуицию или подсказки Ирины Бубновской, создать свой личный браслет.

Игра под названием творчество

Процесс подбора камней оказался настолько увлекательным, что никто не заметил, как течет время. Два часа пролетели как минута. После этого у каждой из участниц на руке появились новые браслеты. И настроение значительно улучшилось.

Некоторые участницы поделились своими впечатлениями.

– Хотя у меня есть опыт работы с бисером, я хотела поработать с минералами. Я планировала сделать браслет, который помог бы стабилизировать артериальное давление. Сделала, надела его на руку и еще до конца мастер-класса почувствовала улучшение своего состояния. Очень обрадовалась, потому что утром даже не была уверена, пойду ли на занятие, – рассказала Наталья, переселенка из Новой Каховки, мастерица работы с бисером.

– Я не очень верю в силу минералов, но у меня есть подруга, которая лечится с помощью камней от всего. Посмотрю, может, и я изменю свои взгляды. А этот браслет я сделала, чтобы подарить на день рождения. Такой необычный подарок будет, – добавила Наталья.

Все участницы хотят продолжить свое путешествие в мир камней и минералов. И фонд «Місто тисячі джерел» собирается помочь им в этом на следующих семинарах и мастер-классах.

БФ «Місто тисячі джерел» создан в Одессе в июле 2022 года, когда часть жителей города Новая Каховка была вынуждена переехать в Одессу. Название фонда – дань родному городу. Среди переселенцев были те, кто решил поддерживать других и строить новую жизнь вместе. Фонд помогает ВПО, семьям с детьми, пожилым людям и людям с инвалидностью, создавая пространства для обучения, общения и восстановления.

