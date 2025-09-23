Ключевые моменты:

Российская пропаганда активно распространяет фейки о «войсках НАТО в Одессе» и «оккупации Молдовы», чтобы дестабилизировать ситуацию накануне парламентских выборов в соседней стране.

Кремль запускает многоуровневую дезинформационную кампанию — от фейков в соцсетях до подкупа избирателей и компромата против Президента.

Всё это часть стратегии России, которая стремится сорвать евроинтеграцию Молдовы и навязать ей пророссийский курс.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает: фейки — главное оружие России для подрыва демократических процессов в регионе.

Фейки о НАТО в Одессе и Молдове — для разжигания паники

Информационное пространство охватила волна выдумок: якобы НАТО сосредотачивает войска в Румынии и «готовится зайти в Одессу», а Европа якобы «оккупирует Молдову». Также появляются заявления о том, что такие действия направлены на «запугивание Приднестровья».

Подобные сообщения активно распространяют российские пропагандисты, ссылаясь на «данные внешней разведки». Как отмечает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, эти заявления не имеют никаких фактических оснований. Они являются «информационной провокацией, цель которой — создать иллюзию внешней угрозы и мобилизовать пророссийский электорат». Речь идёт о парламентских выборах в Молдове.

Кремль хочет сорвать выборы в Молдове

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове должны состояться парламентские выборы. И именно этот факт, по мнению ЦПД, стал триггером для массированной информационной атаки со стороны России.

В ход идёт всё: вербовка избирателей из диаспоры, финансирование уличных протестов, провокации с участием криминальных структур, распространение дезинформации через соцсети. В Молдове уже зафиксировали десятки подготовленных Telegram-каналов и миллионы леев наличными, которые планировали использовать для подкупа избирателей.

ЦПД подчёркивает: «Россия стремится сорвать курс Молдовы на вступление в ЕС и создать хаос, выгодный лишь Москве».

Атаки на Майю Санду — ещё одно направление давления

Отдельное направление дезинформационной атаки — это дискредитация Президентки Молдовы Майи Санду. Пророссийские медиа распространяют якобы «медицинские документы» о её психических расстройствах, что, по замыслу авторов фейка, должно подорвать её авторитет перед выборами.

Центр противодействия дезинформации заявляет: «Эти документы — подделка с очевидными языковыми и техническими ошибками. В даты, когда Санду якобы находилась в клинике, она была в Молдове и проводила официальные встречи».

Подобные «вбросы» уже происходили ранее и каждый раз оказывались выдумкой. Кремль стремится создать ощущение нестабильности и недееспособности власти.

В Молдове понимают опасность прихода к власти пророссийских сил — и не только для самой страны, но и для Украины, в том числе Одесского региона. Мы не так давно цитировали заявление президентки Майи Санду, что Россия хочет превратить Молдову в плацдарм для вторжения в Одесскую область.

Фейки, боты и «журналисты» из генератора

ЦПД ранее предупреждал, что Кремль активизировал кампании в TikTok, Facebook, Telegram и YouTube. Для распространения выдумок привлекаются боты, фейковые аккаунты, искусственно сгенерированные «журналисты» и поддельные документы.

Это — типичная технология вмешательства во внутреннюю политику соседних стран, которую Россия применяет уже не впервые. ЦПД считает такие действия частью большой стратегии: «подрыв доверия к демократическим институтам и навязывание сценариев, выгодных Москве».

Одним из примеров таких операций является пост бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича (сейчас находится под санкциями СНБО и работает на пропаганду врага) о том, как Россия захватит Одессу с территории Молдовы.

