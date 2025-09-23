Ключевые моменты:

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия вкладывает сотни миллионов евро в подкуп избирателей и дестабилизацию ситуации перед парламентскими выборами 28 сентября.

Установление контроля Москвы над страной лишит Молдову европейских перспектив, дестабилизирует Приднестровье и станет плацдармом для проникновения в Одесскую область.

Санду призвала граждан не допустить капитуляции перед иностранным влиянием.

По данным СНБО Украины, план Кремля включает подкуп избирателей, организацию протестов, распространение дезинформации и давление на чиновников через фальшивый компромат.

Молдавская полиция уже блокирует сотни фейковых аккаунтов и изъяла миллионы леев наличными.

РФ вкладывает сотни миллионов евро в подкуп избирателей и дестабилизацию обстановки перед парламентскими выборами 28 сентября. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает издание NewsMaker.

Санду подчеркнула, что установление контроля России над Молдовой станет угрозой не только для страны, но и для всего региона, ведь это ограничит европейские перспективы, остановит международное финансирование и дестабилизирует Приднестровье.

Президент призвала граждан не допустить капитуляции перед иностранным влиянием и напомнила, что пророссийские политики действуют исключительно в собственных интересах.

«Пострадают все молдаване. Европа закончится на границе с Молдовой. Европейские фонды остановятся на Пруте. Свобода передвижения может прекратиться. Наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован», — добавила она.

По словам Санду, Москва действует в Молдове через своих коррумпированных сообщников.

«Они верят только в деньги. Им нужна слабая Молдова, коррумпированная система правосудия, которая не привлечет их к ответственности ни за коррупцию, ни за измену», — говорит политик.

Планы РФ по дистабилизации в Молдове

Россия разработала комплексный план вмешательства в парламентские выборы в Молдове, запланированные на 28 сентября. Его главная цель — сорвать европейский курс страны, дискредитировать президента Майю Санду и укрепить влияние пророссийских сил, сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.

По данным ЦПД, стратегия Кремля предусматривает подкуп избирателей, включая представителей молдавской диаспоры, финансирование уличных протестов и масштабные кампании дезинформации в социальных сетях. Для провокаций могут использоваться члены спортивных организаций и криминальные группировки, а для давления на чиновников — сфабрикованный «компромат».

Молдавская полиция уже выявила миллионы леев наличными, предназначенные для подкупа избирателей, и блокирует сотни фейковых аккаунтов, через которые планировалось информационное вмешательство.

В ЦПД подчеркивают: эти действия — часть широкой стратегии Кремля по разрушению демократических процессов в соседних странах, ослаблению прозападных лидеров и навязыванию выгодных Москве сценариев. В случае успеха Молдова может превратиться в инструмент давления на Украину и Европейский Союз.

