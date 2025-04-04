О российском «ультиматуме» к США и НАТО

Причины, по которым Россия оправдывала свое полномасштабное нападение на Украину в феврале 2022-го, вообще можно занести в своеобразную «книгу искусства черной пропаганды». Чего там только не было… И всем известная денацификация и демилитаризация. И то, что украинские нацисты вместе с ЕС и НАТО имеют целью уничтожить русских и захватить Россию. И что в Украине американцы якобы разрабатывают химическое, биологическое и ядерное оружие, а НАТО пытается «чужими руками» разжигать военные конфликты против России.

Более того, за два месяца до своего вероломного широкомасштабного вторжения, в декабре 2021 года, российское руководство даже бумажку составило, которая была названа ультиматумом к США и НАТО. В нем, в частности, отмечалась необходимость отказа США от создания военных баз на территории государств бывшего СССР, прекращения любого военного сотрудничества с ними и предоставления со стороны американцев гарантий дальнейшего нерасширения НАТО на восток. Также в ультимативной форме Россия требовала от США и НАТО вывода с территории стран, ставших членами Альянса после 1997 года, всех вооруженных сил и военной инфраструктуры иностранных государств. Были там и другие бессмысленные тезисы, которые ни США, ни НАТО, конечно, выполнить не могли.

Да РФ и не надеялась, что ее «ультиматум» кто-то будет выполнять. А эта «бумажка» была нужна для подстраховки. Решили, для оправдания своей агрессии, вписать туда еще и угрозу России со стороны НАТО. Мол, вступит Украина в Альянс, и что тогда делать бедным россиянам?

А если просто вдуматься: при чем здесь вывод вооруженных сил иностранных государств с территории стран, ставших членами НАТО после 1997 года, и нападение на Украину, которая в состав Альянса вообще не входит?

Как американцы на протяжении 11 лет «захватывают Россию»

Но напали именно на нас. Кстати, в феврале 2024 года, во время интервью Владимира Путина известному американскому журналисту Такеру Карлсону, последний переспросил у российского руководителя, действительно ли он считал, что НАТО, США могут совершить неожиданное нападение на Россию? На что Путин сразу ответил, что он такого никогда и не говорил. То есть откровенно признался, что начал войну не из-за какой-то угрозы со стороны США или НАТО, а потому, что считает украинские земли, которые когда-то входили в состав Киевской Руси, Российской империи или Советского Союза, частью созданной лишь в декабре 1991 года Российской Федерации.

Но так или иначе, именно идея о запугивании своих граждан воинственными американцами и НАТО, которые стремятся захватить Россию, стала основной в отношении подавляющего одобрения россиянами вероломного вторжения своих войск в соседнюю Украину.

А каким образом американцы на самом деле «хотели захватить Россию», мы наблюдаем по крайней мере в течение последних 11 лет от оккупации рашистами Крыма. Напомним, что тогда именно американцы убеждали наше военно-политическое руководство в неприменении оружия против захватчиков для недопущения эскалации военного конфликта. Хотя, согласно обязательствам Будапештского меморандума 1994 года, и США, и Россия являются гарантами независимости и суверенитета Украины в существующих границах.

Кто кому должен 500 миллиардов долларов?

Про Будапештский меморандум вообще нельзя никогда забывать. Он стал большим заблуждением и трагедией для всего нашего народа. 176 межконтинентальных баллистических ракет в шахтных пусковых установках, около 2000 ядерных боезарядов стратегического оружия, более 4000 тактических ядерных боезарядов и 40 стратегических бомбардировщиков прежде всего по требованию США избавилась Украина, передав это оружие России. В частности, передав им и стратегические бомбардировщики, которые сейчас они используют против Украины, нанося ракетные удары по нам.

А когда-то, в 1990-х годах прошлого века, у нас был третий в мире ядерный потенциал после России и США.

От потери Украиной статуса ядерной державы была очевидной выгода для США. Ведь и межконтинентальные баллистические ракеты, и бомбардировщики были ориентированы и нацелены именно на Соединенные Штаты. А их ликвидация позволила избежать прямой угрозы нанести ядерный удар по американской территории. По подсчетам военных экспертов, расходы на сдерживание ядерного оружия Украины с развертыванием дополнительных систем ПРО в Европе стоили бы США от пяти до 10 миллиардов долларов, а на их содержание ежегодно необходимо было бы выделять дополнительно еще 200-300 миллионов долларов. В случае прямого вооруженного конфликта между ядерными Россией и Украиной США должны были бы провести операцию по принуждению к миру, которая стоила бы американцам более 180 миллиардов долларов.

То есть потратив на протяжении 1992-2001 годов около 1,3 миллиарда долларов на демонтаж вооружений в Украине, за последние 30 лет безъядерного статуса Украины только на размещении дополнительных систем ПРО в Европе США сэкономили около 9 миллиардов долларов. А с учетом вероятного военного конфликта между двумя ядерными восточными соседними странами американцы в среднем должны были бы потратить более 500 миллиардов долларов.

В то же время Трамп утверждает, что это Украина должна США за переданное нам американское оружие более 500 миллиардов долларов. Откуда он взял эти цифры, ни он, ни любые другие американские политики, военные и эксперты не объясняют. Однако бывший президент США Билл Клинтон, который, собственно, и был главным инициатором разоружения Украины, после полномасштабного вторжения России в Украину вдруг признался, что, оказывается, с принуждением к ядерному разоружению Украины он ошибся.

Как Украину разоружили перед вторжением РФ

И в этом контексте речь идет не только о лишении Украины ядерного статуса, но и о других обычных видах вооружения. Ведь по состоянию на 1991 год, когда была провозглашена независимость Украины, на нашем вооружении находилось 7200 артиллерийских систем, более 500 боевых кораблей и судов, 1500 боевых самолетов, более 9200 танков и 11300 боевых машин, а численность Вооруженных сил составляла около 800 тысяч военнослужащих.

Еще в конце 1990 года между представителями стран — членов НАТО и существующей в то время Организации Варшавского договора (ОВД) был подписан Договор об обычных вооруженных силах в Европе. С распадом СССР обязательства по этому документу по сокращению численности рядов войска и вооружения начала выполнять и Украина. Уже в 1990-х годах ВС Украины сократили до 400 тысяч человек, порезали на металл и вывели из строя 5300 танков, 2400 боевых бронированных машин и 477 боевых самолетов. В начале 2000-х годов украинское войско насчитывало в своих рядах около 300 тысяч военнослужащих, а на начало российского вторжения в Украину в 2014 году — лишь 120 тысяч. А на вооружении Сухопутных войск находилось лишь 686 танков, 2065 бронированных машин и 716 артиллерийских систем калибром от 100 мм.

В то же время Россия в 2007 году, за год до нападения на Грузию, в одностороннем порядке приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а уже после широкомасштабного вторжения в Украину в мае 2023 года вообще денонсировала этот Договор.

Об уступках «сторон конфликта» и «обезьяне с ядерной гранатой»

Ничего мы никому не должны. Мы платим кровью и жизнью тысяч наших соотечественников, в частности, жизнями наших детей. Платим за то, что гаранты нашей безопасности вместе со страной-агрессором — Россией, не выполнили своих обязательств согласно Будапештскому меморандуму. И не надо делать из нас невежд и говорить, что и Россию можно понять, ведь она очень опасалась расширения НАТО на восток, и именно поэтому вторглась в Украину.

Кстати, а почему тогда Россия особо не возмущается и не обращает внимание на то, что НАТО, наоборот, после «ультиматума» со стороны России в декабре 2021 года, не ушло прочь за границы 1997 года, а вплотную приблизилось к границам РФ, приняв в свой состав Финляндию и Швецию. Ведь протяженность современной российско-финской сухопутной границы составляет более 1270 километров.

Поэтому никогда серьезно российское руководство не рассматривало возможность вооруженного нападения на свою территорию войск США и НАТО, хорошо понимая, что это никому не нужно и что ее с этой пресловутой ядерной триадой опасаются как «обезьяну с ядерной гранатой». Она просто нагло и цинично захватывает украинские земли, используя американский и натовский фактор как страшилку в свое оправдание. И несмотря на то, что украинские земли когда-то входили в состав Киевской Руси, Российской империи и Советского Союза, Украина никогда не была частью Российской Федерации. И не надо называть нас сторонами конфликта и говорить, что мы не хотим мира, не идем на какие-то территориальные уступки оккупанту, при этом даже ни слова не говоря о том, на какие условия и уступки готов пойти агрессор. И делать из жертвы виновного, лишать военной помощи цинично и некрасиво. Тем более мы платим кровью за то, что якобы отстаиваем интересы Америки. По крайней мере такая выдуманная российским руководством и их пропагандистами версия является одной из основных по оправданию своей агрессии против Украины.

Вячеслав Диордиев

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