Поможет ли НАТО Украине?

Как заявил генсек НАТО сегодня на брифинге в Одессе, НАТО продолжит оказывать политическую и практическую помощь Украине – в частности поставками оружия и обучением военных.

Кроме того, Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс поддерживает переговоры, которые президент США Дональд Трамп ведет с Украиной и Россией, пытаясь положить конец войне и добиться прочного мира.

Также Рютте осудил недавние атаки страны-агрессора на жилые дома и больницу в Одессе, а также обстрел Сум, в результате которого погибли более 30 человек.

«Я здесь сегодня, потому что верю, что народ Украины заслуживает настоящего мира, настоящей безопасности и защищенности в своей стране, в своих домах. Мое сердце с народом Украины – с теми, кто потерял близких в недавних обстрелах, кто получил ранения, потерял жилье или мечты из-за этой несправедливой и незаконной войны», – заявил генсек НАТО.

По его словам, Альянс будет стремиться сделать Украину сильным, суверенным государством, способным не только обороняться, но и сдерживать будущую агрессию. На эти цели за первые месяцы 2025 года страны-члены НАТО выделили 20 миллиардов евро. Кроме того, союзники, в частности Франция и Великобритания, готовы присоединиться к процессу установления мира.

Кто должен решать судьбу Украины?

В свою очередь Владимир Зеленский жестко отреагировал на недавнее заявление спецпредставителя администрации главы Белого дома Джеймса Уиткоффа, который допустил возможность дипломатических переговоров относительно будущего пяти временно оккупированных украинских территорий. Президент Украины подчеркнул, что любой вопрос относительно украинских земель должен решаться исключительно народом Украины и четко дал понять, что судьбу Украины решают не за закрытыми дверями. И никакие внешние инициативы, ставящие под сомнение территориальную целостность страны, не будут приняты без мнения украинского общества.

«Все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому, опять-таки, о территории нашего государства может говорить только народ Украины. И вы знаете, что для нас это красные линии – признавать любые территории временно оккупированные как не украинские, а российские», сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул: любые попытки легитимизировать аннексию части украинских территорий даже ради достижения временного мира – неприемлемы для украинского общества.

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