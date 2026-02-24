Ключевые моменты:

Птицу в мазуте обнаружили в Нацпарке «Тузловские лиманы» в январе 2025 года

Одесский УкрНЦЕМ отказался принять образец на исследование

Тело птицы утилизировали без проведения анализов

Экологи заявляют о риске утраты доказательной базы для международных судов

Птицу в мазуте утилизировали без исследований

10 января 2025 года сотрудники Национального природного парка «Тузловские лиманы» сообщили об обнаружении птицы, загрязненной мазутом. Находка была сделана после аварии российских танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, в результате которой, по оценкам экспертов, в море могло попасть до 4 500 тонн тяжелых нефтепродуктов.

Птицу направили в Одессу — в Государственное учреждение «Украинский научный центр экологии моря» (УкрНЦЕМ), чтобы провести лабораторное исследование и установить возможную связь с разливом мазута.

Однако, по словам руководителя научного отдела парка Ивана Русева, и.о. директора Центра Виктор Коморин отказался принять образец, сославшись на опасения возможного птичьего гриппа.

В итоге тело птицы передали в ветеринарное учреждение в Белгороде-Днестровском, где его утилизировали без проведения экологической экспертизы.

Отказались принимать и мазут с пересыпи

Аналогичная ситуация произошла и с фракциями мазута, которые сотрудники парка отбирали на песчаной пересыпи между лиманами Шаганы и Алибей. По словам экологов, эти образцы также не приняли для лабораторного анализа.

Без официальных исследований невозможно установить химический состав вещества, его марку и потенциальное происхождение. Это усложняет формирование доказательной базы, необходимой для международных судебных процессов о компенсации ущерба.

Почему украинское государство не фиксирует экологические преступления россиян, вы можете узнать из расследования «Одесской жизни»: «Мазут в море, которого не видит государство».

Позиция Центра

В ответе на информационный запрос журналистов УкрНЦЕМ сообщил, что является научно-исследовательским бюджетным учреждением и осуществляет мониторинг только в рамках утвержденных программ. В Центре подчеркнули, что не являются органом государственного надзора и не обязаны принимать образцы, отобранные вне официальных процедур и без финансирования.

При этом ранее в комментариях СМИ представители учреждения заявляли о регулярном мониторинге состояния морской воды у берегов Одессы после аварии танкеров.

Почему это важно

Для международных процессов по возмещению ущерба окружающей среде необходимы:

официальные протоколы отбора проб,

лабораторные анализы,

фиксация погибшей фауны,

химические характеристики веществ.

По оценке правоохранительных органов, ущерб от загрязнения моря может достигать 493,5 млн долларов США. Однако без полноценной доказательной базы эти суммы могут остаться лишь предварительными оценками.

Экологи подчеркивают: каждый не исследованный образец означает потенциально утраченный доказательный материал.

