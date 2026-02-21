Ключевые моменты:

Восстановлено более 18 000 гектаров водно-болотных угодий в дельте Дуная;

После расчистки протоки Лузарса приток воды к озеру увеличился на 40%;

Уже фиксируется восстановление рыбных запасов, улучшение качества воды и рост численности водоплавающих птиц.

Экосистема оживает: что говорят специалисты

Подробности сообщили на сайте экологической организации Rewilding Ukraine.

Проект реализовали в рамках общеевропейской инициативы Rewilding Europe при поддержке Endangered Landscapes & Seascapes Programme. В течение шести лет специалисты демонтировали дамбы и другие барьеры, расчистили заиленные каналы и восстановили естественный водообмен между Дунаем и пойменными озерами.

Ключевым этапом стала расчистка более пяти километров протоки Лузарса на западной окраине озера Картал. Это увеличило приток воды из Дуная примерно на 40% и способствовало восстановлению более 450 гектаров поймы.

— Впечатляет, насколько быстро восстанавливаются экосистемы водно-болотных угодий дельты Дуная, — отметил исполнительный директор Rewilding Ukraine Олег Дьяков. — Когда экосистемы получают достаточное количество воды — и когда эта вода чистая — природа обладает удивительной способностью к самовосстановлению. После начала работ мы видели, как экосистемы оживали почти мгновенно.

По словам директора Измаильского управления водных ресурсов Панаса Жечкова, историческое отделение пойм от основных рукавов реки негативно повлияло на состояние водоемов.

— В прошлом дамбы и оросительные системы отсоединили большие площади поймы от основных рукавов Дуная, — пояснил он. — Это привело к снижению водообмена, ухудшению качества воды, цветению водорослей и сокращению рыбных запасов. Реализация этих работ способствовала улучшению количества и качества воды в озере Картал и создала благоприятные условия для использования водных ресурсов.

В сообщении подчеркивается, что водно-болотные угодья занимают лишь около 6% суши планеты, однако именно здесь сосредоточено до 40% всех видов растений и животных. За последние 300 лет Европа потеряла около половины таких территорий из-за осушения и хозяйственного освоения.

Восстановление озера Картал рассматривается не только как экологический проект, но и как инвестиция в будущее громад Придунавья. Улучшение состояния водоема создает условия для развития устойчивого туризма, поддержки местного рыболовства и укрепления экономической устойчивости региона.

