Ключевые моменты:
- 24 февраля в Одессе прогнозируют дождь и облачную погоду.
- По области возможен мокрый снег, гололедица и ухудшение видимости на дорогах.
Погода в Одессе 24 февраля
По данным Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в течение суток опасных погодных явлений в Одессе и области не ожидается.
В Одессе будет облачно. Синоптики прогнозируют умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер — юго-западный, 7–12 м/с.
Температура воздуха ночью составит +1…+3°С, днем потеплеет до +3…+5°С.
Читайте также: Может ли один из супругов голосовать за другого в ОСМД: разъяснение юриста
Погода в Одесской области: мокрый снег и гололедица
В Одесской области также будет облачно. Ожидаются умеренные осадки — дождь и мокрый снег.
Ночью и утром местами возможно налипание мокрого снега, гололедица и скользкие участки на дорогах.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -2°С до +3°С, днем — +3…+8°С.
На автодорогах области во время осадков видимость снизится до 500–1000 метров. Водителям стоит быть особенно внимательными, так как ночью и утром местами возможна гололедица.
Читайте также: Вилковские рыбаки в Одесской области могут остаться без дунайской сельди: что срывает сезон