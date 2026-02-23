Ключевые моменты:

24 февраля в Одессе прогнозируют дождь и облачную погоду.

По области возможен мокрый снег, гололедица и ухудшение видимости на дорогах.

Погода в Одессе 24 февраля

По данным Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в течение суток опасных погодных явлений в Одессе и области не ожидается.

В Одессе будет облачно. Синоптики прогнозируют умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер — юго-западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1…+3°С, днем потеплеет до +3…+5°С.

Погода в Одесской области: мокрый снег и гололедица

В Одесской области также будет облачно. Ожидаются умеренные осадки — дождь и мокрый снег.

Ночью и утром местами возможно налипание мокрого снега, гололедица и скользкие участки на дорогах.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -2°С до +3°С, днем — +3…+8°С.

На автодорогах области во время осадков видимость снизится до 500–1000 метров. Водителям стоит быть особенно внимательными, так как ночью и утром местами возможна гололедица.

