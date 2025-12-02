Ключевые моменты

После закрытия интерната и начала войны школа Столярского впервые за многие годы оказалась в ситуации недобора.

Несмотря на сложные условия — репетиции в укрытиях, выступления при свечах, двойную нагрузку, — ученики сохраняют высокий уровень подготовки и продолжают побеждать на конкурсах.

Выпускники используют музыкальную базу как старт для карьеры в дипломатии, медиа, бизнесе и морской сфере, что демонстрирует универсальность школы.

Родители, которые сомневались в целесообразности музыкального образования, меняют мнение после концертов и приводят в школу младших детей.

Обучение в лицее Столярского: экзамены настоящего

Раньше лицей работал с интернатом. Это позволяло учиться в нем талантливым детям со всей страны. Интернат закрылся во время ковида, а потом началась большая война. Поэтому лицей потерял учеников из других городов Украины, которые могли бы учиться в Одессе, и сейчас работает как обычная школа. Это привело к недобору детей, хотя обучение здесь качественное, основательное, и очень не хочется, чтобы дети теряли возможность получить по-настоящему уникальное образование.

– Нам всегда говорят, что наши дети отличаются от других даже выражениями лиц, – говорит заместитель директора, кандидат искусствоведения Елена Кучма. – Потому что глубокое погружение в мир музыки меняет личность человека, учит его внимательнее прислушиваться к окружающим, серьезнее относиться к своим поступкам. Кроме того, занятия и выступления наших учеников, даже в условиях частых «прилетов», отключений электричества, помогают им преодолевать стресс войны, чувствовать себя увереннее и не впадать в депрессию. Это особенно важно для детей из семей переселенцев, которые уже пережили много страшных событий.

Сегодня не все родители понимают, почему ребенку необходимо заниматься музыкой. Педагоги сталкиваются с ситуациями, когда взрослые, даже при наличии способностей у ребенка, не видят смысла в его занятиях музыкой, считают их бесперспективными.

Руководитель хора средних и старших классов Назар Найданов сначала пытался с помощью бесед с родителями доказывать неверность такого восприятия. А затем пошел другим путем: он приглашает их на концерты. И когда родители видят, какое удовольствие получают их дети, как им нравится музыка, отношение к занятиям становится другим. А еще дети воспитывают характер, потому что иногда репетировать приходится в укрытии.

Преимущества музыкального образования для детей: опыт одесситов

Почему стоит выбирать музыкальное образование? С этим вопросом я обратилась к родителям тех учеников, которые учатся сейчас, и к выпускникам, которые не выбрали музыку профессией, но никогда не пожалели о годах, которые ей посвятили.

Елена, мама троих учеников лицея:

– В лицее имени Столярского сначала занимались мой сын и дочь. Хотя я понимала, что будет довольно сложно, потому что это двойная нагрузка – по освоению предметов музыкального и общеобразовательного профиля, я видела и преимущества такого обучения. Дети занимались серьезно, участвовали в конкурсах, концертах.

Мой старший сын позже выбрал в качестве профессии не музыку, а международные отношения. Но музыка остается в его жизни. В Краковском университете он пел в классическом хоре. Сейчас, в Ягеллонском университете, поет в этноколлективе, играет на лире, кобзе, бандуре, фортепиано.

Дочь решила стать скрипачкой и сейчас учится в Познанской консерватории. Мои дети хорошо воспитаны, образованны, с ними интересно общаться. Большую роль в этом сыграл, конечно, лицей имени Столярского. Сейчас игре на скрипке обучается младший, Платон. Так что у нас уже династия воспитанников лицея имени Столярского.

Анна Ивановна, секретарь музыкального отделения лицея, мама троих его учениц:

– Мои дети поступали в лицей с первого класса, все учатся на хоровом отделении. Это было нашим с мужем решением, чтобы они развивались гармонично.

Старшая еще с детства любила надевать красивое платье, выступать дома и сама себя представлять: «Выступает народная артистка Украины!». Как говорят психологи, с детства визуализировала свои мечты. И это очень важно, что здесь учителя помогают детям раскрывать способности, учат правильно представлять себя. В том же хоре – учиться слушать других и слышать свой голос. Это навыки, которые пригодятся в жизни.

– Младшие наблюдали за старшей сестрой, им все очень нравилось, поэтому тоже пошли в лицей имени Столярского. На сегодняшний день однозначно путь оперной певицы выбрала средняя дочь. Недавно мы были в оперном театре, и после спектакля она сказала мне: «Мама, я буду здесь петь». Старшая и младшая дочери еще не определились.

На мой взгляд, дети, которые занимаются музыкой, видят мир глубже, они серьезнее. Очень важно, что учителя общеобразовательных предметов лицея понимают специфику жизни профессионального музыканта, поэтому помогают разобраться с темами, которые дети пропустили, когда готовились и выезжали на конкурс или фестиваль. Это очень важно, чтобы ученики хорошо учились по обоим направлениям.

Игорь Покровский, медиаменеджер, основатель фестиваля «Золотые скрипки Одессы», заслуженный журналист Украины:

– После школы (тогда она называлась школой) имени Столярского я окончил Одесскую консерваторию имени А.В. Неждановой по классу скрипки, потом даже преподавал в школе Столярского. Но наступили тяжелые времена. От музыки я отошел, начал заниматься журналистикой. И могу уверенно сказать: всеми своими жизненными успехами я обязан именно музыкальному образованию, которое гармонично развивает обе доли мозга, приучает не бояться сложных решений, воспитывает навыки правильного общения. И поэтому я очень советую родителям отдавать детей в музыкальные школы, в частности в мою родную школу Столярского.

Роман Моргенштерн, выпускник лицея, топ-менеджер судоходной компании:

– Хотя я и выбрал своей специальностью морскую профессию, музыка сделала для меня главное – я стал профессиональным слушателем, человеком, который разбирается в музыке и может выбирать лучшее. Во дворе мальчишки в основном интересовались футболом, но мои родители отдали предпочтение музыке. Я никогда об этом не пожалел. Своих двух сыновей я тоже отдал в музыкальную школу. И они благодарны мне за это сейчас, хотя один тоже моряк, а другой интересуется кино и театром. Поэтому я очень советую родителям выбирать для обучения детей лицей имени Столярского – хорошее всестороннее образование гарантировано.

Мотивация детей заниматься музыкой: сложно ли учиться в лицее имени Столярского

Почему дети выбирают непростое обучение в специализированном музыкальном лицее? Ведь проще учиться в обычной школе.

Владислав Смажелюк, ученик лицея по классу фортепиано:

– Сначала отдать меня сюда было решением родителей. Но потом, где-то в 4–5 классе, я понял: музыка – это мое призвание, и я хочу посвятить ей жизнь. Вижу себя в будущем только профессиональным музыкантом, намерен учиться дальше. Пока не знаю – будет ли это наша музыкальная академия или музыкальный вуз в Европе.

Совмещать обучение довольно сложно. Перед конкурсами и концертами приходится играть по восемь часов в день, на школьные предметы времени остается немного. Но для поступления в вуз нужны будут хорошие оценки по общеобразовательным предметам, поэтому я ищу баланс. Раньше я учился в другой школе. Там мои одноклассники не совсем понимали мое увлечение музыкой. А в этом лицее никаких проблем в общении не возникает: мы хорошо понимаем друг друга, потому что нас объединяют занятия музыкой.

Ирина Мельник, ученица хорового отделения:

– Лет с 3–4 я уже пела дома. На фортепиано подбирала мелодии, играла. Что касается обучения, трудности ощущаются примерно с 5 класса. Я для себя еще не определилась: хочу стать юристом или певицей. Но для реализации этих планов нужно хорошо учиться как в общеобразовательной, так и в музыкальной школе. Я этого не боюсь. Жизнь интересна теми целями, которые ты себе ставишь.

Как поступить в лицей Столярского

В лицее сейчас проводится набор на отделения:

специального фортепиано,

струнных инструментов (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),

народных инструментов (баян, аккордеон, гитара, бандура),

духовых и ударных инструментов (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, тромбон, туба),

хоровое отделение.

Поэтому еще не поздно присоединиться к сообществу замечательного учебного заведения Одессы.

Справка «ОЖ»: с чего начиналась самая известная в Одессе музыкальная школа

В 1933 году в Одессе была создана первая на территории бывшего СССР специализированная музыкальная школа, которая, по замыслу Петра Столярского, должна была объединить общее образование с музыкальным, создать систему подготовки профессиональных музыкантов, начиная со школьного возраста. Идея оказалась настолько удачной, что аналогичные школы начали создавать в других городах и странах. Выпускники школы становились успешными не только в музыке. Их всестороннее воспитание и хорошая подготовка по разным предметам помогали находить себя в различных сферах.

