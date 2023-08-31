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В Швейцарии собирали деньги на ремонт одесской школы Столярского (фото)

В Швейцарии собирали деньги на ремонт одесской школы Столярского (фото)

В столице Швейцарии Берне прошел благотворительный концерт в поддержку школы Столярского. Аудитория насладилась мировыми композициями разных эпох и собрала средства для восстановления одесской школы после российского обстрела.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Швейцарии.

Благотворительный концерт прошел в рамках проекта «Концерты в поддержку мира в Украине».

концерт у Берні
Поскольку Одесская музыкальная школа им. Столярского является партнером Бернской консерватории, и концерт организовали, чтобы финансово поддержать школу во время реставрационных работ после российского обстрела. Ведь в результате российских ракетных атак школа была сильно повреждена. Собранные средства помогут молодым музыкантам вернуться к обучению.

Жіль Апап

Музыкальные композиции разных эпох и народов прозвучали в исполнении французского скрипача Жиля Апапа (Gilles Apap) и украинского музыкального коллектива камерного оркестра из Одесской музыкальной школы им. Столярского.

Скрипач 21-го века, известный виртуоз с уникальным подходом к музыке и умением доставлять радость в каждый концертный зал, обеспечил выразительное исполнение классического репертуара в сочетании с такими жанрами, как джаз и фолк со всего мира. Неповторимая программа и стиль музыканта объединяет границы между музыкальными стилями и народами, —

говорится в сообщении.

концерт у Берні

Посол Украины Ирина Венедиктова поблагодарила организаторов за солидарность с Украиной в течение чрезвычайно сложного периода для наших граждан и отметила важность продолжения всесторонней поддержки нашей страны во время войны.

Искренне благодарны великим друзьям Украины в Швейцарии мэру Берну Alec von Graffenried и бывшему директору музыкальной школы Консерватории Берну Werner Schmitt, а также бернскому музыкальному форуму Yehudi Menuhin Forum за вечер музыкальных приключений, поддержку украинского творческого достояния и солидарность с Украиной —

благодарят в Посольстве за поддержку.

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